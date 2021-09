Dấu hiệu cho thấy bạn đang giàu có

Khi nghĩ về sự giàu có, chúng ta thường nghĩ về tiền bạc nhưng thực tế, tiền chỉ là một trong nhiều chỉ số đánh giá sự giàu có.

Tom Corley, tác giả của những cuốn sách nổi tiếng về tài chính cá nhân như "Những thói quen giàu có" và "Thay đổi thói quen, thay đổi cuộc sống" cho rằng, nếu bạn có 7 dấu hiệu dưới đây, bạn đang giàu hơn là bạn tưởng.

Sự giàu có không được xác định bởi một con số nào đó

Michael Kay, Chủ tịch của hãng tư vấn tài chính Financial Life Focus (Mỹ), cho rằng một trong những lý do chính khiến nhiều người không nhận ra họ giàu đến mức nào là do so sánh mình với người khác. Bạn sẽ lập tức cho rằng ai đó giàu có nếu thấy anh ta sống trong một ngôi nhà lớn, lái chiếc xe hơi sang trọng. Tuy nhiên, vẻ bề ngoài đôi khi chỉ là một sự lừa dối.

Michael Kay nói: "Bạn không thể biết tài sản thực sự của một người nào đó là bao nhiêu trừ khi xem xét báo cáo giá trị tài sản ròng của họ. Ví dụ, bạn có thể cho rằng so với luật sư và bác sĩ, thợ cơ khí có thể không khá giả. Tuy nhiên, người thợ cơ khí có thể là người giàu nhất vì anh ta quản lý tốt đồng tiền của mình và không khoe bằng vật chất, địa vị".

Theo Kay, sự giàu có là một sự tự định nghĩa. Ví dụ, nếu bạn nói với bản thân rằng có 5 triệu USD mới là giàu, hãy hỏi tại sao bạn lại chọn con số đó.

Do đó, thay vì chọn một thước đo cảm tính về sự giàu có, nên xác định xem điều gì là quan trọng đối với bạn. Sau đó, bạn có thể xác định bạn cần thu nhập ở mức nào và tiết kiệm ra sao để có thể đạt được những gì bạn mong muốn.

Bạn không bị nợ nần

Nợ nần là nguồn gốc của những căng thẳng tài chính lớn nhất ở Mỹ. Một cuộc khảo sát do tờ GobankingRates thực hiện năm 2017 cho thấy cứ 4 người được hỏi, có một người cho biết có nợ tiền học đại học, 1/3 nợ tiền vay mua ôtô, 1/2 nợ thẻ tín dụng...

Cho nên theo Michael Kay, nếu bạn đang ngồi trên một đống nợ, điều đó có nghĩa là bạn không giàu có, kể cả bạn có xe sang. Do đó, bạn giàu hơn bạn nghĩ nếu bạn không phải gánh nặng nợ nần, không phải trả lãi. Số tiền này có thể được sử dụng để làm tăng tài sản của bạn nếu sử dụng để đầu tư.

Đương nhiên, điều này không có nghĩa là bạn buộc phải hoàn toàn không mắc nợ. Điều quan trọng là tránh nợ lãi suất cao, gây căng thẳng cho dòng tiền của bạn.

Giá trị tài sản ròng của bạn đang tăng lên

Có thể bạn chưa giàu. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy giá trị tài sản ròng của mình đang tăng, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang đi đúng hướng.

Chuyên gia của Financial Life Focus nhận định, nếu bạn tiêu nhiều hơn, đó là dấu hiệu của việc bạn trở nên giàu có hơn. Tuy nhiên, nếu lương bạn tăng 5% nhưng chi tiêu tăng 7%, điều này lại là sai lầm. Điều quan trọng là tăng số tiền bạn tiết kiệm khi thu nhập của bạn tăng lên. Chuyên gia khuyên bạn nên so sánh vị trí tài chính mình ở thời điểm này với cùng thời điểm năm trước, để xem giá trị tài sản ròng của mình có tăng lên không? Bạn đã tiết kiệm được nhiều hơn không?

Bạn có một công việc với các quyền lợi tốt

Đừng bỏ qua giá trị của những phúc lợi tại nơi làm việc như bảo hiểm y tế, khoản đóng lương hưu và nghỉ phép có lương... bởi điều này đều góp phần vào sự giàu có của bạn. Nhờ thế, bạn giàu có hơn rất nhiều nhờ những lợi ích về sức khỏe.

Bạn có một kết nối xã hội mạnh mẽ

Bộ phim "It's a Wonderful Life" (Cuộc sống tươi đẹp) dạy cho chúng ta một thực tế tuyệt vời: Giàu có chính là có những người bạn tuyệt vời. Mặc dù tài khoản ngân hàng của bạn có thể không có một con số "khủng", nếu bạn có nhiều mối quan hệ xã hội tốt thì điều đó có nghĩa là bạn có thể giàu hơn bạn nghĩ.

Chuyên gia Tom Corley tư vấn, các tương tác làm giàu có thêm cuộc sống của bản thân chúng ta và những người bạn. Các mối quan hệ có thể bảo vệ bạn trước bất cứ điều gì mà cuộc sống đem tới. Thêm vào đó, bạn có thể thực sự gia tăng sự giàu có về tài chính của bản thân khi có những người bạn phù hợp.

Trong cuốn sách của mình, Corley từng viết rằng một trong những thói quen của các triệu phú tự thân là xây dựng mối quan hệ với những người có tư duy tạo dựng thành công.

Bạn không sống bằng tiền lương

Nếu bạn từng sống bằng tiền lương nhưng hiện không còn phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tài chính đó nữa, bạn đang giàu có hơn bạn nghĩ. Các chuyên gia tài chính cá nhân cho rằng, đó là khi bạn đã tích lũy đủ tiền để sống cuộc đời mà bạn mong muốn, bạn có rất ít nợ nần. Tài chính của bạn ổn định nên bạn gặp ít vấn đề hơn trong cuộc sống.

Cuộc sống của bạn có ý nghĩa

Bạn thích công việc hiện tại, bạn có thể hào phóng chia sẻ thời gian và tiền bạc của mình để cải thiện cuộc sống của người khác. Tất cả dấu hiệu này cho thấy rằng bạn giàu có hơn bạn nghĩ. Tác giả Corley nhận định: "Sự giàu có thực sự được đo bằng việc bạn có bao nhiêu sự hài lòng trong cuộc sống. Nó không được đo lường bằng đồng lương, đặc biệt nếu đồng lương đó đòi hỏi bạn phải làm điều mà bạn không thích".

Thùy Linh (Theo Gobankingrates)