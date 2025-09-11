Đau buồn, phẫn nộ trong Nhà Trắng khi đồng minh của ông Trump bị ám sát

Nhà Trắng chìm trong bàng hoàng và phẫn nộ khi tin tức về cái chết của Charlie Kirk được các trợ lý thông báo tới Tổng thống Trump.

Khoảng 14h30 ngày 10/9, các trợ lý bước vào Phòng Bầu dục báo tin dữ cho Tổng thống Donald Trump khi ông đang làm việc cùng đội ngũ cố vấn: Charlie Kirk, 31 tuổi, nhà hoạt động chính trị bảo thủ nổi tiếng ở Mỹ và được ông Trump đặc biệt yêu mến, vừa bị bắn khi đang diễn thuyết tại Đại học Utah Valley.

Tổng thống Trump bàng hoàng khi nghe tin, liên tục yêu cầu các trợ lý cập nhật tình hình trong suốt một tiếng sau. Các thành viên cấp cao chuyên trách truyền thông của Nhà Trắng lập tức họp lại ở Cánh Tây, trong khu vực được mệnh danh là "Tầng trên Khu báo chí", rồi xác minh thông tin rằng Kirk đã không qua khỏi.

Sốc, choáng váng và đau buồn là những phản ứng đầu tiên từ các nhân viên Nhà Trắng khi nghe tin Kirk qua đời, không ít người vừa làm việc vừa khóc, theo các nguồn tin nội bộ tiết lộ với NBC. "Mọi người đều bị nghiền nát bởi nỗi buồn", một cố vấn chính phủ Mỹ có mặt tại Nhà Trắng vào thời điểm đó kể lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục về vụ ám sát Charlie Kirk ngày 10/9. Ảnh: WH

Sau khi ông Trump được các trợ lý cập nhật tình hình, đau buồn trở thành cơn thịnh nộ. Ông quyết liệt hành động để bảo vệ di sản của người đồng minh quá cố và yêu cầu truy lùng hung thủ bằng mọi giá.

Tổng thống Mỹ chủ động gọi điện cho một số phóng viên để bình luận về thảm kịch, nói về Kirk "ở thì quá khứ", theo tiết lộ từ hai quan chức trong Nhà Trắng. Ông Trump cũng là người đầu tiên đăng thông tin xác nhận Kirk đã thiệt mạng, gọi anh là "một huyền thoại" được tất cả yêu mến. Tổng thống Mỹ sau đó ký sắc lệnh treo cờ rủ trên toàn quốc đến hết ngày 14/9.

Suốt ngày 10/9, mọi người tại Nhà Trắng gần như chỉ tập trung vào sự kiện nhà hoạt động bảo thủ 31 tuổi vừa bị ám sát, cố hiểu xem điều gì vừa xảy ra. Nhiều người không rời mắt khỏi màn hình TV. Chương trình làm việc buổi chiều của Tổng thống Trump với nhiều cuộc thảo luận chính sách đã trở thành chuỗi cầu nguyện cho Kirk, theo tiết lộ từ một quan chức cấp cao Nhà Trắng với Washington Post.

Đối với nhiều người trong Nhà Trắng, cái chết của Kirk khơi lại ký ức ám ảnh về hai vụ ám sát hụt nhắm vào ông Trump năm 2024. Tổng thống còn cho treo bức tranh khoảnh khắc ông thoát chết trong gang tấc khi bị ám sát hụt ở Butler, Pennsylvania vào tháng 7/2024, nhấn mạnh mức độ nguy hiểm mà mình và các đồng minh phải đối mặt trong đời sống chính trị Mỹ hiện nay.

Nhiều nhân sự tại Nhà Trắng quen biết Kirk gần một thập kỷ qua, từ khi ông Trump tranh cử tổng thống lần đầu tiên vào năm 2016. Anh đóng góp đáng kể vào thành công của ông Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2024, giúp ông thu hút nhiều cử tri trẻ.

Turning Point USA (TPUSA), tổ chức do Kirk sáng lập nhằm lan truyền các giá trị bảo thủ tại trường đại học, đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho ông Trump cùng các ứng viên Cộng hòa trong mùa bầu cử năm ngoái, không chỉ cuộc đua vào Nhà Trắng mà cả các cuộc đua vào lưỡng viện và cơ quan dân cử khác.

Ông Trump và Charlie Kirk trong sự kiện mừng chiến thắng ở Phoenix, bang Arizona, ngày 22/12/2024. Ảnh: AFP

Nhà hoạt động chính trị trẻ tuổi còn là bạn thân của nhiều người thân cận với ông Trump, trong đó có người con trai lớn Donald Jr. và Phó tổng thống Mỹ JD Vance.

"Những khoảnh khắc này nhắc nhở chúng ta rằng sự sống thật mong manh. Đừng chờ đợi nếu muốn bày tỏ với ai đó rằng họ có ý nghĩa với chúng ta đến nhường nào. Bạn không thể ngưỡng mộ một ai trong im lặng. Charlie hiểu chúng tôi quý mến cậu ấy, nhưng tôi muốn nhắc lại lần nữa: Cậu ấy là em trai tôi, và tôi sẽ gìn giữ điều đó mãi mãi", Donald Jr. viết.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance từng sát cánh cùng Kirk trong chiến dịch tranh cử ghế thượng nghị sĩ bang Ohio năm 2022. Trong thông điệp đăng trên X đêm 10/9, Vance kể lại ông đang làm việc ở Cánh Tây khi các nhóm nhắn tin ồ ạt hiện thông báo người bạn vừa bị ám sát.

"Tôi đã cầu nguyện rất nhiều suốt một tiếng sau đó, nhưng cuối cùng tin buồn cũng đến. Chúa đã không đáp lại những lời cầu nguyện. Có lẽ ngài có kế hoạch khác dành cho Charlie", Vance viết.

Trên mạng xã hội, một số đồng minh của ông Trump kêu gọi hành động quyết liệt sau vụ ám sát, trong đó có những thông điệp ủng hộ đáp trả bằng bạo lực. Dù vậy, giới chức Nhà Trắng cho rằng vẫn còn quá sớm để họ đưa ra bất kỳ phản ứng chính trị gì kế tiếp, khi cảnh sát chưa xác định được nghi phạm nào.

Trong bài phát biểu ghi hình tại Phòng Bầu dục đêm đó, Tổng thống Trump gọi vụ ám sát Charlie Kirk là "thời khắc đen tối của nước Mỹ". Ông quy trách nhiệm cho truyền thông và "những người cực đoan cánh tả" vì đã họ công kích Kirk thời gian qua bằng những ngôn từ nguy hiểm.

"Suốt nhiều năm, những người cực đoan cánh tả đã so sánh những người Mỹ tuyệt vời như Charlie với phát xít, với những kẻ sát nhân hàng loạt và tội phạm tồi tệ nhất thế giới. Chính những ngôn từ cực đoan này đã trực tiếp dẫn đến hành vi khủng bố mà chúng ta đang chứng kiến giữa đất nước hôm nay", ông Trump nói.

Thanh Danh (Theo Washington Post, NBC, Fox)