Dấu hiệu cảnh báo vấn đề về gan

Vàng mắt, vàng da, cơ thể mệt mỏi, nước tiểu đậm màu có thể là dấu hiệu cảnh báo gan có vấn đề.

Gan làm việc để giữ cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, cơ quan quan trọng có thể bị quá tải bởi sự tác động của vi khuẩn, rượu, bia, không khí ô nhiễm, căng thẳng kéo dài. Gan bị tổn thương dẫn đến mắc các bệnh lý như viêm, xơ gan, gan nhiễm mỡ, suy gan, thậm chí ung thư. Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng - Khoa Nội tiêu hoá, Bệnh viện 115 cho biết, hầu hết các bệnh về gan dễ điều trị hơn nếu phát hiện sớm, dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo sức khỏe gan.

Thường xuyên mệt mỏi: Khi cơ thể có nhu cầu năng lượng, gan khỏe mạnh sẽ giải phóng glucose giữa các bữa ăn hoặc bất cứ khi nào cơ thể cần. Tuy nhiên, khi gan bị bệnh, gan khó thực hiện nhiệm vụ này một cách dễ dàng, vì vậy cơ thể bạn sẽ cảm thấy thường xuyên mệt mỏi, uể oải.

Phát hiện sớm các bệnh về gan giúp thuận lợi cho quá trình điều trị. Ảnh: Dược Hậu Giang.

Vàng mắt, vàng da: Theo bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng, đôi mắt màu vàng chính là biểu hiện của việc gan đang có vấn đề. Thông thường, vàng da xuất hiện khi gan bị nhiễm bệnh khiến cơ thể tích tụ quá nhiều bilirubin - một sắc tố màu vàng hình thành do sự phân hủy của các tế bào hồng cầu trong gan.

Đau bên phải vùng hạ sườn: Bạn gặp một cơn đau âm ỉ, đôi khi đau dữ dội ở vùng hạ sườn phải, có thể đó là dấu hiệu cảnh báo cho lá gan bị sưng, bị viêm, abcess, khối choán chỗ vùng ga, ung thư gan, ung thư đường mật...

Phù do xơ gan: Điều này có thể xảy ra khi bạn bị suy chức năng gan, các tổ chức gan bị xơ hóa, chai và hình thành nốt xơ, tăng áp lực tĩnh mạch cửa, do các nguyên nhân như: viêm gan virus B, C hoặc biến chứng của bệnh viêm gan do rượu. Kèm theo ứ nước trong bụng dân gian gọi là xơ gan cổ trướng. Chân và bàn chân bị phù do ứ nước, bàn tay bàn chân bị ngứa, da dễ bị bầm tím, trở nên nhạy cảm khi va chạm.

Nước tiểu đậm màu: Bình thường nước tiểu sẫm màu hơn có thể là do bạn uống thuốc hay ăn uống các loại thực phẩm có màu vàng gây nên hoặc do bạn uống không đủ lượng nước hàng ngày. Tuy nhiên, khi tự dưng thấy màu nước tiểu vàng đậm hơn nhiều so với bình thường mà không có các nguyên nhân kể trên hoặc thấy phân có màu trắng, điều này có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh gan mật.

Sụt cân, chán ăn, buồn nôn, sần ngứa: Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài có thể là biểu hiện của bệnh gan.