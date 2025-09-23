Đầu bếp Pháp hướng dẫn khách chọn món ngon Đà Nẵng

Bếp trưởng Olivier Corti đánh giá món ăn tiêu biểu nhất Đà Nẵng là mì Quảng, ngoài ra không thể bỏ qua hải sản, bánh xèo, nem lụi và nhiều món ăn khác.

Olivier Corti, quê gốc Lyon (Pháp), là bếp trưởng và đồng sở hữu một nhà hàng cao cấp kiểu Pháp tại Đà Nẵng giành Michelin Selected năm 2024 và 2025. Ông từng có gần 10 năm sống tại Đà Nẵng, được biết đến qua nhiều bài báo giới thiệu điểm ăn uống yêu thích, giá cả phải chăng.

"Một tô mì Quảng là minh chứng rõ nhất bạn đang ở Đà Nẵng", Olivier Corti cho hay. Mì Quảng xuất xứ Quảng Nam, thường được phục vụ kèm theo một lượng nhỏ nước dùng nghệ, với topping là tôm, cá, lươn, thịt lợn, gà, sứa (tùy khẩu vị). Các loại rau thơm ăn kèm có húng quế, mùi, bạc hà thường được phục vụ kèm ớt, trứng luộc, xà lách xé nhỏ, chanh và bánh phồng tôm.

Để thưởng thức mì Quảng, Corti khuyên du khách ghé qua Mì Quảng Cô Sáu (đường Trần Hưng Đạo) ven sông Hàn. "Tôi luôn đến đó mỗi khi thèm", Corti nói.

Đầu bếp Olivier Corti. Ảnh: Instagram

Hải sản là món thứ hai đáng thử theo đánh giá của Corti. Với anh, những đầu bếp giỏi nhất Đà Nẵng có lẽ là những người bán đồ ăn đường phố. Họ phục vụ suốt đêm và cả buổi sáng sớm, nấu cùng một món ăn suốt 30 năm.

Hải sản Châu Sơn 1 trên đường An Hải Bắc là một quán đơn giản, nơi có những chiếc bàn thấp và ghế nhựa trên vỉa hè. "Các đầu bếp lấy hải sản tươi mỗi ngày từ những chiếc thuyền đánh bắt từ sáng sớm. Lò nướng than phục vụ ngay những món hải sản nướng mọi như hàu, nghêu, mực... Ngoài ra còn có nhiều món tiêu biểu như lẩu hải sản, tôm bơ tỏi, nghêu hấp", Corti miêu tả.

Hải sản tươi sống Bà Rô (đường Lý Tự Trọng) là một địa điểm yêu thích khác của Corti. Quán cung cấp nhiều loại hải sản như cua sốt ớt và hàu bơ tỏi, tôm sốt kem. Địa điểm này nằm hơi xa trung tâm thành phố về phía Bắc, gần chùa Linh Ứng. Quán Mộc (đường Tô Hiến Thành) là nhà hàng cao cấp hơn, với phòng máy lạnh và nội thất hiện đại. Hải sản có ốc, hàu, sò điệp, sashimi, tôm hùm và nhiều loại hải sản cao cấp khác được chế biến với bơ tỏi, sốt chua ngọt, tỏi chiên hoặc sốt tiêu đen.

Bánh xèo quán Bà Dưỡng. Ảnh: Instagram/duongvux

Bánh xèo làm từ bột gạo, nước và bột nghệ, vỏ giòn, nhân mềm là món ăn tiếp theo được Corti gợi ý. Bánh xèo có nhân tôm và gà, ăn kèm rau thơm tươi, rau diếp, cuốn với bánh tráng mỏng. Corti khuyên du khách dừng chân ở Bánh xèo Bà Dưỡng (đường Hoàng Diệu), một quán ăn đã có hơn 30 năm tuổi. Ở đây còn có nem lụi Huế bọc sả.

"Thưởng thức nem Huế riêng hoặc cuốn với bánh tráng và rau thơm. Cách ăn chuẩn nhất là sử dụng bánh tráng bọc que nem Huế, xoay nhẹ để thịt rời khỏi xiên, sau đó chấm vào nước sốt từ thịt heo xay, tỏi, hành tím, đậu phộng và các gia vị khác", Corti hướng dẫn.

Với bữa sáng, hãy thử một tô bún như người địa phương, chứ đừng tìm một quán phở bò là lời khuyên của đầu bếp người Pháp. Bún chả cá hay bánh canh là những lựa chọn phù hợp. Nước dùng màu cam từ cà chua, xương cá hoặc lợn làm cho bát bún ngọt đậm. Hầu hết các nhà hàng cung cấp nhiều loại topping cho thực khách chọn như cá viên, chả cá, cá tươi, tôm tươi, chả cua, ăn kèm quẩy. Các hàng bún chả cá và bánh canh luôn đông đúc vào giờ sáng và trưa.

Nếu bún không phải là gu của bạn, hãy thử bò né. "Bít tết kiểu Việt Nam được phục vụ trên một chiếc chảo gang nóng, với một lát thịt bò, thịt viên bò và trứng rán, phục vụ kèm bánh mì, rau củ tươi và nước dùng. Hãy nhớ thử các loại nước chấm của nhà hàng, như ớt chưng, và gọi một ly cà phê Việt để bắt đầu ngày mới hoàn hảo", Corti gợi ý.

Bò bít tết kiểu Việt Nam, còn gọi là Bò né". Ảnh: Instagram/dcfoodiemy

Ngoài ẩm thực Việt Nam truyền thống, du khách đến Đà Nẵng có thể thưởng thức những món ăn mang tính quốc tế có nguồn gốc từ Hàn Quốc hay Nhật Bản. Veteran Restaurant (đường Đình Nghệ) là một quán ăn Hàn nổi tiếng. "Thịt ngon, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo. Tôi hay đến đây sau 22h30", Corti nói thêm. Còn với đồ Nhật, hãy thử Nagisa (đường An Thượng), nơi có món ramen được đánh giá "xuất sắc, với nguyên liệu chất lượng, không gian yên bình".

Có vô vàn lựa chọn ăn uống ở Đà Nẵng, với các nhà hàng mới mở ngày càng nhiều bên cạnh những cửa hàng gia đình lâu năm. "Cảnh ăn uống của Đà Nẵng giống như thành phố này: phát triển nhanh chóng, đầy bất ngờ và đang tìm nhịp điệu riêng của mình", Corti nói.

Tâm Anh (theo SCMP)