Dấu ấn lão hóa - nền tảng khoa học duy trì sức khỏe làn da

Qua phiên báo cáo ở SCAD 2026, bác sĩ Việt Nam lẫn quốc tế cho rằng lão hóa da bắt đầu từ sự suy yếu của dấu ấn sinh học trong tế bào.

Phiên báo cáo "The Hallmarks of Aging" (Những dấu hiệu của lão hóa) từ chuyên gia Việt Nam và quốc tế là một trong những phần quan trong ở Hội nghị Da liễu thẩm mỹ miền Nam (SCAD 2026) vào cuối tháng 3. Đại diện The Vigo - nhà phân phối độc quyền Rejuran, Revision Skincare ở thị trường trong nước - cho rằng để duy trì làn da khỏe, trẻ lâu, mọi người cần chăm sóc và can thiệp trúng đích các vấn đề sau: tổn thương DNA, suy giảm hoạt động của tế bào, thay đổi vi môi trường, cấu trúc nâng đỡ của da (ECM).

Trước đó, bài viết chủ đề Những dấu ấn sinh học của lão hóa: bức tranh ngày càng mở rộng trên Sciencedirect từng liệt kê 12 dấu hiệu lão hóa, ba yếu tố quan trọng nhất gồm: tổn thương DNA, suy giảm chức năng tế bào và giảm khả năng "giao tiếp" giữa các tế bào.

Với lý luận trên, trong khuôn khổ SCAD 2026, các chuyên gia lần lượt đề cập hoạt chất DOT Polynucleotide, DOT c-PDRN trong hệ sinh thái Rejuran - liệu trình hỗ trợ tái tạo, phục hồi da - có thể tác động trực tiếp nguyên nhân gốc rễ này.

GS.TS.BS Rungsima Wanitphakdeedecha (Thái Lan) trình bày về "Hallmarks of Aging". Ảnh: SCAD 2026

Dẫn loạt nghiên cứu toàn cầu, GS.TS.BS Rungsima Wanitphakdeedecha, từ Bệnh viện Siriraj - Mahidol University (Bangkok, Thái Lan), nhận định Rejuran không chỉ phục hồi DNA tổn thương mà còn tái tạo độ đàn hồi, tối ưu mật độ collagen, HA nội sinh, góp phần đưa làn da trở về trạng thái săn chắc ban đầu.

Theo đó, dựa trên y học thực chứng, GS.TS.BS Rungsima Wanitphakdeedecha chỉ ra DOT Polynucleotide (PN) có khả năng tái tạo làn da qua hai cơ chế chính: hỗ trợ phục hồi DNA theo "con đường trục vớt" (salvage pathway); kích hoạt thụ thể Adenosine A2A để thúc đẩy quá trình sửa chữa tế bào. Hoạt chất này còn tạo "giàn giáo sinh học" 3D, mô phỏng cấu trúc nâng đỡ làn da, từ đó góp phần tái tạo da bền vững và cải thiện toàn diện các dấu hiệu lão hóa.

BSCKI Tô Lan Phương và Ths.bs CKII Nguyễn Phương Thảo (phải) trình bày hoạt chất DOT Polynucleotide, DOT c-PDRN trong hệ sinh thái Rejuran. Ảnh: SCAD 2026

Tiếp nối chương trình, BSCKI Tô Lan Phương - sáng lập Lux Beauty Center, có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành da liễu - đề cập thực tiễn, quá trình ứng dụng Rejuran trong phác đồ trẻ hóa đa tầng lẫn trị liệu da. Bác sĩ phân tích việc đưa hoạt chất DOT PN vào lớp trung bì kết hợp các thiết bị phát năng lượng (EBDs) vừa có thể tăng hiệu quả khắc phục vấn đề sắc tố trên da lão hóa, vừa khôi phục cấu trúc nâng đỡ bền vững, giúp mọi người tự tin hơn với vẻ trẻ trung.

Trong khi đó, Ths.BS CKII Nguyễn Phương Thảo, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, trình bày nghiên cứu về phác đồ trị liệu tích hợp: ứng dụng Rejuran Healer tại phòng khám và duy trì bôi thoa hoạt chất DOT c-PDRN có thể tối ưu hóa hiệu quả trẻ hóa, trị sắc tố.

Ngoài ra, khách mời còn quan tâm phần chia sẻ của BSCKII Lê Vi Anh, từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, đề cập sự sụp đổ đồng thời cấu trúc, năng lượng làn da dưới góc độ loạt dấu ấn lão hóa. Bác sĩ cho rằng việc củng cố, trẻ hóa màng đáy D.E.J phối hợp tăng năng lượng tế bào ATP có thể can thiệp đồng thời hai vấn đề: rối loạn giao tiếp tế bào và rối loạn chức năng ty thể.

Cụ thể, lão hóa khiến cấu trúc màng đáy D.E.J nâng đỡ làn da bị đứt gãy, bị làm phẳng và gây rối loạn việc giao tiếp tế bào. Đồng thời, sự già yếu của ty thể khiến quá trình sản sinh năng lượng tế bào sụt giảm, dẫn đến da chùng nhão, xỉn màu.

BSCKII Lê Vi Anh nhấn mạnh vai trò của việc củng cố màng đáy D.E.J và ứng dụng Revision Skincare trong lâm sàng. Ảnh: SCAD 2026

Trước khi khép lại sự kiện, đại diện nhà phân phối The Vigo đề cập triết lý "lấy trị liệu làm gốc" với bộ giải pháp toàn diện gồm: Rejuran (tái tạo da, hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ, tăng độ ẩm, cải thiện kết cấu và độ đàn hồi, giảm lỗ chân lông, nếp nhăn, tình trạng viêm đỏ), Revision Skincare (phục hồi màng đáy cùng năng lượng ATP).

"Với mục tiêu xử lý các dấu ấn sinh học cốt lõi, chúng tôi cam kết đồng hành đội ngũ bác sĩ thiết lập phác đồ trẻ hóa khép kín, mở ra kỷ nguyên trẻ hóa da bền vững", phía The Vigo nói thêm.

Đông Vệ