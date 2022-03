Dấu ấn 10 năm thương mại điện tử của Lazada Việt Nam

Đầu tư nguồn lực, mở rộng mạng lưới và không ngừng phát triển các sáng kiến, Lazada Việt Nam xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử riêng sau 10 năm.

Năm 2021, Tập đoàn Lazada cán mốc 21 tỷ USD cho tổng giá trị hàng hóa. Số lượng đơn đặt hàng và hàng hóa được bán ra tăng trung bình 150% mỗi năm trong giai đoạn 2013-2021. Số lượng người bán sử dụng tính năng livestream trên ứng dụng Lazada cũng tăng trung bình 205% mỗi năm, từ 2019 đến 2021.

Lazada đã có một năm bứt phá bất chấp những khó khăn và thách thức bủa vây vì đại dịch Covid-19. Những con số mà nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) này đạt được không chỉ cho thấy thành quả tăng trưởng ấn tượng, độ phủ sóng của Lazada Việt Nam mà còn khẳng định nỗ lực trong việc cung cấp giải pháp mua sắm trực tuyến tiện lợi cho người tiêu dùng. Cũng có thể nói, đằng sau sự thành công này là bước đệm được Lazada xây dựng chỉn chu từ những ngày đầu đặt chân vào Việt Nam.

Từng bước góp phần xây dựng hệ sinh thái TMĐT Việt Nam

Năm 2012 khi khái niệm TMĐT còn xa lạ với nhiều người tiêu dùng và doanh nghiệp, những đơn vị như Lazada đã đặt nền móng, mang thói quen mua sắm mới đến đông đảo người dùng. Cách tiếp cận mới mẻ, bài bản giúp sàn TMĐT này dần chiếm ưu thế.

Năm 2015, khi các đối thủ còn đang tìm chỗ đứng ở thị trường mới, Lazada đã tiên phong xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng logistics phức hợp Lazada Express tại Việt Nam. Đây cũng là nền móng cốt lõi để sàn TMĐT tiếp tục hiện thực hóa các bước tiếp theo trong chiến lược trở thành một "ông lớn" ngành TMĐT ở Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Nhân viên Lazada chuẩn bị giao hàng cho người mua. Ảnh: Lazada Việt Nam

Từ năm 2019, thương mại điện tử Đông Nam Á trở thành "miếng bánh" màu mỡ thu hút nhiều ông lớn với quy mô thị trường 630 triệu người và tốc độ tăng trưởng thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Tính đến quý III/2019, Lazada là một trong hai ứng dụng TMĐT có số lượng người sử dụng cao nhất, theo báo cáo của App Annie.

Năm 2021, Google, Temasek, Bain & Company, cho biết, tổng khối lượng hàng hoá TMĐT khu vực Đông Nam Á tăng từ 74 tỷ USD (2020) lên 120 tỷ USD (2021), và có tiềm năng chạm đến con số 234 tỷ USD vào năm 2025. Trong đó, Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực về tốc độ tăng trưởng nền kinh tế số.

Với sự hiện diện tại 6 quốc gia Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, Lazada trở thành cái tên quen thuộc của người tiêu dùng Đông Nam Á. Nền móng mua sắm trực tuyến của đơn vị này đã hình thành, tích lũy và phát triển qua một thập kỷ với nhiều nỗ lực và sáng kiến mới nhằm mang đến giải pháp tiêu dùng hiện đại, thuận tiện cho người dùng trong khu vực.

Đầu tư vào nguồn lực, mở rộng mạng lưới

Giai đoạn 2016-2019, Lazada tích cực bồi đắp nguồn lực, đồng thời mở rộng mạng lưới kinh doanh. Sàn TMĐT này đã đưa ra nhiều sáng kiến, tiên phong cho những xu hướng mới trong hoạt động mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng lẫn nhà bán hàng trên sàn.

Năm 2016, sàn tiên phong mở mô hình Học viện Lazada - Lazada University nhằm đào tạo kinh doanh sát với trải nghiệm thực tế của nhà bán hàng trên sàn. Theo đó, không chỉ người mua, mà cả đối tác bán hàng của Lazada cũng được hỗ trợ, giúp đỡ để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Kể từ khi ra đời, học viện Lazada trở thành bạn đồng hành cung cấp loạt video hướng dẫn kinh doanh miễn phí, các hội thảo và workshop tương tác trực tiếp, chương trình ưu đãi..., giúp cộng đồng nhà bán hàng thích nghi và vận dụng hiệu quả các công cụ kinh doanh online.

