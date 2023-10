'Đất rừng phương Nam' bán vé kém 'Bố già'

Phim "Đất rừng phương Nam" bán được 900.000 vé, bằng một nửa "Bố già" (Trấn Thành) sau một tuần chiếu.

Theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập, chiều 20/10, phim đạt gần 76 tỷ đồng, dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé sau một tuần công chiếu. Tốc độ bán vé này chỉ bằng một nửa Bố già - phim từng gây sốt phòng vé do Trấn Thành đồng sản xuất và đóng chính, ra mắt năm 2021 - trong cùng kỳ.

Tỷ lệ lấp đầy phòng vé của Đất rừng phương Nam đạt 15%, cũng bằng một nửa Bố già. Nhà bà Nữ - tác phẩm ra rạp hồi Tết của Trấn Thành - hiện giữ kỷ lục với hơn 200 tỷ đồng trong một tuần. Tuy nhiên, tác phẩm này chiếu vào dịp Tết, thời điểm sức mua vé thường tăng cao so với ngày thường.

Trên hệ thống bán vé của các cụm rạp lớn như CGV, Galaxy, Lotte, tác phẩm hiện được xếp số suất chiếu áp đảo so với các phim ra mắt cùng thời điểm. Tại CGV Sư Vạn Hạnh - một trong những rạp đông khán giả nhất TP HCM, Đất rừng phương Nam được xếp 27 suất một ngày. Các phim ngoại như Vầng trăng máu (Leonardo Dicaprio đóng chính), Bước chân thép - phim Hàn về đường đua marathon, được xếp một suất.

Số suất chiếu áp đảo của "Đất rừng phương Nam" tại CGV Sư Vạn Hạnh. Ảnh: CGV

Theo ông Nguyễn Khánh Dương - nhà sáng lập Box Office Vietnam, tốc độ bán vé của Đất rừng phương Nam hiện chấp nhận được, trong bối cảnh phim Việt đìu hiu từ đầu hè đến nay. Ông Dương dự đoán tác phẩm có thể cán đích với doanh thu ngang ngửa Tiệc trăng máu (175 tỷ đồng, ra rạp tháng 10/2020).

Trấn Thành - đồng sản xuất - cho biết phim đạt hơn 100 tỷ đồng mới hòa vốn do êkíp đầu tư kinh phí lớn vào bối cảnh, kỹ xảo. Hôm 11/10, khi ra mắt phim ở TP HCM, nhà sản xuất đặt mục tiêu doanh thu 300 tỷ đồng để có kinh phí làm tiếp các phần sau. Đoàn làm phim nhận được sự hỗ trợ của nhiều đơn vị, người dân các vùng miền khi thực hiện dự án. Theo diễn viên, nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, vốn đầu tư có thể đội lên cả trăm tỷ đồng.

Trấn Thành (trái) và các diễn viên đi cine-tour tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM. Ảnh: Bảo Huỳnh

Hôm 16/10, phim ra rạp với bản chỉnh sửa các chi tiết bị chỉ trích "sai lệch lịch sử". Cụm từ "Nghĩa Hòa đoàn" được chỉnh thành "Nam Hòa đoàn", "Thiên Địa hội" thành "Chính Nghĩa hội" trong các câu thoại liên quan (khoảng ba, bốn câu).

Đất rừng phương Nam lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi và phim Đất phương Nam của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Câu chuyện xoay quanh An (Hạo Khang) - cậu bé lưu lạc ở miền Tây trên đường tìm cha, ở bối cảnh đầu thế kỷ 20. Trên hành trình đó, An được nhiều người dân giàu nghĩa khí giúp đỡ, học cách chấp nhận mất mát để trưởng thành. Phim đan xen câu chuyện tìm người thân của bé An cùng phong trào khởi nghĩa chống thực dân Pháp của người Nam bộ.

Trailer chính của 'Đất rừng phương Nam' Trailer phim "Đất rừng phương Nam". Video: Galaxy

Mai Nhật