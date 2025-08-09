Dấu hiệu ở tay chân cảnh báo thận yếu

Bệnh thận giai đoạn đầu khó chẩn đoán, có thể gây sưng, khô da, chuột rút, móng đổi màu và ngứa ran ở tay chân.

Người bệnh thận ban đầu có thể có ít hoặc không có triệu chứng rõ ràng, tuy nhiên tay chân có thể biểu hiện một số dấu hiệu cảnh báo. Nhận biết những dấu hiệu này giúp can thiệp y tế kịp thời, hỗ trợ điều trị trước khi bệnh tiến triển.

Sưng tay và chân

Khi thận hoạt động kém, cơ thể không thể loại bỏ chất lỏng dư thừa hiệu quả. Tình trạng ứ dịch gây sưng, còn gọi là phù nề. Bạn có thể thấy sưng rõ ở tay, chân, mắt cá chân và cẳng chân. Vùng da bị sưng có thể khó chịu, căng tức, ấn vào thấy lõm xuống. Tình trạng sưng này sẽ tăng dần và có thể lan lên mắt và mặt.

Phù nề rõ nhất là lúc mới thức dậy, hoặc sau khi ngồi hoặc đứng lâu. Bạn nên đi khám bác sĩ kiểm tra chức năng thận nếu thấy tay hoặc chân to bất thường mà không có lý do cụ thể. Chân tay sưng phồng cản trở vận động và gây cứng khớp. Theo dõi thời điểm xuất hiện phù nề sẽ giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh.

Da khô, ngứa và phát ban

Thận loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể, do đó khi thận có vấn đề sẽ dẫn đến những thay đổi trên da tay và chân. Da có thể bị khô, ngứa và phát ban. Da có thể xuất hiện những mảng nhợt nhạt hoặc đổi màu do tuần hoàn máu kém và tích tụ khoáng chất. Người mắc bệnh thận mạn tính thường có da màu vàng nâu. Những thay đổi này thường khiến da trở nên thô ráp hoặc đóng vảy.

Phương pháp điều trị y tế kết hợp với chăm sóc da đúng cách sẽ giúp giảm bớt các triệu chứng này.

Chuột rút, co thắt và yếu cơ

Thận duy trì cân bằng khoáng chất bằng cách kiểm soát kali, canxi và natri. Tổn thương thận gây mất cân bằng khoáng chất, dẫn đến chuột rút, co thắt và yếu cơ.

Chuột rút thường ảnh hưởng chủ yếu đến chân. Sự kết hợp giữa các vấn đề về cơ với tê bì chân và tay (cảm giác như kiến bò) thường xảy ra ở những bệnh nhân mắc các bệnh lý này. Cơn đau do chuột rút dữ dội thường xuất hiện vào ban đêm. Các triệu chứng cơ do mất cân bằng điện giải bắt nguồn từ các vấn đề liên quan đến thận.

Chuột rút gây ra các cơn đau cơ đột ngột, làm giảm khả năng điều khiển hay cử động cơ đó trong thời gian ngắn. Ảnh: Runner's World

Móng tay chân xuất hiện màu trắng ở phần trên

Bệnh thận gây ra những thay đổi rõ rệt ở móng tay và móng chân. Móng tay, móng chân có thể xuất hiện màu trắng ở phần trên, trong khi phần dưới vẫn giữ nguyên màu nâu đỏ tự nhiên. Các dải màu trắng và móng nhợt nhạt là một số thay đổi mà người bệnh có thể gặp phải.

Sức khỏe thận kém cũng ảnh hưởng đến tuần hoàn máu và mức độ dinh dưỡng trong cơ thể, gây ra những thay đổi này. Móng tay bất thường có thể là dấu hiệu của bệnh thiếu máu, thường gặp ở người bệnh thận.

Ngón tay chân bị lạnh, tê và ngứa ran

Suy giảm chức năng thận dẫn đến tuần hoàn máu kém. Do đó, ngón tay và ngón chân có thể bị lạnh, tê và ngứa ran. Bạn cần kiểm tra y tế nếu có các cảm giác bất thường hoặc kéo dài, có thể là dấu hiệu của tổn thương thần kinh liên quan đến thận. Giảm lưu lượng máu gây đau và hạn chế khả năng thực hiện các công việc hàng ngày.

Ngứa dai dẳng ở tay và chân

Chất thải tích tụ trong máu do chức năng lọc của thận bị suy giảm dẫn đến tình trạng này. Khi tay và chân ngứa đến mức ảnh hưởng đến giấc ngủ và sinh hoạt hàng ngày, đó là dấu hiệu nghiêm trọng cần được chăm sóc y tế khẩn cấp.

Mỹ Ý (Theo Times of India)