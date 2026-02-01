Dấu hiệu cục máu đông đang hình thành

Một số dấu hiệu như đau sưng một bên tay chân, khó thở hay ho đột ngột, giảm thị lực bất thường có thể cảnh báo nguy cơ hình thành cục máu đông.

Cục máu đông thường hình thành âm thầm trong cơ thể và có thể đột ngột gây ra các biến cố nghiêm trọng như đau tim, đột quỵ, huyết khối tĩnh mạch sâu. Dưới đây là một số triệu chứng ít được chú ý có thể báo hiệu cục máu đông đang hình thành.

Ho đột ngột không rõ nguyên nhân

Cục máu đông hình thành trong phổi (thuyên tắc phổi) có thể gây ho khan xuất hiện đột ngột. Trong một số trường hợp, ho có thể kèm theo ít máu. Tình trạng này thường ít đáp ứng với siro hay viên ngậm do nguyên nhân không xuất phát từ cổ họng.

Một bên tay hoặc chân đau, tê, đổi màu da

Cục máu đông gây tắc mạch ở chi có thể làm rối loạn lưu thông máu, khiến một tay hoặc chân có cảm giác khác biệt so với bên còn lại, như đau, tê, ngứa ran hoặc thay đổi nhiệt độ, màu da. Những dấu hiệu này cần được chú ý, đặc biệt khi xuất hiện đột ngột.

Thay đổi thị lực đột ngột ở một mắt

Tắc nghẽn các động mạch cung cấp máu cho mắt có thể gây mờ mắt hoặc mất thị lực đột ngột ở một mắt. Triệu chứng thường thoáng qua, kéo dài từ vài phút đến vài giờ.

Khó thở hoặc đau nhói ở vai

Cục máu đông trong phổi có thể gây đau nhói, dữ dội khi hít thở sâu. Cơn đau đôi khi lan lên vai hoặc lưng trên, dễ bị nhầm với đau cơ. Đây là phản ứng của phổi và màng phổi khi bị tắc mạch, thường kèm khó thở.

Da chân bị đỏ, ngứa, không có phát ban

Huyết khối hình thành trong tĩnh mạch sâu có thể gây phản ứng viêm tại vùng da phía trên, dẫn đến đỏ, ngứa, cảm giác nóng rát nhưng không có phát ban hay nổi mề đay rõ rệt. Tình trạng này thường chỉ xảy ra ở một chân.

Đau hoặc tức vùng hàm không rõ nguyên nhân

Trong một số trường hợp, cục máu đông liên quan đến các vấn đề tim mạch như nhồi máu cơ tim có thể biểu hiện bằng cảm giác khó chịu ở vùng hàm. Dù đau ngực là dấu hiệu điển hình, ở một số người, dấu hiệu cảnh báo có thể là cảm giác căng tức quanh hàm hoặc cổ.

Sưng phía sau đầu gối hoặc ở vùng bẹn

Cục máu đông có thể hình thành ở những vị trí khó nhận biết như phía sau đầu gối hoặc vùng bẹn. Sưng kèm cảm giác nặng nề, đau âm ỉ ở các khu vực này có thể là dấu hiệu cảnh báo huyết khối tĩnh mạch sâu.

Để giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, mỗi người nên duy trì lối sống lành mạnh như tập thể dục đều đặn, hạn chế ăn mặn và đồ chiên rán, kiểm soát căng thẳng, tránh ngồi lâu, không hút thuốc và giữ cân nặng hợp lý. Uống đủ nước giúp duy trì độ lưu thông của máu.

Một số thực phẩm như cá béo, tỏi, gừng, nghệ, trà xanh có lợi cho sức khỏe tim mạch và tuần hoàn, nhưng không thay thế thuốc điều trị. Kiểm soát tốt các bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch bằng thuốc và thay đổi lối sống rất quan trọng.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)