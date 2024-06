'Dấu chân kinh tế' của Taylor Swift tại châu Âu

Giá phòng khách sạn tăng 100%, hút khách sang hơn Thế vận hội và khiến lạm phát leo thang là ảnh hưởng của tour diễn Taylor Swift tại châu Âu.

Không chỉ người hâm mộ Taylor Swift mới theo dõi sát sao Eras Tour của cô ở châu Âu, mà Philip Lane, Kinh tế trưởng tại Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng lưu ý đến tác động của siêu sao này đến kinh tế khu vực.

Tại sự kiện đầu tuần này, người phỏng vấn hỏi về nguy cơ lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ có thể gia tăng khi khu vực bước vào mùa hè bận rộn với Euro 2024 ở Đức và Thế vận hội Paris, ông Philip Lane bổ sung: "Bạn đã nói tất cả điều đó mà quên nhắc đến Taylor Swift".

Swift sẽ đi vòng quanh châu Âu hè này, diễn tổng cộng 51 buổi tại 18 thành phố, thu hút hàng triệu "Swifties" (người hâm mộ Taylor Swift) chi tiêu cho vé máy bay, khách sạn, nhà hàng và đồ lưu niệm.

Công ty du lịch cao cấp Embark Beyond (New York) cho biết chặng dừng chân tại Paris của tháng trước đã thu hút lượng du khách hạng sang từ Mỹ gấp 5 lần so với dự kiến của Thế vận hội Paris, dù đa phần đã xem cô diễn tại quê nhà nhiều lần.

Taylor Swift trình diễn tại Sydney, Australia, hôm 23/2. Ảnh: AFP

Tại London, nghiên cứu của ngân hàng Barclays cho biết gần 1,2 triệu người hâm mộ sẽ chi tiêu khoảng 848 bảng Anh (khoảng 1.070 USD) mỗi người cho vé, chi phí đi lại, chỗ ở và hàng hóa để xem biểu diễn, cao gấp 12 lần số tiền mà một người bình thường sẽ chi cho một đêm đi chơi trung bình ở Anh.

"Khi nói đến những biểu tượng văn hóa như Taylor Swift - giống như chúng ta đã thấy với Elvis và Beatlemania trong những năm 50 và 60 - người hâm mộ có mối liên hệ chặt chẽ với nghệ sĩ đến mức mong muốn chi tiêu mạnh mẽ hơn", Peter Brooks, chuyên gia hành vi học tại Barclays, cho biết.

Dòng khách đổ về các thành phố được chọn biểu diễn tác động rõ ràng lên ngành khách sạn châu Âu. Trong suốt thời gian diễn ra Eras Tour, giá khách sạn ở các thành phố có concert dự kiến tăng trung bình 44%, theo báo cáo của Lighthouse.

Các thành phố như Liverpool, Warsaw và Stockholm sẽ chứng kiến giá khách sạn tăng hơn 100% trong thời gian này. "Taylor Swift không chỉ là một biểu tượng âm nhạc, cô ấy là một động lực kinh tế", CEO Lighthouse Sean Fitzpatrick tuyên bố.

Giới phân tích đang tranh luận về "dấu chân kinh tế" mà cô để lại. Bắt đầu vào tháng 3/2023 và kéo dài đến tháng 12/2024, Eras Tour thu về kỷ lục một tỷ USD riêng trong năm ngoái. Taylor Swift đến thành phố nào cũng giúp kinh doanh phát triển, từ bán lẻ, thực phẩm và đồ uống, cho đến dịch vụ khách sạn.

Sức ảnh hưởng của siêu sao này lớn đến mức một số chuyên gia còn dùng thuật ngữ "Swiftonomics" để chỉ hiện tượng tác động tài chính mà cô tạo ra đối với nền kinh tế. Ước tính chi tiêu vào vé, hàng hóa và du lịch mà chuyến lưu diễn có thể tạo ra riêng ở Bắc Mỹ là 4,6 tỷ USD.

Các nhà kinh tế Mỹ đánh giá Eras Tour là "thành tựu kinh tế tuyệt vời". Trong khi, các ngân hàng trung ương có lý khi xem xét các tác động tiềm ẩn của cô lên lạm phát. Hôm 20/6, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25% dù lạm phát đã giảm xuống mức mục tiêu 2% tháng trước.

