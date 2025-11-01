Dấu hiệu ở chân liên quan đến ung thư phổi

Sưng, đau hoặc thay đổi da ở bàn chân đôi khi có thể là dấu hiệu sớm của các biến chứng tiềm ẩn liên quan đến ung thư phổi.

Ung thư phổi thường gây ho dai dẳng, đau ngực và khó thở. Tuy nhiên, đôi khi các triệu chứng của bệnh có thể xảy ra ở các bộ phận khác nhau trên cơ thể, bao gồm cả chân. Cụ thể là tuần hoàn máu kém, cục máu đông hoặc ứ dịch do ảnh hưởng của bệnh lên hệ tim mạch và bạch huyết. Nhận biết sớm ung thư phổi có thể giúp điều trị kịp thời, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sưng ở chân và bàn chân

Sưng ở chân, mắt cá chân hoặc bàn chân là một trong những dấu hiệu dễ thấy liên quan đến ung thư phổi. Tình trạng này gọi là phù ngoại biên, xảy ra khi dịch tích tụ trong các mô. Nguyên nhân có thể do một số yếu tố liên quan đến ung thư phổi gây ra như tắc nghẽn tĩnh mạch hoặc mạch bạch huyết do khối u phát triển, tác dụng phụ của hóa trị liệu, biến chứng tim hoặc thận phát sinh. Người bị sưng tấy dai dẳng hoặc ngày càng nặng nên đi khám, vì có thể ung thư đang ảnh hưởng đến tuần hoàn hoặc di căn đến các cơ quan khác.

Đau, đỏ và nóng

Ung thư phổi làm tăng đáng kể nguy cơ phát triển huyết khối tĩnh mạch sâu. Đây là tình trạng nghiêm trọng khi cục máu đông hình thành trong các tĩnh mạch sâu của chân. Các triệu chứng bao gồm đau, nhạy cảm, nóng và đỏ ở một chân.

Những cục máu đông này có thể di chuyển đến phổi, gây ra thuyên tắc phổi. Các nghiên cứu chỉ ra bệnh nhân ung thư phổi có nguy cơ bị huyết khối tĩnh mạch sâu cao rất nhiều lần do ảnh hưởng của ung thư đến hoạt động đông máu và bất động trong quá trình điều trị.

Tê, ngứa ran hoặc cảm giác nóng rát

Một số loại thuốc hóa trị được sử dụng trong điều trị ung thư phổi có thể gây tổn thương dây thần kinh ngoại biên, dẫn đến bệnh lý thần kinh ngoại biên do hóa trị. Tình trạng này thường ảnh hưởng đến bàn chân, chân trước và có thể gây ngứa ran như kim châm, tê hoặc đau rát, khó đi lại hay giữ thăng bằng. Bệnh thần kinh ngoại biên có thể kéo dài ngay cả sau khi kết thúc điều trị. Do đó, kiểm soát bệnh sớm rất cần thiết để duy trì khả năng vận động cũng như giảm khó chịu.

Thay đổi màu da chân

Thay đổi về màu da như nhợt nhạt, xanh xao hoặc đỏ ửng có thể cho thấy tình trạng cung cấp oxy hoặc lưu thông máu kém. Trong một số trường hợp, suy tĩnh mạch hoặc tổn thương mô có thể dẫn đến loét chậm lành hoặc bị nhiễm trùng. Những triệu chứng này cũng trầm trọng hơn do giảm hoạt động, giữ nước hoặc tác dụng phụ của liệu pháp điều trị ung thư.

Yếu cơ, chuột rút

Ung thư phổi và các phương pháp điều trị có thể dẫn đến teo cơ và yếu cơ, đặc biệt là ở chi dưới. Điều này có thể xảy ra do ít vận động kéo dài, thiếu hụt dinh dưỡng hoặc giảm cung cấp oxy cho cơ. Chuột rút hoặc mệt mỏi ở chân cũng có thể là tác dụng phụ của các loại thuốc như steroid hoặc thuốc lợi tiểu được sử dụng trong quá trình điều trị ung thư.

Ngón chân dùi trống

Ngón tay dùi trống thường gặp, song ngón chân dùi trống cũng có thể xảy ra, có liên quan đến việc móng và mô mềm ở đầu ngón chân tròn và rộng ra. Ngón chân dùi trống xảy ra do nồng độ oxy trong máu thấp kéo dài - dấu hiệu đặc trưng của nhiều bệnh phổi, bao gồm cả ung thư phổi.

