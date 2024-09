Dấu ấn Fucoidan Umi No Shizuku tại triển lãm y tế

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku thu hút nhiều khách quan tâm đồng thời là nhà tài trợ Đồng của triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam lần thứ 19.

Khách hàng tìm hiểu thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku tại triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam lần thứ 19. Ảnh: Umi No Shizuku

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku có công dụng hỗ trợ giảm tác hại do hóa trị, xạ trị và tăng cường hệ miễn dịch. Sản phẩm là sự kết hợp của hai thành phần chính fucoidan và agaricus. Trong đó, fucoidan là một hoạt chất chống oxy hóa được chiết xuất từ tảo biển. Các sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku chủ yếu chiết xuất từ các loại tảo biển có màu nâu như tảo Mekabu và Mozuku - loại tảo ở khu vực đảo Okinawa, Nhật Bản vốn được biết đến là một nguồn nguyên liệu chất lượng cao.

Còn agaricus là một loại nấm được biết đến với tên gọi "nấm của Chúa", cung cấp glucose và polysaccharide β-glucan, hỗ trợ hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe toàn diện.

Hai thành fucoidan và agaricus sự kết hợp với nhau đã được nhiều nghiên cứu chứng minh là mang lại hiệu quả lớn hơn gấp nhiều lần so với việc sử dụng riêng lẻ fucoidan hoặc agaricus mycelium.

Để đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng tiện lợi của người tiêu dùng, Fucoidan Umi No Shizuku hiện có ba dạng nước, bột và viên nang. Mỗi dạng sản phẩm đều đảm bảo cung cấp lượng fucoidan cần thiết, đem lại hiệu quả trong việc bảo vệ và cải thiện sức khỏe.

Một số chứng nhận về chất lượng mà sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku đã đạt được. Ảnh: Umi No Shizuku

Nhằm giúp người tiêu dùng hiểu hơn về sản phẩm để có thêm lựa chọn chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, Fucoidan Umi No Shizuku đã tham gia triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam lần thứ 19 từ ngày 11-14/9, tại TP HCM và là nhà tài trợ Đồng cho sự kiện.

Ông Kobayashi, Giám đốc thương hiệu Fucoidan Umi No Shizuku chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự và tự hào là nhà tài trợ cho Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam - Pharmedi Việt Nam 2024, nơi chúng tôi có cơ hội chia sẻ và giới thiệu sản phẩm Fucoidan giúp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ tự nhiên uy tín tới quý khách hàng trong và ngoài nước".

Ông Kobayashi (ở giữa), đại diện nhãn hàng Umi No Shizuku nhận cúp nhà tài trợ Đồng cho Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam - Pharmedi Việt Nam 2024. Ảnh: Umi No Shizuku

Năm nay, Pharmedi Việt Nam quy tụ trên 1.000 gian hàng đến từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các lĩnh vực trưng bày chính tại triển lãm bao gồm: thiết bị y tế, dịch vụ y tế, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng... Triển lãm là sự kiện giao thương, xúc tiến thương mại có quy mô của ngành y dược, cũng là nơi trưng bày những cải tiến và thành tựu mới nhất của các lĩnh vực y tế. Khách tham quan có cơ hội tìm hiểu về các thiết bị y tế hiện đại, những tiến bộ trong lĩnh vực dược phẩm cùng với các giải pháp chăm sóc sức khỏe số hóa.

Gian hàng của Fucoidan Umi No Shizuku đã thu hút hàng nghìn người đến tham quan, trải nghiệm sản phẩm trong 4 ngày triển lãm. Anh Ngọc Tú, một trong những khách hàng tới Fucoidan Umi No Shizuku chia sẻ đang quan tâm tới các sản phẩm thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thiên nhiên để chăm sóc sức khỏe.

Nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ, ngày càng có nhiều loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc quý hiếm cùng tác dụng phong phú đã ra đời, như Fucoidan Umi No Shizuku. Đến gian hàng của Umi No Shizuku, khách hàng được tìm hiểu, tư vấn và được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm dùng thử, cũng như nhận được nhiều chương trình ưu đãi.

Dấu ấn Fucoidan Umi No Shizuku tại triển lãm y tế

Diệp Chi