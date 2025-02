Dấu hiệu cảnh báo bệnh cúm chuyển nặng

Khi cúm chuyển nặng, bệnh nhân có thể thở nhanh hoặc khó thở, môi tím tái, đau cơ hay tức ngực, mất nước, một số người bị chóng mặt.

Cúm là bệnh đường hô hấp truyền nhiễm do virus cúm gây ra. Bệnh có thể nhẹ hoặc tiến triển nặng, đôi khi dẫn đến tử vong.

Các triệu chứng cúm thường xuất hiện đột ngột. Người bệnh thường có một số hoặc tất cả dấu hiệu và triệu chứng như sốt hoặc cảm thấy ớn lạnh, ho, đau họng, sổ mũi hay nghẹt mũi, đau cơ hoặc đau mỏi khắp cơ thể, đau đầu, mệt mỏi. Một số người có thể nôn mửa và tiêu chảy - triệu chứng này phổ biến ở trẻ em hơn so với người lớn. Không phải tất cả người bị cúm đều sốt.

Hầu hết người bệnh hồi phục trong vài ngày đến dưới hai tuần. Một số người phát triển các biến chứng, có thể đe dọa tính mạng và dẫn đến tử vong. Trong đó, nhiễm trùng xoang và tai là biến chứng ở mức độ vừa phải của cúm. Viêm phổi là biến chứng nặng, nguyên do có thể nhiễm virus cúm đơn thuần hoặc đồng nhiễm virus cúm và vi khuẩn. Các biến chứng nghiêm trọng khác gồm viêm cơ tim, viêm não hoặc các mô cơ (viêm cơ, tiêu cơ vân), suy đa tạng như suy hô hấp và suy thận.

Virus cúm có thể gây ra phản ứng viêm cực độ trong cơ thể, dẫn đến nhiễm trùng huyết - phản ứng đe dọa tính mạng của cơ thể đối với nhiễm trùng. Cúm cũng có thể khiến vấn đề sức khỏe mạn tính trở nên tồi tệ hơn như cơn hen suyễn, bệnh tim.

Ai cũng có nguy cơ mắc cúm, kể cả người khỏe mạnh. Các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến cúm có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Nhóm có nguy cơ gặp biến chứng nặng là người từ 65 tuổi trở lên, người mắc một số bệnh mạn tính như hen suyễn, tiểu đường hoặc bệnh tim, phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 5 tuổi.

Sốt cao không hạ được bằng thuốc hạ sốt hoặc tái phát nặng hơn là dấu hiệu cúm nặng. Ảnh: Pexels

Người mắc cúm có các dấu hiệu cảnh báo bệnh chuyển nặng sau đây nên đi khám ngay:

Ở trẻ em: Thở nhanh hoặc khó thở, môi hoặc mặt tím tái, xương sườn co rút với mỗi nhịp thở, đau ngực, đau cơ nghiêm trọng đến mức trẻ không chịu đi lại. Trẻ có thể mất nước, dấu hiệu là không đi tiểu trong 8 giờ, khô miệng, không có nước mắt khi khóc. Ngoài ra, trẻ không tỉnh táo hoặc không tương tác khi thức, co giật, sốt trên 40 độ C không hạ được bằng thuốc hạ sốt. Trẻ dưới 12 tuần tuổi bớt sốt bớt ho nhưng sau đó tái phát hoặc nặng hơn, bệnh mạn tính trở nên trầm trọng hơn.

Ở người lớn: Những dấu hiệu cúm nặng gồm khó thở hoặc thở ngắn, đau, tức ngực hoặc bụng dai dẳng, chóng mặt kéo dài, lú lẫn, không thể đánh thức, co giật, không đi tiểu. Đồng thời, người bệnh cũng có thể đau cơ, suy yếu nghiêm trọng hoặc cơ thể không vững. Cũng như trẻ em, người lớn bệnh nặng có thể bớt sốt hoặc ho sau đó tái phát nặng hơn, các bệnh mạn tính trở nên trầm trọng.

Nếu bị cúm, bạn cần chăm sóc bản thân. Trong hầu hết trường hợp, nên nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước, chườm ấm lên các cơ bị đau, tạo thêm độ ẩm không khí, tránh tiếp xúc mọi người và thử thuốc giảm đau không kê đơn theo triệu chứng trước khi bệnh chuyển nặng.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Mỹ (CDC) khuyến nghị tiêm vaccine cúm hàng năm cho người từ 6 tháng tuổi trở lên. Các nghiên cứu cho thấy vaccine có thể giúp giảm 40-60% nguy cơ mắc cúm.

Mỹ Ý (Theo CDC, Web MD)