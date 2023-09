Dấu hiệu bạn bị lão hóa da

Da nhăn nheo, chảy xệ, rối loạn sắc tố cảnh báo lão hóa, cần thường xuyên bôi kem chống nắng, thay đổi chế độ ăn uống để đẩy lùi dấu hiệu tuổi tác.

Ngày 29/9, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, khoa Da liễu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết cùng với quá trình lão hóa chung của cơ thể, lão hóa da diễn ra thường xuyên, liên tục và không thể tránh khỏi. Quá trình này bắt đầu từ lúc 25 tuổi hoặc có thể sớm hơn.

Khi da bị lão hóa, da sẽ nhăn nheo, chảy xệ, túi mỡ ở mắt rõ hơn. Tiếp theo xuất hiện các rối loạn sắc tố trên da như các vết nám, đồi mồi, tàn nhang, lốm đốm nâu hoặc trắng. Trên da có những giãn mạch máu, da suy giảm chức năng bảo vệ và tái tạo, dễ bị tổn thương và chậm lành vết thương. Các nếp nhăn xuất hiện ngày càng nhiều và sâu hơn. Về tổng thể sẽ thấy da mất độ mềm mại, da khô, thô ráp, kém săn chắc, kém sắc.

"Lão hóa da khiến mọi người trông già đi, mệt mỏi, thiếu sức sống gây mất tự tin, ảnh hưởng đến giao tiếp", bác sĩ Phương nói.

Cũng giống như các cơ quan khác trong cơ thể, lão hóa da do cả nguyên nhân bên trong và bên ngoài. Lão hóa bên trong (sinh học) xảy ra do những thay đổi tự nhiên của cơ thể. Những thay đổi này chịu ảnh hưởng của các yếu tố: gene, chuyển hóa tế bào, hormone, quá trình chuyển hóa. Còn lão hóa bên ngoài (môi trường) là hậu quả của sự hủy hoại gốc tự do do tiếp xúc với ánh sáng mặt trời tích lũy dần, ô nhiễm, khói thuốc lá, chế độ dinh dưỡng thiếu cân bằng, sinh hoạt không điều độ, chăm sóc da sai cách.

Theo bác sĩ Phương, các thủ phạm chính gây lão hóa da có thể phòng tránh được là ánh nắng, da khô do mất khả năng giữ nước, ô nhiễm môi trường, thói quen sinh hoạt, lối sống stress. Vì vậy, hạn chế được các thủ phạm trên thì tình trạng lão hóa da sẽ chậm lại hoặc được cải thiện.

Các phương pháp bao gồm chống nắng, cung cấp đủ độ ẩm cho làn da, tránh môi trường ô nhiễm, bụi, chế độ ăn nhiều rau, quả, uống đủ nước, tránh căng thẳng tinh thần. Các biện pháp chống nắng bao gồm sử dụng kem chống nắng, các biện pháp cơ học như áo chống nắng, mũ rộng vành, kính râm, hạn chế ra ngoài trời trong thời gian 10-14h.

Sử dụng kem chống nắng đúng cách cũng rất quan trọng. Nên lựa chọn kem chống nắng phổ rộng, chống được cả UVA và UVB, khi hoạt động ngoài trời. Bơi lội cần sử dụng kem chống nắng chống nước.

Sai lầm phổ biến là không bôi đủ lượng kem chống nắng và chỉ bôi một lần trong ngày. Lượng kem chống nắng khuyến cáo cho vùng mặt là 1/4-1/3 thìa cà phê. Cần bôi kem trước khi tiếp xúc với ánh nắng 15 đến 30 phút, 2-3 giờ nên bôi lại một lần.

Chế độ ăn uống giúp da khỏe hơn bao gồm: Uống ít nhất 2 lít nước/ngày, ăn nhiều rau xanh, hoa quả; hạn chế đồ ngọt, dầu mỡ, chiên xào, chế độ ăn giàu vitamin C, vitamin A, omega 3, flavonid, selen... Flavonoid có nhiều trong mầm đậu tương, chocolate, trà xanh, rượu vang, nho... Selen có nhiều trong thịt gà tây, ngũ cốc...

Khi có các dấu hiệu lão hóa da, cần đến bác sĩ khám đánh giá chính xác mức độ và sử dụng thuốc bôi, thuốc uống cùng các thủ thuật thẩm mỹ phù hợp giúp đẩy lùi dấu hiệu của tuổi tác.

Lê Nga