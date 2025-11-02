Dấu hiệu âm thầm cảnh báo ung thư phổi

Sưng, đau nhức, nóng rát chân, da đổi màu hoặc xuất hiện loét, chuột rút, móng dùi trống là những tín hiệu âm thầm cảnh báo ung thư phổi.

Ung thư phổi thường gây ho kéo dài, đau ngực và khó thở, nhưng ít người biết rằng bệnh cũng có thể ảnh hưởng đến chân và bàn chân. Sưng tấy, đau nhức hay thay đổi màu da đôi khi là những dấu hiệu ban đầu của các biến chứng liên quan đến ung thư phổi.

Việc nhận biết kịp thời các dấu hiệu này giúp chẩn đoán sớm, nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng bệnh.

Sưng chân, bàn chân (phù ngoại vi)

Sưng ở chân, mắt cá hoặc bàn chân là tín hiệu dễ nhận thấy của ung thư phổi, được gọi là phù ngoại vi, hình thành khi chất lỏng tích tụ trong mô. Hiện tượng này xảy ra do khối u chèn ép tĩnh mạch hoặc mạch bạch huyết, tác dụng phụ của hóa trị, liệu pháp nhắm đích hay biến chứng tim, thận do ung thư tiến triển.

Nếu sưng kéo dài và ngày càng nghiêm trọng, không nên bỏ qua. Đây có thể là cảnh báo ung thư đang ảnh hưởng đến tuần hoàn hoặc lan sang các cơ quan khác.

Minh họa khối u ung thư phổi. Ảnh: Johnson & Johnson

Đau, đỏ và nóng ở chân (có thể do cục máu đông)

Ung thư phổi làm tăng khả năng phát triển huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT), khi cục máu đông xuất hiện trong các tĩnh mạch sâu ở chân. Triệu chứng gồm đau, nhạy cảm, nóng và đỏ ở một chân.

Nếu cục máu đông di chuyển lên phổi, dễ gây tắc mạch và đe dọa đến tính mạng. Bệnh nhân ung thư phổi có nguy cơ DVT cao gấp khoảng 7 lần người bình thường bởi rối loạn đông máu và hạn chế vận động trong quá trình điều trị.

Tê, ngứa ran hoặc nóng rát (bệnh thần kinh ngoại vi)

Một số thuốc hóa trị làm tổn thương dây thần kinh ngoại vi, gây cảm giác tê, ngứa ran như "kim châm" hoặc bỏng rát, thường xuất hiện ở chân và bàn chân trước. Tình trạng này kéo dài ngay cả sau khi điều trị kết thúc, ảnh hưởng đến khả năng đi lại và giữ thăng bằng. Phát hiện và can thiệp sớm giúp duy trì vận động và giảm khó chịu.

Da đổi màu hoặc xuất hiện loét

Da nhợt nhạt, xanh tím hoặc ửng đỏ cảnh báo lưu thông máu và oxy kém. Trong một số trường hợp, suy tĩnh mạch hoặc tổn thương mô khiến vết loét lâu lành và dễ nhiễm trùng. Tình trạng này còn trở nặng nếu người bệnh ít vận động, tích tụ dịch hoặc gặp tác dụng phụ từ các phương pháp điều trị ung thư.

Cơ yếu hoặc chuột rút

Ung thư phổi và các phương pháp điều trị có thể gây teo cơ hoặc yếu cơ, đặc biệt ở chi dưới, do hạn chế vận động, thiếu hụt dinh dưỡng và giảm oxy cung cấp cho cơ. Một số loại thuốc như steroid hay lợi tiểu còn gây chuột rút, đau cơ hoặc mệt mỏi.

Móng chân dùi trống

Đầu ngón chân trở nên phồng, móng cong tròn hơn bình thường là dấu hiệu đặc trưng của tình trạng thiếu oxy mạn tính trong máu. Đây cũng là biểu hiện thường gặp ở các bệnh lý về phổi, trong đó có ung thư phổi.

Hương Giang (Theo Times of India)