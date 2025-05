Dấu hiệu ở bàn chân cảnh báo bệnh thận

Sưng ở mắt cá chân, thay đổi màu da xung quanh, cảm giác tê hoặc ngứa ran ở bàn chân có thể cảnh báo thận tổn thương, suy giảm chức năng.

Đôi chân có vai trò nâng đỡ trọng lượng của cơ thể, di chuyển, có thể biểu hiện bất thường âm thầm từ bên trong cơ thể, bao gồm tổn thương thận. Những dấu hiệu này dễ bị nhầm lẫn với tình trạng mệt mỏi, tuổi tác hoặc tư thế xấu.

Sưng ở mắt cá chân

Một trong những vai trò chính của thận là loại bỏ muối và nước dư thừa. Nếu chức năng này bị ảnh hưởng, chất lỏng có thể đọng lại ở mắt cá chân hoặc bàn chân, dẫn đến sưng nhẹ. Sưng đôi khi rõ rệt ở xung quanh mắt cá chân, nhất là vào buổi tối. Tình trạng sưng tấy này cũng có thể xảy ra do đứng quá lâu hoặc mang giày, vận động không đúng cách. Song nếu sưng ở mắt cá nhân xuất hiện thường xuyên mà không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đi khám.

Ngứa chân

Các vấn đề về thận ở giai đoạn đầu có thể dẫn đến tích tụ chất thải trong máu. Các chất thải này không được loại bỏ đúng cách có thể gây ngứa sâu dưới da thường là trước khi phát ban hoặc xuất hiện vấn đề về da. Ngứa da còn gọi là ngứa do urê huyết, là một triệu chứng liên quan đến giảm chức năng thận.

Chuột rút ở bắp chân khi ngủ

Cơ bắp cần sự cân bằng phù hợp của các khoáng chất như kali, canxi và natri để hoạt động bình thường. Khi thận không lọc máu hiệu quả, các khoáng chất này có thể mất cân bằng, gây chuột rút ở chân không rõ nguyên nhân. Chuột rút hoặc co giật cơ đột ngột ở chân, thường xảy ra vào ban đêm hoặc khi đang nghỉ ngơi. Người mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn đầu có thể bị chuột rút cơ, đặc biệt ở chi dưới. Những triệu chứng này không phải do gắng sức hoặc mất nước mà là dấu hiệu thay đổi phản ứng hóa học của cơ thể.

Thay đổi màu da quanh bàn chân hoặc ngón chân

Sức khỏe của thận và tuần hoàn máu có mối quan hệ mật thiết với nhau. Thận yếu, suy giảm chức năng đôi khi có thể ảnh hưởng đến lưu lượng máu khiến lượng oxy đến chân ít hơn. Điều này có khả năng dẫn đến da tối màu hoặc sẫm màu ở những vùng đó. Vết thâm hoặc mảng da sẫm màu có thể xuất hiện xung quanh bàn chân hoặc ngón chân dù không bị thương, va đập.

Ngứa ran hoặc tê ở bàn chân

Tê hoặc ngứa ran ở bàn chân thường là dấu hiệu của bệnh lý thần kinh ngoại biên liên quan đến bệnh tiểu đường. Song rối loạn chức năng thận sớm có thể ảnh hưởng đến các tín hiệu thần kinh. Thận cũng giúp duy trì sức khỏe thần kinh thông qua điều hòa điện giải và loại bỏ chất thải. Nếu chất thải bắt đầu tích tụ cũng có thể gây kích ứng hoặc ảnh hưởng đến các dây thần kinh ở bàn chân. Người bệnh có cảm giác như kim châm ở chân ngay cả khi ngồi yên.

Tổn thương thận thường tiến triển âm thầm trong giai đoạn đầu, dễ bị bỏ qua. Khi tổn thương trầm trọng hơn, nhiều dấu hiệu khác nhau có thể xuất hiện do chất thải và chất lỏng tích tụ trong cơ thể. Các dấu hiệu phổ biến bao gồm mệt mỏi dai dẳng, suy nhược, khó tập trung do tích tụ độc tố và nguy cơ thiếu máu. Các dấu hiệu khác có thể bao gồm thay đổi trong thói quen đi tiểu như đi tiểu nhiều lần (nhất là vào ban đêm), nước tiểu có bọt do dư thừa protein hoặc có máu trong nước tiểu.

Bảo Bảo (Theo Times of India)