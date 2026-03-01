Dấu hiệu cảnh báo gan nhiễm mỡ không do rượu

Cảm giác nặng hoặc tức nhẹ vùng hạ sườn phải có thể là biểu hiện của gan nhiễm mỡ không do rượu, nhưng dễ bị nhầm với rối loạn tiêu hóa.

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) là tình trạng mỡ tích tụ trong gan ở người không uống hoặc uống rất ít rượu. Bệnh thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời, một số trường hợp có thể tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ, xơ gan và làm tăng nguy cơ biến chứng gan. Dưới đây là những dấu hiệu có thể cảnh báo sớm.

Mệt mỏi, suy nhược kéo dài

Mệt mỏi kéo dài là một trong những biểu hiện có thể gặp ở người mắc NAFLD. Tuy nhiên, triệu chứng này không đặc hiệu và dễ bị bỏ qua vì có thể do nhiều nguyên nhân khác. Nếu mệt mỏi dai dẳng kèm theo yếu tố nguy cơ như thừa cân, rối loạn mỡ máu hoặc men gan tăng, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra và tư vấn phù hợp.

Cảm giác khó chịu, đau ở vùng bụng bên phải

Đau hoặc cảm giác khó chịu vùng hạ sườn phải có thể gặp ở người gan nhiễm mỡ không do rượu. Cơn đau thường âm ỉ, dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa hoặc căng cơ. Triệu chứng này có thể liên quan đến tình trạng gan to nhẹ hoặc viêm khi bệnh tiến triển.

Thay đổi về da

Các mảng da sẫm màu, dày lên ở vùng cổ hoặc nách có thể là dấu hiệu của tình trạng kháng insulin - yếu tố nguy cơ thường gặp ở người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Buồn nôn, chán ăn

Buồn nôn hoặc chán ăn có thể xuất hiện khi tình trạng tổn thương gan tiến triển, dù đây không phải triệu chứng phổ biến ở giai đoạn sớm của gan nhiễm mỡ không do rượu. Khi gan bị viêm hoặc suy giảm chức năng, quá trình chuyển hóa và tiêu hóa có thể bị ảnh hưởng, gây cảm giác khó chịu hoặc buồn nôn không rõ nguyên nhân.

Men gan tăng cao

Tổn thương gan không do rượu thường không có triệu chứng trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, một số xét nghiệm máu cụ thể có thể phát hiện men gan tăng cao.

Nếu gan nhiễm mỡ không được kiểm soát, một số trường hợp có thể tiến triển thành xơ gan và làm tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm. Những dấu hiệu của xơ gan bao gồm da vàng, ngứa dữ dội, chảy máu, không có khả năng tập trung. Người bệnh cũng có thể tích tụ dịch ở chân, bụng dẫn đến sưng phù.

Bệnh gan nhiễm mỡ có thể xảy ra với bất kỳ ai. Song những người có nguy cơ mắc bệnh cao gồm thừa cân, tiểu đường type 2, kháng insulin, cao huyết áp, cholesterol cao, trên 50 tuổi.

Lê Nguyễn (Theo Times of India, Healthshots)