Sàn TMĐT này cũng ứng dụng các công nghệ kỹ thuật thương mại số hiện đại hàng đầu lúc bấy giờ với sự hỗ trợ từ Tập đoàn Alibaba. Nhờ đó, những khái niệm như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud computing), Marketing số hóa... dần được ứng dụng vào hệ thống để giải quyết những bài toán tự động trong bối cảnh quy mô thị trường của Lazada ngày một lớn mạnh. Cũng trong giai đoạn này, Lazada ra mắt hệ thống phân loại hàng hóa tự động đầu tiên tại TP HCM, thúc đẩy khâu giao vận hàng hóa đến tay người dùng nhanh chóng hơn.

Lazada chú trọng khâu logistics, mở rộng mạng lưới, kết nối nguồn lực. Ảnh: Lazada Việt Nam

Năm 2018, Lazada giới thiệu LazMall - hệ thống gian hàng chính hãng khắp Đông Nam Á. Sau hơn 3 năm hoạt động ở 6 thị trường trong khu vực, LazMall ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực, kết nối người dùng với hơn 32.000 thương hiệu chính hãng chất lượng cao.

Khái niệm gian hàng chính hãng đã mở ra một chương mới trong thói quen mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng Việt. Theo đó, khách hàng có thể tiếp cận những sản phẩm chất lượng cao, chính hãng với một chạm trên điện thoại thông minh, góp phần tăng uy tín của khái niệm "mua hàng online" vốn vướng nhiều hoài nghi trong giai đoạn đầu.

Tích cực đưa sáng kiến để bứt phá

Khi mua sắm trực tuyến trở nên quen thuộc, nhu cầu của người tiêu dùng với sàn TMĐT cũng trở nên đa dạng hơn. Hiểu rằng, người dùng không chỉ đơn thuần lên các nền tảng thương mại điện tử để mua sắm mà còn để giải trí, năm 2019, Lazada khai thác, phát triển mô hình shoppertainment (mua sắm kết hợp giải trí) và hình thức livestream trên ứng dụng. Tháng 9/2019, Lazada ghi nhận hơn 50 triệu người mua hàng hoạt động hàng năm - con số ấn tượng với một sàn TMĐT 7 năm tuổi.

Đây cũng là một trong những hoạt động nổi bật được phát triển mạnh trong giai đoạn giãn cách vì dịch bệnh. Theo thống kê, trong những ngày cao điểm của các Lễ hội mua sắm năm 2021, Lazada tạo ra hơn 400 tập livestream mỗi ngày, thu hút lượng người xem tăng 5-6 lần so với ngày thường. Bên cạnh đó, trong lễ hội mua sắm "Tết mới, sale to" đầu năm 2022, kênh LazLive trên ứng dụng Lazada cũng ghi nhận doanh số bán ra tăng gần 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, Lazada Việt Nam cũng ghi nhận sự mở rộng về quy mô cũng như sự đầu tư vào hạ tầng, công nghệ giao vận trong năm 2021. Nỗ lực cải tiến chất lượng dịch vụ, Lazada Logistics là một trong những đơn vị hiếm hoi vẫn duy trì hoạt động trong giai đoạn dịch, hỗ trợ hàng triệu người tiêu dùng bỏ qua những hạn chế di chuyển, đứt gãy chuỗi cung ứng.

Cũng trong năm 2021, Lazada Logistics giới thiệu dịch vụ giao vận đa kênh MCL (multi-channel logistics) nhằm mang đến giải pháp xử lý đơn hàng toàn diện, giúp các thương hiệu đối tác và nhà bán hàng hoàn thiện khâu giao vận logistics một cách thông suốt. Giải pháp MCL cho phép các thương hiệu, nhà bán hàng và đối tác chủ động trong việc kiểm soát lượng hàng tồn kho, đồng thời tháo gỡ những vấn đề hậu cần như chi phí vận hành cao trong quá trình triển khai đơn hàng.

Ông Vũ Đức Thịnh - Giám đốc Logistics Lazada Việt Nam cho biết: "Trong 5 năm tới, Lazada sẽ đầu tư hàng chục triệu USD nữa để hướng tới mục tiêu dẫn đầu thị trường ở tất cả khía cạnh, đồng thời giữ vững vị thế đó bằng chiến lược phát triển xanh và bền vững".

Năm 2022, Lazada kỷ niệm 10 năm có mặt tại Việt Nam. Ảnh: Lazada Việt Nam

Suốt một thập kỷ, Lazada không ngừng đầu tư, nâng cao trải nghiệm mua sắm người dùng, đồng thời trợ lực doanh nghiệp và nhà bán hàng chuyển đổi số. Trong đó, "kiềng ba chân" của nền tảng TMĐT này là logistics, ứng dụng công nghệ AI và big data vào tìm kiếm, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Với bệ phóng vững chắc được gây dựng suốt 10 năm qua, Lazada kỳ vọng sẽ tiếp tục bành trướng tên tuổi trên thị trường TMĐT Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huyền Anh