Dấu ấn tăng trưởng kinh tế 2024 của Bình Định

Bình Đinh tăng trưởng GRDP 7,76% trong năm 2024, hoàn thành phần lớn các tiêu chí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, với công nghiệp, du lịch là hai mảng sáng.

Trong bối cảnh việc làm, số lượng doanh nghiệp và công nghiệp vẫn đang mở rộng liên tục, nhà ở trở thành ưu tiên. Năm qua, 1.590 căn nhà ở xã hội hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần giải bài toán an cư khi dân số địa phương tăng lên.

Các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh như chế biến gỗ, dệt may, thức ăn chăn nuôi, phân bón, dược phẩm, vật liệu xây dựng, thủy sản, sản xuất và phân phối điện... không có mức tăng đột biến song vẫn giữ được đà phát triển đi lên.

38 cụm công nghiệp trên địa bàn có tỷ lệ lắp đầy đến 80,5% - mức cao so với mặt bằng chung. Lũy kế, các cụm công nghiệp thu hút 368 dự án đầu tư. 257 trong số này đang hoạt động. Tổng vốn đầu tư các dự án khoảng 18.500 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Bình Định định hướng phát triển và thu hút đầu tư dựa trên 5 trụ cột gồm: nông nghiệp gắn với chế biến sâu và ứng dụng công nghệ nông nghiệp xanh; công nghiệp công nghệ cao; du lịch; cảng biển - logistics; kinh tế đô thị. Tỉnh tập trung phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và quan điểm nhất quán của lãnh đạo tỉnh là không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế.

Thương mại, du lịch bứt phá

2024 là năm bận rộn của ngành thương mại khi các hoạt động xúc tiến, hội chợ, kết nối cung cầu diễn ra với tần suất dày đặc. Các hoạt động này góp phần giúp hàng hóa sản xuất trong tỉnh mở rộng thị trường tiêu thụ.

Kim ngạch xuất khẩu tăng 7,8% so với 2023. Trong đó, gỗ ngoại thất và các sản phẩm từ gỗ vẫn là chủ lực với giá trị 429 triệu USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Gỗ hàng dăm và viên nén cũng đạt giá trị hơn 420 triệu USD, tăng trưởng mạnh đến 17,6% do nhu cầu từ các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản.

Ngành may mặc hiện là một trong ba nhóm ngành xuất khẩu chủ lực của tỉnh, chiếm tỷ lệ 20,3% tổng kim ngạch. UBND tỉnh đánh giá năm 2024, ngành may mặc có yếu tố thuận lợi do sự dịch chuyển đơn hàng từ thị trường các nước. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng của nhóm ngành này trong tổng cơ cấu còn khiêm tốn với tỷ lệ tăng ước đạt 3,3%, đạt 346 triệu USD.

Nhóm ngành thủy sản trong năm 2024 cũng có bước tăng trưởng. Mặt hàng này được xuất khẩu trở lại tại các thị trường lớn, truyền thống như Mỹ, Mexico... sau khoảng thời gian dài chịu ảnh hưởng chung của thị trường thế giới. Giá trị kim ngạch ước đạt 127,7 triệu USD, tăng 3,2%.