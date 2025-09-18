Xe máy điện Dat Bike nhận đầu tư 22 triệu USD

Dat Bike huy động thành công 22 triệu USD vòng Series B để mở rộng sản xuất và phân phối, đón đầu chính sách chuyển đổi xe máy điện.

Dẫn dắt vòng rót vốn là F.C.C - công ty niêm yết trên Sàn chứng khoán Tokyo và quỹ Rebright Partners trụ sở tại Nhật Bản và Singapore, cùng Jungle Ventures. Ngoài ra, còn có sự tham gia của Cathay Venture - công ty đầu tư mạo hiểm thuộc Tập đoàn Tài chính Cathay và AiViet Venture.

Như vậy, tổng số tiền Dat Bike huy động được đến nay là 47 triệu USD. CEO Dat Bike Nguyễn Bá Cảnh Sơn cho biết sẽ dùng nguồn vốn mới để nghiên cứu phát triển, mở rộng danh mục sản phẩm.

"Với định hướng lấy sản phẩm làm trọng tâm và tích hợp sâu với chuỗi cung ứng nội địa, chúng tôi liên tục đổi mới để tạo ra những chiếc xe có hiệu suất sánh ngang xe có động cơ đốt trong", ông nói.

Một công đoạn trong quy trình lắp ráp của Dat Bike. Ảnh công ty cung cấp

Công ty cũng sẽ củng cố hệ thống phân phối, chất lượng dịch vụ bán hàng, hậu mãi; đồng thời, tăng hợp tác với các nền tảng gọi xe và đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính để mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.

Thành lập năm 2019, Dat Bike nhanh chóng vươn lên thành thương hiệu xe máy điện nội địa hiệu suất cao, với dòng sản phẩm chủ lực Quantum S-series. Công ty tuyên bố năng lực sản xuất tăng 5 lần năm 2024, mạng lưới cửa hàng 3S (trọn gói bán xe, bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng) đã có mặt ở các thành phố lớn.

Đại diện F.C.C đánh giá đây là startup tiêu biểu của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và phân phối xe máy điện, có tiềm năng tăng trưởng tại ASEAN.

Ngành công nghiệp xe máy điện Việt Nam đang có động lực lớn nhờ các kế hoạch giao thông xanh của cơ quan quản lý. Theo Chỉ thị số 20 của Chính phủ, từ tháng 7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe hai bánh chạy xăng trong vành đai 1. Phạm vi dự kiến mở rộng sang vành đai 2 vào 2028 và vành đai 3 đến 2030.

TP HCM chưa ấn định mốc thời gian hạn chế xe máy xăng nhưng đang nghiên cứu các giải pháp nhằm phân vùng, ưu tiên cho xe năng lượng xanh. Đồng thời, hạn chế xe xăng dầu tại các khu vực như trung tâm, Cần Giờ (cũ), Côn Đảo.

Thị trường xe máy điện Việt Nam hiện quy tụ các thương hiệu trong nước và Trung Quốc. VinFast, Dat Bike, Selex Motors, Pega là những đại diện cho các nhóm nội địa. Năm 2019, Yadea (Trung Quốc) - thương hiệu xe hai bánh điện lớn nhất thế giới - chính thức vào Việt Nam. Gần đây, các hãng xe máy truyền thống như Yamaha, Honda bắt đầu tung ra dòng sản phẩm chạy điện.

"Việt Nam đang ở thời điểm then chốt trong quá trình điện khí hóa hệ sinh thái xe hai bánh và Dat Bike thuộc số ít công ty tự chủ toàn bộ công nghệ xe điện trong nước", ông Rishab Malik, Đại diện Jungle Ventures, quỹ đã đầu tư startup này 5 năm, nhận định.

Viễn Thông