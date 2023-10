'Đất rừng phương Nam' cán mốc 100 tỷ đồng

"Đất rừng phương Nam" (đạo diễn Quang Dũng) thu 100 tỷ đồng sau 10 ngày chiếu, hòa vốn theo ước tính của nhà sản xuất.

Phim đạt mốc doanh thu mới chiều 23/10, theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập. Ba ngày cuối tuần (20-22/10), Đất rừng phương Nam tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé với hơn 32,4 tỷ đồng, nhưng giảm 25% so với tuần đầu công chiếu. Sau 10 ngày, tác phẩm thu hút 1,1 triệu lượt người xem.

Hôm công chiếu ở TP HCM ngày 11/10, Trấn Thành - đồng sản xuất - cho biết tác phẩm phải đạt từ 100 tỷ đồng trở lên mới bắt đầu có lời, kỳ vọng chạm đích ở mức 300 tỷ đồng. Nguyễn Quang Dũng công bố kinh phí phim ở mức 40 tỷ đồng. "Tôi rất xúc động. Xin cảm ơn khán giả", đạo diễn nói khi biết doanh thu.

Êkíp "Đất rừng phương Nam" (hàng đầu) cùng khán giả Bình Dương giao lưu cuối tuần qua. Ảnh: Huyền Đỗ

Đất rừng phương Nam là phim Việt thứ năm cán mốc 100 tỷ đồng trong năm, sau Nhà bà Nữ (458 tỷ đồng), Lật mặt 6 (272 tỷ đồng), Siêu lừa gặp siêu lầy (121 tỷ đồng), Chị chị em em 2 (121 tỷ đồng). Lần đầu, phòng vé Việt có năm tác phẩm doanh thu cao nhất năm đều là phim trong nước.

Trước hiệu ứng của Đất rừng phương Nam, cuối tuần qua, các phim ngoại bị lấn át về doanh thu, như Vầng trăng máu (Leonardo Dicaprio đóng chính) - 2,4 tỷ đồng, Phong ấn quỷ dữ -1,5 tỷ đồng. Trên hệ thống bán vé của các cụm rạp lớn, tác phẩm hiện được xếp số suất chiếu áp đảo so với các phim ra mắt cùng thời điểm. Tại CGV Sư Vạn Hạnh - một trong những rạp đông khán giả nhất TP HCM, phim được xếp 27 suất một ngày.

Theo ông Nguyễn Khánh Dương - nhà sáng lập Box Office Vietnam, tốc độ bán vé của Đất rừng phương Nam hiện chấp nhận được, trong bối cảnh phim Việt đìu hiu từ đầu hè đến nay. Ông Dương dự đoán tác phẩm có thể cán đích với doanh thu ngang ngửa Tiệc trăng máu (175 tỷ đồng, ra rạp tháng 10/2020).

Phân cảnh bé An (Hạo Khang) và Xinh (Bảo Ngọc) ngắm trăng rằm trong phim Phân cảnh bé An (Hạo Khang) và Xinh (Bảo Ngọc) ngắm trăng rằm trong phim. Video: Galaxy

Hôm 16/10, phim ra rạp với bản chỉnh sửa các chi tiết bị chỉ trích "sai lệch lịch sử". Cụm từ "Nghĩa Hòa đoàn" được chỉnh thành "Nam Hòa đoàn", "Thiên Địa hội" thành "Chính Nghĩa hội" trong các câu thoại liên quan (khoảng ba, bốn câu). Đạo diễn Quang Dũng cho biết đã hoàn thành kịch bản cho phần hai, đang tìm bối cảnh.

Trailer chính của 'Đất rừng phương Nam' Trailer phim "Đất rừng phương Nam".

Đất rừng phương Nam lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi và phim Đất phương Nam của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Câu chuyện xoay quanh An (Hạo Khang) - cậu bé lưu lạc ở miền Tây trên đường tìm cha, ở bối cảnh đầu thế kỷ 20. Trên hành trình đó, An được nhiều người dân giàu nghĩa khí giúp đỡ, học cách chấp nhận mất mát để trưởng thành. Phim đan xen câu chuyện tìm người thân của bé An cùng phong trào khởi nghĩa chống thực dân Pháp của người Nam bộ.

Mai Nhật