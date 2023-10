'Đất rừng phương Nam' tranh giải Bông Sen Vàng

"Đất rừng phương Nam" - Trấn Thành đồng sản xuất - sắp tranh giải ở Liên hoan phim Việt Nam, sau khi vượt mốc 100 tỷ đồng.

Hôm 28/10, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch - đơn vị tổ chức sự kiện - công bố 16 phim điện ảnh dự thi Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23. Đất rừng phương Nam cạnh tranh cùng nhiều tác phẩm, như Nhà bà Nữ (chiếu dịp Tết 2023, cũng do Trấn Thành sản xuất), Người vợ cuối cùng (2023), Con Nhót mót chồng (2023), Em và Trịnh (2022), Mười: Lời nguyền trở lại (2022), Cô gái từ quá khứ (2022).

Hạo Khang - diễn viên chính đóng vai An trong "Đất rừng phương Nam". Ảnh: Galaxy

Tro tàn rực rỡ - phim được chọn dự sơ tuyển Oscar 2024 - cũng góp mặt tại cuộc đua dành cho tác phẩm điện ảnh hay nhất năm nay. Các tác phẩm còn tranh giải ở nhiều hạng mục, như Đạo diễn, Nam/nữ diễn viên chính, Biên kịch, Quay phim, Nhạc phim.

Đất rừng phương Nam lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi và phim Đất phương Nam của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Câu chuyện xoay quanh An (Hạo Khang) - cậu bé lưu lạc ở miền Tây trên đường tìm cha, ở bối cảnh đầu thế kỷ 20. Trên hành trình đó, An được nhiều người dân giàu nghĩa khí giúp đỡ, học cách chấp nhận mất mát để trưởng thành. Phim đan xen câu chuyện tìm người thân của bé An cùng phong trào khởi nghĩa chống thực dân Pháp của người Nam bộ.

Sau hai tuần ra mắt, phim thu về 116 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập. Tác phẩm gây nhiều tranh cãi vì các chi tiết bị cho "sai lệch lịch sử". Hôm 16/10 - sau ba ngày công chiếu, phim phải sửa loại một số câu thoại. Tên gọi "Nghĩa Hòa đoàn" được chỉnh thành "Nam Hòa đoàn", "Thiên Địa hội" thành "Chính Nghĩa hội" trong các câu thoại liên quan. Đạo diễn Quang Dũng cho biết đã hoàn thành kịch bản cho phần hai, đang tìm bối cảnh.

Phân cảnh bé An (Hạo Khang) và Xinh (Bảo Ngọc) ngắm trăng rằm trong phim Phân cảnh bé An (Hạo Khang) và Xinh (Bảo Ngọc) ngắm trăng rằm trong phim. Video: Galaxy

Liên hoan phim Việt Nam năm nay diễn ra ở Đà Lạt (Lâm Đồng) từ ngày 21 đến 25/11, với chủ đề "Xây dựng công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn". Ngoài các phim tranh giải, nhiều tác phẩm công chiếu trong liên hoan, như Biệt đội rất ổn, Chạm vào hạnh phúc, Chuyện ma gần nhà, Giao lộ 8675, Hạnh phúc máu, Khi ta hai lăm, Memento Mori: Đất. Nhiều hội thảo dự kiến được tổ chức, như hội thảo về điện ảnh như: Bảo hộ bản quyền trong phát triển công nghiệp điện ảnh (22/11), Một số vấn đề trọng tâm trong xây dựng công nghiệp điện ảnh Việt Nam (23/11).

Sự kiện do Cục Điện ảnh cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hai năm một lần. Chương trình nhằm biểu dương các tác phẩm mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo, vinh danh nghệ sĩ điện ảnh có thành quả nghệ thuật nổi bật. Năm 2021, Mắt biếc - tác phẩm của Victor Vũ chuyển thể tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh - được trao giải cao nhất.

Mai Nhật