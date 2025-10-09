'Nên xây nhanh cầu Cần Giờ để ốc đảo vươn mình'

Một người bạn của tôi buôn hải sản từ Cần Giờ lên thành phố, chuyến nào cũng ngán ngẩm vì đợi chờ phà.

Đã hơn chục năm kể từ ngày con đường Rừng Sác được mở rộng, thẳng tắp xuyên rừng ngập mặn, nhưng người dân Cần Giờ và người dân trung tâm thành phố đi lại vẫn lụy phà Bình Khánh mỗi ngày.

Một người bạn của tôi buôn hải sản từ Cần Giờ lên thành phố, chuyến nào ngán ngẩm vì đợi chờ phà. Đường bộ đã thông, nhưng dòng sông nhỏ vẫn là ranh giới ngăn cách Cần Giờ với phần còn lại của TP HCM.

Ai cũng biết hạ tầng giao thông là điều kiện tiên quyết để phát triển. Một vùng đất dù có tiềm năng đến đâu cũng sẽ mãi chỉ là tiềm năng nếu thiếu sự kết nối.

Vì vậy, sau khi sáp nhập, TP HCM thành "siêu đô thị vùng Đông Nam Bộ", câu hỏi đặt ra không chỉ là cơ chế, quy hoạch hay quản lý, mà là chúng ta sẽ kết nối hạ tầng thế nào để vùng đô thị ấy thật sự trở thành một chỉnh thể thống nhất.

Hiện nay, dù chỉ cách nhau hơn 70 km, hành trình từ trung tâm TP HCM đến Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn phải vòng qua địa phận Đồng Nai, chịu cảnh kẹt xe triền miên trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây hoặc quốc lộ 51.

Nay dự án cây cầu vượt biển nối từ Cần Giờ sang Vũng Tàu đã sắp thành hình, hành trình ấy sẽ có thêm lựa chọn di chuyển, thời gian được rút ngắn. Không chỉ tiện lợi cho người dân, tuyến kết nối này còn mở ra cánh cửa phát triển cho khu vực Cần Giờ đang "mơ màng" vì cô lập địa lý.

Nếu có cây cầu Cần Giờ kết nối, dòng khách du lịch từ TP HCM không còn phải chen chúc trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây; hàng hóa hải sản, nông sản từ Cần Giờ có thể đến các cảng hoặc khu công nghiệp trong thời gian ngắn hơn. Khi giao thông kết nối liền mạch, không chỉ con người mà cả dòng vốn, dòng hàng, dòng ý tưởng cũng sẽ chảy mạnh hơn.

Một Cần Giờ được kết nối tốt sẽ không chỉ dừng ở du lịch sinh thái. Nơi đây có thể trở thành mô hình đô thị thông minh ven biển, trung tâm dịch vụ hậu cần thủy sản, hay thậm chí là khu kinh tế biển chiến lược của vùng.

Đó không chỉ là tầm nhìn xa, mà là hướng đi tất yếu nếu muốn mở rộng không gian phát triển của TP HCM và giảm áp lực cho khu trung tâm.

Theo tôi, việc đầu tiên, căn cơ và khả thi nhất là xây cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh, chấm dứt cảnh lụy đò. Khi điểm nghẽn này được tháo gỡ, cầu vượt biển nối Cần Giờ, Vũng Tàu sẽ là bước tiếp theo, hình thành trục phát triển ven biển phía Nam.

Trong thời đại mà hạ tầng giao thông quyết định năng lực cạnh tranh của đô thị, mỗi cây cầu không chỉ nối hai bờ sông mà còn nối hai tầm nhìn phát triển.

