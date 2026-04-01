Dấu ấn bệnh viện Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng qua 22 năm

Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng liên tục đầu tư công nghệ, nâng cao chuyên môn, đón hàng triệu lượt khám và đẩy mạnh chăm sóc thị lực cộng đồng suốt 22 năm.

Thành lập năm 2004 ở phường Bến Thành (quận 1 cũ), Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng là chi nhánh đầu tiên và "cánh chim đầu đàn" của hệ thống Mắt Sài Gòn. Bệnh viện đề cao phương châm "lấy người bệnh làm trung tâm" và đặt mục tiêu chăm sóc, bảo vệ thị lực người dân TP HCM cùng các tỉnh lân cận.

Từ quy mô khiêm tốn, qua 22 năm, nơi đây dần nâng cấp, đầu tư hệ thống thiết bị mới nhất cùng không gian khang trang, đáp ứng tiêu chuẩn của một trung tâm nhãn khoa chất lượng cao. Đội ngũ bác sĩ cũng liên tục cập nhật kiến thức chuyên môn, nâng cao tay nghề.

Giai đoạn 2004-2024, bệnh viện đón khoảng hơn một triệu người thăm khám. Riêng năm 2025, cơ sở Lê Thị Riêng tiếp nhận hơn 48.000 lượt thăm khám, thực hiện khoảng 3.900 ca phẫu thuật khúc xạ và 2.900 ca đục thủy tinh thể.

Theo đại diện bệnh viện: "Mỗi ca phẫu thuật thành công là một cuộc đời được thay đổi, mở ra cánh cửa nhìn ngắm thế giới rõ nét và hạnh phúc hơn".

Trong bối cảnh nhãn khoa ngày càng phát triển theo hướng cá nhân hóa, Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng đẩy mạnh đầu tư công nghệ. Nổi bật là EYESignature - giải pháp xóa cận theo dấu vân mắt riêng biệt của từng người. Công nghệ này áp dụng cho những trường hợp có quang sai bậc cao, cải thiện tình trạng chói lóa khi lái xe ban đêm và tối ưu chất lượng thị lực sau phẫu thuật.

Bên cạnh đó, công nghệ Lumopro được nhiều khách hàng ưu tiên vì vết mổ nhỏ, tập trung bảo tồn tối đa mô giác mạc và ứng dụng năng lượng laser dịu nhẹ hơn. Giải pháp này mở ra xu hướng điều trị ít xâm lấn.

Ở lĩnh vực phẫu thuật đục thủy tinh thể, kỹ thuật Phaco không dao bằng laser ghi điểm với độ chính xác đến micron (1/1000 milimet), giúp rút ngắn thời gian hồi phục, mang lại trải nghiệm điều trị nhẹ nhàng và hiệu quả cao cho khách.

Theo đại diện bệnh viện, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ hỗ trợ, còn "linh hồn" của mọi hoạt động y tế là sự tận tâm từ mỗi y bác sĩ, cán bộ nhân viên.

Nói về chặng đường 22 năm, BSCKII Trương Công Minh - Giám đốc điều hành bệnh viện - cho biết luôn kiên định triết lý "an toàn cho người bệnh là sứ mệnh từ trái tim". "Không chỉ quy trình chuẩn y khoa nghiêm ngặt hay thiết bị hiện đại, sự an toàn phải bắt đầu từ chính nhịp đập trái tim mỗi nhân viên y tế. Khi xem khách hàng như người thân, chúng ta sẽ chọn điều tốt nhất và thực hiện mọi quyết định với sự cẩn trọng cao độ", ông lý giải. Tinh thần trên thấm nhuần trong từng khâu tiếp đón, thăm khám đến hậu phẫu.

Bước sang chặng đường mới, Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Đồng thời, đơn vị chú trọng các hoạt động cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc mắt, phòng ngừa các bệnh lý nhãn khoa.

Năm 2024, chuỗi Mắt Sài Gòn được xác lập kỷ lục "Hệ thống bệnh viện, phòng khám chuyên khoa Mắt ngoài công lập có quy mô lớn nhất Việt Nam". Tổ chức Kỷ lục Việt Nam khảo sát dựa trên số lượng bệnh viện, phòng khám; số lượng bác sĩ, nhân viên y tế; quy mô về cơ sở vật chất, trang thiết bị; công nghệ điều trị nhãn khoa; số lượt điều trị, số lượng bệnh nhân, số ca phẫu thuật thành công; các chương trình chia sẻ, đóng góp cho cộng đồng...

