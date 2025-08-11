Dấu ấn học sinh Asian School ở các trường đại học toàn cầu

Những trường đại học hàng đầu thế giới như Harvard, Yale, UC Berkeley, University of Melbourne… thành đích đến của nhiều thế hệ học sinh trường Quốc tế Á Châu.

Nhiều thế hệ học sinh trường Quốc tế Á Châu (Asian School) đã ghi dấu ấn tại các trường đại học danh tiếng toàn cầu như Harvard, Yale, UC Berkeley và University of Melbourne... Theo đại diện trường, đây là kết quả từ chất lượng đào tạo mang tính hội nhập, nền tảng phát triển toàn diện mà nhà trường đã xây dựng gần 26 năm qua. Các học sinh của trường này đã chuyển tiếp từ phổ thông đến đại học và sau đại học tại các quốc gia có nền giáo dục hàng đầu thế giới.

"Đến nay, gần 3.200 học sinh của Asian School đã theo học tại 746 trường trung học và đại học tại 29 quốc gia trên khắp các châu lục. Trong số này có những trường nổi bật như Harvard, Yale, UC Berkeley, UCLA, UC Davis, UC Irvine, và Santa Clara", đại diện trường cho biết.

Phan Minh Quốc Bảo (trái) trúng tuyển vào nhiều trường đại học danh tiếng tại Mỹ. Ảnh: Asian School

Phan Minh Quốc Bảo, một học sinh tại cơ sở Cộng Hòa (TP HCM) gây ấn tượng với điểm SAT 1540 và nhận học bổng từ University of Minnesota - Twin Cities trị giá 60.000 USD và Embry-Riddle Aeronautical University trị giá 21.000 USD. Em cũng nhận được thư mời nhập học từ Texas A&M University, University of Illinois Urbana-Champaign và Purdue University.

Quốc Bảo cho biết, chương trình AP tại trường đã giúp em xây dựng nền tảng học thuật vững chắc, tạo ra lợi thế lớn khi ứng tuyển vào các trường đại học quốc tế.

Em Trương Cẩm Đào chinh phục học bổng danh giá từ University of Toronto. Ảnh: Asian School

Với niềm đam mê Vật lý thiên văn và khám phá vũ trụ, Trương Cẩm Đào từ cơ sở Cao Thắng (TP HCM) đã giành học bổng trị giá 100.000 đôla Canada từ University of Toronto (Canada). Ngoài ra, em còn nhận thư mời nhập học từ 8 ngôi trường tại Mỹ.

Trong khi đó, Phan Phương Thảo (cơ sở Văn Thánh) là một trong những gương mặt tiêu biểu khi trúng tuyển Monash University với học bổng trị giá 10.000 USD và 12.000 USD một năm từ The University of Western Australia (Australia). "Ngôn ngữ không chỉ là công cụ học tập, mà còn là chìa khóa mở ra thế giới. Tại Asian School, em được học trong môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên từ bài giảng, thuyết trình cho đến các hoạt động ngoại khóa. Điều đó giúp em tự tin, chủ động và bản lĩnh hơn trong cả học tập lẫn cuộc sống", Thảo nói.

Cựu học sinh Lê Huỳnh Quốc Khánh (trái) đã "chạm" vào ước mơ trở thành sinh viên Harvard University. Ảnh: Asian School

Nhiều thế hệ cựu học sinh tiếp tục thành công nhờ nền tảng từ Asian School. Nguyễn Thành Trung có 12 năm học tại Asian School, sau đó theo học tại Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU), thuộc cùng hệ thống Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) và chuyển tiếp sang Suffolk University (Mỹ). Tại đây, Thành Trung hoàn thành 2 chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh và Thương mại quốc tế, sau đó bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Quản trị nhân sự. Hiện, anh giữ vai trò trợ lý Tổng giám đốc và Trưởng phòng xuất nhập khẩu của một công ty mỹ phẩm, mục tiêu nâng tầm thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Nguyễn Thành Trung nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ tại Suffolk University. Ảnh: Asian School. Ảnh: Asian School

Theo Asian School, học sinh được thụ hưởng chương trình giáo dục song ngữ toàn diện kết hợp chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo và chương trình Quốc tế theo chuẩn Aero – Common Core State Standards (Mỹ). "Các em được rèn luyện tư duy độc lập, kỹ năng phản biện, làm việc nhóm và khả năng sáng tạo bằng tiếng Anh ngay từ tiểu học. Mỗi tiết học hay hoạt động ngoại khóa đều góp phần xây dựng bản lĩnh hội nhập để các em tự tin thích nghi với môi trường học thuật trên toàn cầu", đại diện Asian School nói.

Tuấn Vũ