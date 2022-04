Trong một bài phỏng vấn được thực hiện bởi Brands of Spain, ông Gabriel Escarrer - nhà sáng lập của Tập đoàn Meliá Hotels International (thương hiệu chủ quản của Gran Meliá Hotels & Resorts), đã chia sẻ rằng một trong ba chìa khóa thành công của Gran Meliá Hotels & Resorts nói chung và Meliá Hotels International nói riêng là tính quốc tế của sản phẩm, đam mê học hỏi từ nhiều nền văn hóa và khát vọng đưa danh tiếng của thương hiệu vươn ra khắp thế giới.

So với các thương hiệu cùng thuộc sự quản lý của Tập đoàn Meliá Hotels International gồm: Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, Innside by Meliá, Sol by Meliá thì Gran Meliá Hotels & Resorts được ví như "đứa con cưng" thừa hưởng toàn bộ tình yêu đối với văn hóa và vẻ đẹp của các địa danh nổi tiếng thế giới.