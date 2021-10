Quý III, các tỉnh phía Nam chỉ bán được 28 nền đất, giảm 98,5% so với quý trước, giá bán thứ cấp rớt 5-7% so với tháng 5.

Báo cáo thị trường đất nền của DKRA Việt Nam cho biết, thanh khoản thị trường đất nền TP HCM và 4 tỉnh phụ cận (Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Bà Rịa – Vũng Tàu) diễn ra trầm lắng suốt quý III. Sức cầu chung toàn thị trường ở mức rất thấp do trong các tháng 7, 8, 9, nhiều tỉnh phía Nam siết chặt biện pháp cách ly toàn xã hội. Thanh khoản thị trường thứ cấp (nhà đầu tư mua đi bán lại) ở mức rất thấp, có xu hướng giảm giá cục bộ ở một dự án và khu vực, mức giảm dao động ở mức 5- 7% so với trước khi dịch bùng phát mạnh hồi tháng 5.

Theo khảo sát của đơn vị này, tình trạng đất nền giảm giá 5-7% chỉ xuất hiện cục bộ một vài nơi trên thị trường thứ cấp, chưa diễn ra trên diện rộng nên chưa đại diện cho toàn thị trường. Nguyên nhân giảm giá là một số nhà đầu tư cần xả hàng để giải tỏa áp lực tài chính.

Ba tháng qua, TP HCM và 4 tỉnh phụ cận chỉ ghi nhận 2 dự án mở bán thuộc giai đoạn mở bán tiếp theo, cung cấp ra thị trường 118 sản phẩm, tập trung ở Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu, trong khi TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai không có nền đất chào bán suốt thời gian giãn cách chống Covid-19.

Thị trường bất động sản liền thổ phía Tây TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Thị trường TP HCM liên tục thiếu vắng nguồn cung mở bán mới trong thời gian qua. Các yếu tố như chi phí đầu tư, phát triển hạ tầng tăng cao (đền bù, giải phóng mặt bằng), siết chặt hành lang pháp lý trong việc cấp phép cho dự án mới, thiếu hụt quỹ đất... đã ảnh hưởng liên tục đến nguồn cung mới tại thị trường TP HCM thời gian qua.

Nguồn cung trong 3 tháng qua chỉ tương đương với khoảng 4% so với quý trước nhưng chỉ bán được 28 nền, giảm 98,5% so với quý II (bán được 1.826 nền). Đơn vị này đánh giá, thanh khoản thị trường đất nền lao dốc trong quý III chủ yếu do TP HCM và một số tỉnh phía Nam phong tỏa khiến các giao dịch bị chặn đứng vì khách hàng không thể di chuyển đi xem đất giai đoạn này. Bởi trước khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát, mỗi quý vẫn ghi nhận tiêu thụ trên 1.000 nền đất.

Cụ thể, quý II năm nay, tổng nguồn cung đất nền 5 tỉnh phía Nam đạt 2.913 sản phẩm, bán được 1.826 sản phẩm, chủ yếu các giao dịch diễn ra trước tháng 5. Trong khi đó, quý I toàn thị trường tiêu thụ 1.146 nền trên tổng rổ hàng 1.196 sản phẩm.

DKRA dự báo thị trường đất nền có thể từng bước hồi phục khi TP HCM và các tỉnh phía Nam từng bước dỡ phong tỏa, có phương án sống chung với đại dịch, nhà đầu tư có thể di chuyển đi xem đất và thực hiện các giao dịch trực tiếp. Tuy nhiên, sự hồi phục của thị trường đất nền sẽ vẫn phụ thuộc rất lớn vào khả năng kiểm soát dịch bệnh.

Trung Tín