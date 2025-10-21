Dat Bike vận hành mô hình bảo dưỡng xe máy điện mới

Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng xe điện Dat Bike có thể phục vụ cùng lúc 10 xe, trang thiết bị tương tự nhà máy nhằm giảm thời gian sửa chữa, bảo dưỡng.

Đại diện Dat Bike đánh giá, dịch vụ hậu mãi là một trong những nỗi băn khoăn của người dùng xe máy điện. Sau khi gọi vốn thành công hơn 22 triệu USD, Dat Bike tiến hành nâng cấp dịch vụ tại hệ thống cửa hàng 3S, bắt đầu tại TP HCM.

Theo đó, các cửa hàng dịch vụ của Dat Bike dự kiến nâng cấp thành mô hình Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng xe máy điện, khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng. Theo đó, khách đến các trung tâm này có thể không cần đặt lịch trước, khả năng phục vụ 10 xe cùng lúc cho các nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng và sạc điện. Theo Dat Bike, thời gian bảo dưỡng định kỳ sẽ từ 30 đến 45 phút tuỳ cấp độ.

Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng xe máy điện tại store Dat Bike 758 Âu Cơ (TP HCM). Ảnh: Dat Bike

Hiện, trung tâm dịch vụ bảo dưỡng xe máy điện theo chuẩn mới đầu tiên đã vận hành tại store Dat Bike 758 Âu Cơ (TP HCM), dự kiến đạt hết công suất trong đầu tháng 11. Theo hãng, mô hình này được xây dựng dựa trên nguyên tắc "loại bỏ tối đa sự chờ đợi".

Đội ngũ nhân viên kỹ thuật tại trung tâm cũng trải qua các khoá đào tạo tại nhà máy, thành thạo xử lý các dòng Weaver, Quantum. Trong các khoá đào tạo, các kỹ thuật viên này phải trải qua quá trình kiểm tra, thi lý thuyết, thực hành... trước khi đạt chứng nhận về khả năng chẩn đoán, xử lý các vấn đề pin và ECU. Theo hãng, trong quá trình làm việc, các nhân sự này cũng được bổ túc, nâng cao tay nghề định kỳ và thường xuyên.

Trung tâm dịch vụ Bảo dưỡng dự kiến sẽ đạt công suất tối đa với khả năng phục vụ cùng lúc 10 xe. Ảnh: Dat Bike

Về trang thiết bị, các trung tâm dịch vụ bảo dưỡng xe máy điện Dat Bike có các thiết bị chuyên dùng cho xe điện, gồm bàn nâng, máy kiểm tra rò điện, kiểm tra cảm biến động cơ, bộ sạc xả pin kèm máy đọc chuyên sâu... Tại hệ thống trung tâm mới, hãng trang bị phòng chờ, nước uống miễn phí cho người dùng, cung cấp dịch vụ sạc xe điện miễn phí.

"Điểm khác biệt lớn nhất của Dat Bike là tự phát triển toàn bộ công nghệ cốt lõi từ động cơ, pin, hệ thống quản lý pin (BMS) đến bộ điều khiển và sạc thông minh", ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn, CEO Dat Bike nói. "Việc làm chủ toàn bộ chuỗi này cho phép Dat Bike tối ưu hiệu suất, độ bền và chi phí một cách linh hoạt, thay vì phụ thuộc vào các giải pháp đóng gói sẵn từ bên ngoài".

Đại diện hãng này cho biết, mục tiêu của Dat Bike trong năm nay là cải thiện chất lượng dịch vụ hậu mãi, mở mới 50 cửa hàng mô hình 3S và dự kiến đạt mốc 150 cửa hàng trong năm 2026, giúp người dùng an tâm khi mua xe và chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Quang Anh