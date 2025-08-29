Đầu bếp trổ tài chế biến món Việt từ thịt gà Mỹ

Hà NộiWorkshop "Khám phá ẩm thực Việt với thịt gà Mỹ" quy tụ gần 50 khách mời cùng ba đầu bếp đại diện Bắc - Trung - Nam, ngày 22/8.

Sự kiện do Hiệp hội Xuất khẩu Trứng và Gia cầm Mỹ (USAPEEC) tổ chức, hướng đến mục tiêu đưa nguyên liệu gà Mỹ đến gần hơn với người tiêu dùng Việt. Tại đây, các công thức nấu ăn sáng tạo kết hợp hương vị quốc tế và ẩm thực ba miền cũng được chia sẻ.

Ba đầu bếp đại diện ba miền tham dự workshop. Ảnh: USAPEEC

Điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của đầu bếp ba miền, gồm: chef Doãn Văn Tuấn, đại diện miền Bắc là nghệ nhân ẩm thực và giám khảo quốc tế thuộc Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (WACS), từng nhận giải Culinary Merit Award từ Worldchefs; chef Lê Xuân Tâm, đại diện miền Trung, là quán quân Iron Chef và nguyên Chủ tịch Hiệp hội Siêu đầu bếp thế giới tại Việt Nam; chef Cẩm Thiên Long, đại diện miền Nam, từng là Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, huy chương vàng với món "Lẩu Thả" và Á quân Top Chef Việt Nam 2014.

Mỗi đầu bếp giới thiệu hai món ăn với nguyên liệu chính là thịt gà Mỹ.

Khách tham gia workshop nghe chia sẻ từ đầu bếp. Ảnh: USAPEEC

Ba đầu bếp mang đến sự kiện sáu món ăn. Đại diện miền Bắc có gà Mỹ nướng sa tế kèm nộm đu đủ chua cay và gà kho gừng lá chanh. Đại diện miền Trung trình diễn chả giò gà giòn rụm và gà nướng nghệ củ nén kèm xôi chiên. Trong khi đó, đại diện miền Nam biến tấu súp hoành thánh gà vị phở và gà Mỹ rô ti đậm đà.

Mỗi đội có 60 phút để thực hiện món ăn. Trong thời gian đó, khách mời được theo dõi trực tiếp quá trình sơ chế và chế biến tại khu vực bếp mở.

Theo các đầu bếp, thịt gà Mỹ mềm mọng, vị ngọt tự nhiên, dễ kết hợp với gia vị bản địa. Nguyên liệu này phù hợp nhiều cách chế biến, từ truyền thống đến hiện đại, đem lại trải nghiệm đa dạng cho thực khách.

Các món ăn được đầu bếp trổ tài tại sự kiện. Ảnh: USAPEEC

Nhiều khách mời đánh giá thịt gà Mỹ có độ ngọt tự nhiên, mềm nhưng vẫn săn chắc và hài hòa với gia vị Việt. Khi chế biến thành món nướng, kho, chiên hay súp, nguyên liệu này đều giữ được hương vị đặc trưng và hòa hợp cùng phong vị vùng miền.

Buổi workshop không chỉ mang lại trải nghiệm vị giác, còn tạo cơ hội trao đổi hữu ích giữa các đầu bếp và thực khách. Nhiều người bất ngờ khi nguyên liệu nhập khẩu có thể biến hóa linh hoạt, phù hợp khẩu vị Việt và mở ra hướng phát triển cho ngành F&B trong bối cảnh hội nhập.

"Thịt gà Mỹ là lựa chọn nguyên liệu an toàn, dinh dưỡng và linh hoạt. Qua cách chế biến của đầu bếp Việt, thịt gà Mỹ cho thấy khả năng thích ứng cao với nhiều phong cách nấu ăn từ gia đình đến nhà hàng", đại diện USAPEEC nhận định.

Hiệp hội Xuất khẩu Trứng và Gia cầm Mỹ (USAPEEC) là tổ chức đóng góp đáng kể trong bảo vệ và đảm bảo chất lượng thực phẩm từ trang trại đến tay người tiêu dùng toàn cầu. Hiệp hội cam kết tuân thủ tiêu chuẩn cao nhất về sức khỏe và an toàn thực phẩm dưới sự giám sát của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Việc không sử dụng hormone trong chăn nuôi là cam kết quan trọng của USAPEEC, nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Thanh Thư