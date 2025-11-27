Dấu hiệu tuổi tác bắt đầu đè nặng lên ông Trump

Tổng thống Trump, 79 tuổi, ngày càng khó duy trì hình ảnh mạnh mẽ và năng động, khi vấn đề tuổi tác bắt đầu ảnh hưởng đến các hoạt động của ông.

Ngay sau khi trở về Căn cứ Hỗn hợp Andrews, bang Maryland sau chuyến công du ba nước châu Á hôm 30/10, Tổng thống Donald Trump tiếp tục đến Nhà Trắng dự sự kiện phát kẹo cho trẻ em nhân dịp lễ Halloween. Lịch trình làm việc dày đặc như vậy giúp ông nhận được nhiều lời khen về sức khỏe và độ dẻo dai từ những người ủng hộ.

"Người đàn ông này đã không nghỉ ngơi suốt nhiều ngày!", Eric Daugherty, giám đốc nội dung trang tin Florida's Voice, bình luận trên X. Nhưng một tuần sau, trong sự kiện tại Phòng Bầu dục hôm 6/11, ông Trump dường như đã thiếp đi ngay trước ống kính.

Hình ảnh được công bố cho thấy Tổng thống 79 tuổi nhắm nghiền mắt trên ghế bành tại Bàn Kiên định, trong khi các lãnh đạo doanh nghiệp đứng xung quanh phát biểu về thuốc giảm cân. Ông có lúc như phải cố gắng mở to mắt và thỉnh thoảng còn dụi mắt, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Hình ảnh này trái ngược với nỗ lực thể hiện sự mạnh mẽ, năng động của ông Trump, Tổng thống đương nhiệm lớn tuổi nhất Mỹ. Theo giới quan sát, những khoảnh khắc mệt mỏi như vậy cho thấy vấn đề tuổi tác bắt đầu đè nặng lên lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm mắt tại sự kiện ở Nhà Trắng ngày 6/11. Ảnh: AFP

Sức khỏe của Tổng thống Trump đã thu hút sự chú ý từ năm 2017, bởi khi đó ông là người lớn tuổi nhất tuyên thệ nhậm chức. Tuy nhiên, những câu hỏi xoay quanh vấn đề lại chỉ được phản hồi ở mức tối thiểu, kể cả lúc ông nhiễm Covid-19 năm 2020.

Sau khi bắt đầu nhiệm kỳ hai, ông Trump ngày 11/4 đã khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện quân y Walter Reed ở thủ đô Washington, và được bác sĩ đánh giá "có sức khỏe tuyệt vời".

Nhà Trắng tháng 10 công bố thư của bác sĩ Sean Barbabella, phụ trách chăm sóc sức khỏe Tổng thống Mỹ, sau khi ông Trump hoàn tất đợt kiểm tra y tế thứ hai trong năm. Ông Barbabella khẳng định Tổng thống có "tình trạng sức khỏe tổng quát xuất sắc", tuổi tim trẻ hơn tuổi thật 14 năm.

"Ông có thể tiếp tục duy trì lịch làm việc khắc nghiệt mà không vấp phải hạn chế nào", bác sĩ Barbabella cho biết.

Nhưng phân tích gần đây từ truyền thông Mỹ, dựa trên lịch trình công khai của Tổng thống Trump trên trang tin phi đảng phái về chính trường Mỹ Roll Call, lại cho thấy các dấu hiệu có thể phản ánh ảnh hưởng từ tuổi tác đối với các hoạt động của ông chủ Nhà Trắng.

Công chúng Mỹ gần đây không thấy Tổng thống Trump xuất hiện nhiều như cùng khoảng thời gian trong nhiệm kỳ đầu. Số lượng sự kiện công khai của ông giảm và ngắn hơn. Ông ít di chuyển trong nước, dù số chuyến công du nước ngoài tăng thêm 4 chuyến so với hồi năm 2017.

Trong năm 2017, các sự kiện của ông Trump trung bình bắt đầu lúc 10h31 và kết thúc sau 17h. Năm nay, thời điểm bắt đầu sự kiện trung bình là 12h08. Số sự kiện ông Trump xuất hiện giảm 39%, từ 1.688 hồi năm 2017 xuống còn 1.029 trong năm nay.

