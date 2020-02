Anh họ muốn Jennifer Aniston tái hợp Brad Pitt

Anh họ của Jennifer Aniston khen cô và Brad Pitt đẹp đôi, mong đôi vợ chồng cũ trở lại bên nhau.

Ngày 26/2, theo Fox News, người họ hàng giấu tên của Jennifer - hiện sống ở Hy Lạp - nói: "Tôi vui nếu họ tái hợp. Hai người rất hợp và đẹp đôi. Tôi thích Brad Pitt - một người lịch thiệp - qua những lần gặp anh ấy. Gia đình Brad cũng rất tuyệt vời. Họ đều đã có tuổi và hiểu sự đời. Không ai biết trước họ có quay lại với nhau hay không".

Brad Pitt và vợ cũ Jennifer Aniston lần đầu chụp ảnh chung sau hơn một thập kỷ, hôm 20/1. Ảnh: AFP.

Anh cho biết thích thú với khoảnh khắc Jennifer Aniston và Brad Pitt hội ngộ tại lễ trao giải SAG hồi tháng 1. Nữ diễn viên ra sau cánh gà sân khấu, chúc mừng chồng cũ nhận giải nam phụ với phim Once Upon A Time In Hollywood. Brad Pitt nắm tay và cảm ơn vợ cũ trước hàng loạt ống kính của báo giới, điều anh ít khi làm với nữ giới vì sợ các tin đồn hẹn hò.

Nhiều người hâm mộ bày tỏ trên mạng xã hội mong muốn cặp sao tái hợp. Brad Pitt và Jennifer Aniston hẹn hò từ năm 1998, do công ty quản lý sắp xếp. Năm 1999, họ lần đầu dự sự kiện Emmy cùng nhau. Sau đó vài tháng, Jennifer khoe nhẫn đính hôn trong buổi biểu diễn của Sting tại New York. Năm 2000, cả hai làm đám cưới tại Malibu với khách mời là bạn bè và vài ngôi sao. Họ ly hôn năm 2005 với tin đồn Brad Pitt ngoại tình cùng Angelina Jolie khi đóng phim Mr. & Mrs. Smith. Tài tử sau đó làm đám cưới với Angelina năm 2014, trong khi Jennifer gắn bó Justin Theroux năm 2015. Cả hai đều đã ly dị.

Brad Pitt và Jen Aniston tại Emmy Awards 2000 Jennifer Aniston và Brad Pitt thời còn bên nhau. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo Fox News)