Các dấu hiệu về tiểu tiện, xuất tinh và chức năng sinh lý hoặc đau nhức cơ thể, sụt cân không rõ nguyên nhân đều cảnh báo ung thư tuyến tiền liệt.

Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, tuyến tiền liệt là một tuyến nhỏ nằm dưới bàng quang, đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh sản nam giới.

Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới, đặc biệt là ở những người trên 50 tuổi. Tuy loại ung thư này thường phát triển chậm, việc phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo có thể giúp cải thiện hiệu quả điều trị.

Dấu hiệu về tiểu tiện

Khó tiểu

Khó khăn trong việc tiểu tiện là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư tuyến tiền liệt. Nghiên cứu của Roehrborn (2011) trên Journal of Urology cho thấy rằng sự phát triển của khối u có thể gây áp lực lên niệu đạo, dẫn đến việc khó tiểu, tiểu yếu hoặc gián đoạn. Tình trạng này thường là do tuyến tiền liệt phì đại hoặc bị chèn ép bởi các tế bào ung thư.

Tiểu đêm nhiều lần

Một dấu hiệu khác là tiểu đêm thường xuyên. Nghiên cứu công bố trên European Urology cho thấy rằng việc thức dậy nhiều lần vào ban đêm để đi tiểu có liên quan mật thiết với nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, đặc biệt ở nam giới cao tuổi (Carter et al., 2015).

Đau khi tiểu

Đau hoặc cảm giác nóng rát khi đi tiểu cũng có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt. Nghiên cứu của Thompson và cộng sự (2005), công bố trên New England Journal of Medicine, chỉ ra rằng cảm giác đau khi tiểu thường xuất hiện khi khối u làm viêm nhiễm hoặc gây tổn thương cho các mô xung quanh.

Bác sĩ Duy thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Trung tâm cung cấp

Dấu hiệu về xuất tinh và chức năng sinh lý

Đau khi xuất tinh

Đau khi xuất tinh có thể là một dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến tiền liệt. Nghiên cứu công bố trên Journal of Sexual Medicine chỉ ra rằng một tỷ lệ nam giới bị ung thư tuyến tiền liệt thường gặp phải cảm giác đau hoặc khó chịu trong quá trình xuất tinh, do các tế bào ung thư tác động đến mô xung quanh tuyến tiền liệt (Meigs et al., 2007).

Giảm lượng tinh dịch

Một số nam giới mắc ung thư tuyến tiền liệt có thể nhận thấy sự giảm sút về lượng tinh dịch. Sự phát triển của khối u trong tuyến tiền liệt có thể làm giảm lưu thông và sản xuất tinh dịch. Nghiên cứu trên Prostate Cancer and Prostatic Diseases cho thấy đây có thể là dấu hiệu quan trọng nhưng thường bị bỏ qua (Freedland et al., 2009).

Dấu hiệu về đau nhức cơ thể

Đau vùng lưng dưới, hông và đùi

Ung thư tuyến tiền liệt có thể lan rộng ra các vùng khác của cơ thể, bao gồm xương và các mô xung quanh. Theo nghiên cứu của Hovens và cộng sự (2013) công bố trên The Lancet Oncology, đau nhức kéo dài ở vùng lưng dưới, hông và đùi có thể là dấu hiệu của ung thư di căn từ tuyến tiền liệt. Điều này đặc biệt phổ biến ở giai đoạn muộn của bệnh.

Đau xương

Trong giai đoạn tiến triển của ung thư tuyến tiền liệt, khối u có thể di căn đến xương, gây ra đau nhức và dễ gãy xương. Một nghiên cứu trên Journal of Clinical Oncology cho thấy rằng đau xương là một triệu chứng đáng chú ý ở bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt, thường đi kèm với các triệu chứng như sưng hoặc gãy xương (Smith et al., 2004).

Dấu hiệu khác

Máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch

Xuất hiện máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch có thể là một dấu hiệu nguy hiểm. Nghiên cứu công bố trên British Journal of Cancer cho thấy máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch có thể liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt, khi khối u phát triển làm tổn thương các mạch máu gần tuyến tiền liệt (Roobol et al., 2012). Đây là một trong những dấu hiệu ít gặp nhưng rất đáng chú ý, cần kiểm tra kịp thời.

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Sụt cân nhanh chóng và không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu của ung thư. Nghiên cứu của Mohler và cộng sự (2010), công bố trên American Cancer Society Journals, chỉ ra rằng sụt cân thường xảy ra ở giai đoạn muộn của ung thư tuyến tiền liệt khi cơ thể suy yếu và hệ miễn dịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mỹ Ý