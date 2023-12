Đấu giá váy trong 'Sex and the City'

Váy của nhân vật chính Carrie Bradshaw trong "Sex and the City" dự kiến đạt 12.000 USD.

Theo Julien's Auctions, mẫu tutu màu trắng sẽ được bán tại phiên đấu giá ngày 1/11/2024, giới chuyên môn ước tính thiết kế đạt từ 8.000 đến 12.000 USD (từ 194 đến 290 triệu đồng). Trước khi ghi hình Sex and the City, nhà thiết kế Patricia Field mua thiết kế chỉ với 5 USD (121 nghìn đồng) ở khu thời trang tại New York.

Sarah Jessica Parker mặc chân váy tutu kết hợp tank top trong "Sex and the City". Ảnh: New Line Cinema

Trong cảnh mở đầu series, Carrie (Sarah Jessica Parker đóng) mặc bộ đồ đi dạo trên đường và bị xe bus tạt nước. Chiếc váy trở thành biểu tượng, được nhiều tạp chí bình chọn là một trong những trang phục đẹp nhất của loạt phim. Trong tác phẩm, bộ đồ đóng vai trò giới thiệu con người cũng như gu thời trang của nhân vật: vui nhộn và sáng tạo. Váy tutu còn xuất hiện trong bản điện ảnh năm 2008 khi Carrie thử đồ cho các bạn xem.

Trên Entertainment Weekly, Darren Star - nhân viên đoàn phim - cho biết ban đầu, êkíp sản xuất muốn Sarah Jessica Parker mặc thiết kế của Marc Jacobs. Sau đó, Darren Star và Sarah thuyết phục nhà sản xuất sử dụng chiếc tutu này. Ông nói: "Đó là lựa chọn tuyệt vời để truyền tải cách Carrie nhảy múa và tận hưởng cuộc sống ở New York".

Trailer Sex and the City 2008 Trailer "Sex and the City" 2008. Video: Rotten Tomatoes Classic

Chiếc váy chiffon của Christian Dior được Carrie mặc trong tập ba mùa thứ ba cũng sẽ được đấu giá. Bản sao của trang phục từng được Ashley Graham và Emily Ratajkowski diện.

Phiên đấu giá đầu năm 2024 còn bán trang phục của những người nổi tiếng như Sarah Jessica Parker, Công nương Diana, Whitney Houston và Kim Kardashian. Váy cocktail nhung của công nương Diana ước tính đạt hơn 100.000 USD (2,4 tỷ đồng).

Váy chiffon của Christian Dior do John Galliano thiết kế trong "Sex and the City 2". Ảnh: New Line Cinema

Sex and the City ra mắt năm 1998, do nhà làm phim Darren Star sản xuất, dựa trên cuốn sách cùng tên của tác giả Candace Bushnell. Phim xoay quanh cuộc sống bốn phụ nữ ở tuổi 30-40 tại New York, đề cập tới đời sống tình dục và nữ quyền. Các tạp chí Time, TV Guide từng xếp tác phẩm vào danh sách series hay nhất mọi thời. Loạt phim mang tính biểu tượng ở những năm 2000, truyền cảm hứng đến nhiều phụ nữ.

Thanh Giang (theo Julien's Auctions)