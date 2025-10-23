Những từ bị cấm khi đặt tên doanh nghiệp?

Tôi tình cờ đọc được một số bình luận trên các trang mạng xã hội về tên của một doanh nghiệp mới thành lập.

Những người tham gia thảo luận đều cho rằng tên doanh nghiệp này nghe có vẻ kỳ lạ và dường như không tuân thủ "quy chuẩn thông thường". Điều này khiến tôi cảm thấy khá băn khoăn, bởi không hiểu rõ về quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc đặt tên doanh nghiệp.

Theo thông tin tôi thu thập được, có thể thấy rằng việc đặt tên doanh nghiệp không phải là chuyện tùy tiện, tuy nhiên tôi không chắc chắn nắm rõ tất cả. Vậy theo pháp luật hiện hành, việc đặt tên doanh nghiệp có bị giới hạn bởi những điều kiện gì? Có phải tất cả doanh nghiệp phải tuân theo một quy trình phê duyệt tên gọi hay không?

Tôi thực sự muốn hiểu rõ hơn về những điều kiện và quy tắc này để tránh những trường hợp không đáng có xảy ra trong tương lai, vì tôi cũng có ý định thành lập công ty trong năm 2026.

Độc giả Văn Đồng

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn