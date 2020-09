Dấu hiệu nhận biết tiếng Anh học thuật

Xuất hiện trong các bài thi chuẩn hóa để du học, tiếng Anh học thuật có ngôn ngữ, từ vựng trang trọng và có nhiều tham chiếu, trích dẫn riêng.

Làm chủ tiếng Anh học thuật, cả đọc viết lẫn nghe nói, thường được coi như điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa giấc mơ du học, thông qua các bài thi chuẩn hóa như IELTS hay TOEFL. Tuy nhiên, để làm được điều này, học sinh cần làm quen với những quy chuẩn riêng của tiếng Anh học thuật, bao gồm cả ngữ pháp, từ vựng và văn phong.

Học sinh cần phân biệt rõ tiếng Anh học thuật với tiếng Anh thường nhật, qua đó lựa chọn tài liệu học tập phù hợp. Dưới đây là ba điểm khác biệt chính để nhận biết tiếng Anh học thuật.

1. Ngôn ngữ, từ vựng trang trọng

Trái với sự cá nhân hóa, riêng biệt trong tiếng Anh thường nhật, tiếng Anh học thuật sử dụng văn phong và từ vựng trang trọng, đã được chuẩn hóa.

Điều này tương tự với khi đi làm việc ở công sở hay trong gia đình, bạn sẽ không muốn nói chuyện với cấp trên và bố mẹ một cách suồng sã như khi giao tiếp với bạn bè. Do vậy, khi sử dụng tiếng Anh học thuật để trình bày một chủ đề với thầy cô, cũng như với khán giả đại chúng, bạn cần chú tâm đến những quy chuẩn riêng về sự trang trọng trong ngôn ngữ. Bạn sẽ không sử dụng tiếng lóng hay các cách diễn đạt thân thuộc trong gia đình.

Về mặt ngữ pháp, bạn sẽ thường sử dụng những cấu trúc phức tạp hơn, ít gặp trong giao tiếp và cũng tránh viết tắt trừ trường hợp được cho phép. Ví dụ, việc viết tắt "do not" thành "don’t" hay "will not" thành "won’t" không được cho phép trong khi viết tiếng Anh học thuật.

Bạn sẽ được yêu cầu sử dụng những từ ngữ chuyên ngành phù hợp, được tích cóp qua nhiều năm học tập, hay được tra cứu từ vựng.

Ảnh: Shutterstock

2. Có những quy chuẩn học thuật riêng biệt

Tiếng Anh học thuật có những quy định, quy chuẩn chặt chẽ khi viết, không chỉ về từ vựng và ngữ pháp mà còn về cách trình bày văn bản. Điều này đồng nghĩa sẽ có những cách viết hoa riêng biệt, cách in đậm, in nghiêng hay gạch chân từ vựng riêng, hay cách căn lề giấy...

Với từng chuyên ngành, sẽ có những quy chuẩn học thuật riêng. Một số quy chuẩn thường gặp nhất trong tiếng Anh là APA (American Psychological Association - Hiệp hội Tâm lý học Mỹ), MLA (Modern Language Association - Hiệp hội Ngôn ngữ Hiện đại), AMA (American Medical Association - Hiệp hội Y khoa Mỹ) hay Chicago (Đại học Chicago, Mỹ). Trong số này, hai quy chuẩn thường gặp nhất là APA trong các ngành khoa học xã hội và MLA trong các ngành nhân văn và giáo dục khai phóng.

Mỗi quy chuẩn sẽ có những sách hướng dẫn riêng, quy định rõ ràng và hoàn toàn miễn phí cho giáo viên, học sinh toàn cầu.

Khi du học, mỗi trường, khoa sẽ áp dụng một quy chuẩn cho toàn bộ học sinh trong các bài tiểu luận hay luận văn và việc tuân thủ chính xác chúng thường là yêu cầu tối quan trọng của giới học thuật.

3. Có nhiều sự tham chiếu, trích dẫn

Các văn bản, bài giảng học thuật bằng tiếng Anh thường có rất nhiều tham chiếu và trích dẫn tác giả khác nhằm cung cấp dẫn chứng để chứng minh quan điểm của tác giả.

Những dẫn chứng này có thể vừa là định lý có tầm ảnh hưởng trong giới khoa học, hay những công trình nghiên cứu giúp so sánh lý thuyết và thực tế. Qua những dẫn chứng này, những luận điểm trong bài viết học thuật sẽ được tăng tính xác thực, tính thuyết phục.

Việc đưa dẫn chứng cũng thể hiện sự nghiên cứu và quá trình tư duy của tác giả để đạt được luận điểm đang tranh luận. Các ý tưởng, luận điểm mới thường được xây dựng, phát triển trên những nền tảng cũ, giúp tri thức từng bước tiến xa hơn. Do vậy, việc ghi nhận đóng góp lớn lao của những cá nhân đi trước được coi như hành động cần thiết của bất cứ nội dung học thuật nào.

Để làm được điều này, người viết cần đọc rất nhiều về chủ đề đang viết để gia tăng kiến thức, hiểu được quá trình tranh luận về chủ đề cụ thể đó trong giới học thuật như thế nào, trước khi nỗ lực đóng góp một phần nhỏ.

Khi học đại học, đặc biệt là ở nước ngoài, sinh viên cần nhận biết, làm quen với văn bản tiếng Anh học thuật, trước khi sử dụng mỗi ngày để hướng tới mục tiêu làm chủ hoàn toàn.

Với những cá nhân không có mục đích học tập ở nước ngoài, việc tìm hiểu tiếng Anh học thuật cũng giúp phát triển vốn từ vựng và khả năng viết của bạn. Qua đó, bạn có thể giao tiếp, hay đọc viết ở nhiều chủ đề, nhiều định dạng nội dung.

Phan Nghĩa (Theo FluentU)