Trước khi BoE công bố quyết định, giới phân tích đã dự báo cơ quan này sẽ hoãn giảm lãi suất khi tour diễn của Swift có thể thay đổi số liệu lạm phát. "Giá khách sạn tăng có thể khiến lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ tăng thêm 30 điểm cơ bản, và lạm phát chung tăng 15 điểm cơ bản", Lucas Krishan, chiến lược gia tại TD Securities đánh giá.

Tại châu Âu, các ngân hàng trung ương đã hoặc bắt đầu cắt giảm lãi suất vì lạm phát đã chậm lại đáng kể năm qua. Tuy nhiên, nhu cầu mà Eras Tour tạo ra đối với phòng khách sạn và chuyến bay trên khắp châu lục có thể đẩy giá tăng cao, ảnh hưởng đến tỷ lệ lạm phát của mỗi quốc gia.

Các ngân hàng trung ương rất nhạy cảm với những thay đổi nhỏ trong dữ liệu. Nếu có điều gì tạo ra lo lắng rằng lạm phát không chậm lại như mong đợi, họ có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất.

Tháng trước, lạm phát ở Bồ Đào Nha tăng nhanh, một phần đến từ giá khách sạn ở Lisbon tăng vọt "do một sự kiện văn hóa lớn", theo văn phòng thống kê nước này. Đó chính là buổi diễn của Swift tại Lisbon vào ngày 24 và 25/5.

Krishan của TD Securities cho rằng Swift quay lại diễn ở Anh vào tháng 8 có thể làm tăng lạm phát dịch vụ, đặc biệt là vì một trong những ngày diễn của cô có thể trùng với ngày mà cơ quan thống kê nước này dùng ghi nhận dữ liệu giá cả.

Nếu giá khách sạn khi đó cũng tăng tương tự như khi cô diễn tại Liverpool tháng này thì lạm phát dịch vụ có thể tăng tới 0,3 điểm phần trăm. Lạm phát cao hơn dự kiến trong tháng 8 có thể khiến BoE tạm hoãn việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Tuy nhiên, một số nhà kinh tế không nghĩ Taylor Swift có thể để lại dấu chân kinh tế ở châu Âu. "Taylor Swift không có khả năng ảnh hưởng đến chính sách của ngân hàng trung ương. Cô ấy cũng không có khả năng ảnh hưởng đến chính sách của chính phủ," George Moran, nhà kinh tế học tại Nomura nhận định.

Ông cho rằng tour diễn chỉ có thể tác động đáng kể đối với các thành phố riêng lẻ và một số ngành nhất định. Khi vé được bán vào mùa hè năm ngoái, lượng tìm kiếm trên Airbnb tại các thành phố tổ chức tăng hơn 300% so với trung bình. Ước tính 8 buổi diễn tại London sẽ mang về 300 triệu bảng cho thành phố.

"Tác động sẽ mang tính địa phương hơn là vĩ mô. Taylor Swift rõ ràng là một hiện tượng lớn. Những khu vực mà cô ấy đến chứng kiến một làn sóng lớn trong ngành dịch vụ lưu trú", Moran nói.

Thậm chí, Giáo sư kinh tế Victor Matheson tại Đại học Holy Cross cho rằng quan điểm Eras Tour giúp thúc đẩy kinh tế địa phương là "cảm nhận nhiều hơn là thực tế". Ông nói phần lớn chi tiêu trong thời gian này đến từ việc bán vé và hàng hóa, mà đa số sẽ thuộc về các nhà điều hành tour, nhân viên sự kiện và Taylor Swift. "Khi bạn chi tiền cho vé hòa nhạc và hàng hóa, nó không lưu lại trong nền kinh tế địa phương mà nó ra đi cùng nghệ sĩ", ông lập luận.

Ngoài ra, giá khách sạn tăng tạm thời nhưng có thể được xem là một khoản thu đột xuất thay vì đóng góp vào lợi ích kinh tế lâu dài. Người dân địa phương tham dự các buổi biểu diễn và nhiều trong số đó đã tiết kiệm hàng tháng cho bữa tiệc âm nhạc này. Điều đó đồng nghĩa họ phải tiết giảm chi tiêu trước và sau sự kiện.

Phiên An (NYT, Euronews, Le Monde)