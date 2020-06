Đấu giá ảnh khỏa thân của Jennifer Aniston

Jennifer Aniston cho phép đấu giá bức ảnh khỏa thân cô chụp năm 1995 để gây quỹ từ thiện chống dịch.

Diễn viên viết trên Instagram hôm 31/5: "Nhiếp ảnh gia Mark Seliger cho đấu giá 25 bức ảnh chân dung anh ấy chụp để gây quỹ chống Covid-19, trong đó có ảnh của tôi. Toàn bộ tiền thu được được tặng cho NAF Clinics, tổ chức chuyên làm xét nghiệm và chăm sóc bệnh nhân nhiễm nCoV miễn phí toàn quốc. Cảm ơn Mark vì tạo cơ hội cho tôi tham gia dự án ý nghĩa này".

Bức ảnh khỏa thân của Jennifer Aniston được đem đấu giá. Ảnh: US Weekly.

Bức ảnh chân dung đen trắng được chụp năm 1995 cho tạp chí US Magazine, khi Jennifer Aniston đang nổi tiếng với vai Rachel trong series Friends. Nhiều tạp chí nhận xét tác phẩm thể hiện vẻ quyến rũ của minh tinh độ tuổi đôi mươi, nhưng vẫn giữ nét thanh lịch khi không để lộ các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Ảnh chân dung của nhiều ngôi sao như Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Billie Eilish cũng được rao bán trong buổi đấu giá.

Bức ảnh chụp Brad Pitt chụp năm 2014 được đấu giá. Ảnh: Details Magazine.

Jennifer Aniston, 51 tuổi, nổi tiếng nhờ series Friends, khởi chiếu từ giữa thập niên 1990. Cô cũng thành công với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011)... Năm 2019, minh tinh đóng chính trong series The Morning Show, đánh dấu sự trở lại sau 15 năm không đóng phim truyền hình và nhận một giải Quả Cầu Vàng. Cô hiện tham gia dự án phiên bản phim đặc biệt của Friends, kỷ niệm 26 năm khởi chiếu series.

Đạt Phan