Tổng thống Trump thường đến Phòng Bầu dục sau 11h, theo một nguồn thạo tin. Thói quen này bắt nguồn từ nhiệm kỳ đầu, khi ông phàn nàn rằng lịch trình làm việc buổi sáng quá dày đặc. Thay vào đó, ông duy trì cái gọi là "thời gian điều hành" tại khu nhà ở tổng thống rồi mới xuống làm việc.

Theo Jeffrey Kuhlman, bác sĩ Nhà Trắng giai đoạn 2000-2013, thời gian làm việc của ông Trump khác biệt với những người tiền nhiệm George W. Bush và Barack Obama, lần lượt nhậm chức lúc 54 tuổi và 47 tuổi. Ông Bush có mặt ở Phòng Bầu dục lúc 6h45 hàng ngày. Ông Obama thường đến lúc 10h và làm việc muộn, đến 19h hoặc hơn.

Ông Kuhlman cho rằng các trợ lý của ông Trump đang cố gắng xây dựng hình ảnh một tổng thống năng động, nhưng mỗi lần ở Phòng Bầu dục, "ông ấy chủ yếu chỉ ngồi". Cựu bác sĩ Nhà Trắng nêu điểm tích cực là Tổng thống Trump vẫn dùng cầu thang dài khi lên chuyên cơ.

"Các tổng thống Mỹ nhìn chung đều cố xây dựng hình ảnh tốt nhất có thể về sức khỏe bản thân", Matthew Dallek, sử gia chính trị tại Đại học George Washington, nhận định. "Những người xung quanh ông Trump hiện cũng giống như các trợ lý của ông Joe Biden. Họ tạo ra một câu chuyện để ẩn đi sự thật rằng ông Trump đã 79 tuổi và là một trong những người lớn tuổi nhất ở Phòng Bầu dục".

Tổng thống Trump khiến dư luận thêm hoài nghi về sức khỏe khi ông đề cập một số thủ thuật y tế đã thực hiện nhưng lại không nêu chi tiết. Trong chuyến công du châu Á, ông cho biết mình đã chụp cộng hưởng từ (MRI) hồi đầu tháng 10, còn bác sĩ Barbabella không đề cập việc này.

"Tôi không biết họ phân tích gì", ông Trump phản hồi gần đây khi được hỏi về MRI lần nữa. "Dù sao thì họ đã làm rất tốt và tôi có kết quả tốt nhất họ từng thấy".

Tiến sĩ tâm lý học John Gartner nói với The Daily Beast Podcast rằng những tuyên bố gây bối rối như vậy, cùng việc ông Trump gần đây nhiều lần nhầm lẫn tên quốc gia, như tuyên bố "tháo ngòi xung đột Iran - Pakistan, Azerbaijan - Albania" (thực tế là Ấn Độ - Pakistan và Azerbaijan - Armenia) là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Mỹ đang có biểu hiện "suy giảm nhận thức".

Kết quả thăm dò do YouGov thực hiện hồi tháng 9 cho thấy nhiều người dân Mỹ cũng cho rằng ông Trump có dấu hiệu suy giảm nhận thức và sức khỏe. Tỷ lệ này tăng lên 49% từ mức 40% trong khảo sát trước bầu cử tổng thống năm 2024, và nhóm cử tri độc lập có sự thay đổi quan điểm rõ rệt nhất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 17/11. Ảnh: AFP

Phản hồi các câu hỏi liên quan tình trạng sức khỏe của ông Trump, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ca ngợi Tổng thống và công kích người tiền nhiệm Biden.

"Không giống như Nhà Trắng trước đây, che đậy sự suy giảm nhận thức của ông Biden và giấu ông ấy khỏi báo giới, Tổng thống Trump cùng đội ngũ luôn cởi mở và minh bạch về sức khỏe phi thường của ông", bà Leavitt nói.

Trong khi đó, ông Trump thường nhắc đến ông Biden mỗi lần vấn đề tuổi tác được nêu ra. Ở tuổi 83, ông Biden đang là cựu tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất còn sống. Ông Trump từng chỉ trích gay gắt ông Biden là "Joe Ngủ gật" vì thiếu năng lượng và vẫn tiếp tục sử dụng biệt danh này.

"Ông ấy lúc nào cũng ngủ, cả ban ngày lẫn đêm, hay trên bãi biển", ông Trump nói. "Còn tôi không phải kẻ ngủ gật".

Như Tâm (Theo AFP, Daily Beast, Yahoo News)