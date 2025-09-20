Dấu hiệu bệnh ghẻ

Người bị ghẻ có thể ngứa dữ dội, đặc biệt khó chịu nhiều hơn vào ban đêm.

Ghẻ là bệnh ngoài da có khả năng lây lan. Sau lần tiếp xúc đầu tiên với ghẻ, các triệu chứng có thể mất 2-8 tuần mới xuất hiện. Tuy nhiên, chúng thường phát triển nhanh hơn ở những người từng bị ghẻ, thường chỉ trong vòng 1-4 ngày sau khi tiếp xúc.

Các triệu chứng đặc trưng của bệnh ghẻ bao gồm phát ban và ngứa dữ dội, nặng hơn vào ban đêm. Tình trạng phát ban có thể bao gồm:

Các vết cắn nhỏ

Nổi mề đay

Các nốt sần dưới da

Các vị trí thường gặp của ghẻ bao gồm:

Cổ tay, dọc theo mặt trong

Khuỷu tay

Nách

Dương vật

Mông

Khu vực giữa các ngón tay

Quanh eo

Lòng bàn chân

Ngực

Quanh nhũ hoa

Quanh rốn

Vùng bẹn

Trẻ bị ghẻ thường ở các vị trí như sau:

Ngón tay

Mặt, da đầu và cổ

Lòng bàn tay

Lòng bàn chân

Ở giai đoạn đầu, ghẻ có thể bị nhầm lẫn với các bệnh ngoài da khác vì các triệu chứng khá giống nhau. Điểm khác biệt giữa ghẻ và bệnh da khác là cảm giác ngứa dai dẳng. Ngứa thường nghiêm trọng nhất ở trẻ em và người cao tuổi.

Một dấu hiệu đặc trưng khác của bệnh ghẻ là sự xuất hiện của những hang giống như đường rãnh trên da. Những đường rãnh này thường có màu trắng xám hoặc màu da. Chúng được tạo ra khi ghẻ cái đào hang ngay dưới bề mặt da. Sau khi đào hang, mỗi con ghẻ cái đẻ khoảng 10-25 trứng bên trong.

Bệnh ghẻ rất dễ lây lan, tiếp xúc da kề da kéo dài như nắm tay, quan hệ tình dục, dùng chung quần áo, chăn ga gối đệm hoặc khăn tắm với người bị nhiễm ghẻ đều làm tăng nguy cơ lây nhiễm ghẻ.

Trong một số ít trường hợp, nhiễm trùng do vi khuẩn ở vết loét ghẻ có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như bệnh thận mạn tính, nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng do vi khuẩn trong máu, bệnh tim.

Bác sĩ có thể chẩn đoán ghẻ bằng cách khám lâm sàng và kiểm tra vùng da bị ảnh hưởng. Các xét nghiệm khác cũng giúp chẩn đoán, bao gồm sinh thiết mô và xét nghiệm mực để làm nổi bật đường đi của ghẻ.

Điều trị ghẻ thường bao gồm loại bỏ ổ ghẻ bằng thuốc mỡ, kem và thuốc bôi theo toa, thuốc uống.

Để phòng bệnh ghẻ, mỗi người nên vệ sinh sạch sẽ không gian sống, dụng cụ cá nhân, quần áo, chăn màn... để loại bỏ ký sinh trùng. Hạn chế sử dụng chung đồ dùng với người khác. Cách ly khi mắc bệnh để tránh lây lan cho người xung quanh.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Mayo Clinic)