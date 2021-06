Đạt 8.0 Speaking với 5 thành ngữ về nhà

Nguyễn Như Ý, thạc sĩ ngành Sư phạm tại Australia, cùng cộng sự nhóm ôn luyện IELTS hướng dẫn sử dụng thành ngữ về nhà giúp giành điểm cao.

A house of cards: Một tổ chức hay một kế hoạch nào đó rất yếu và lỏng lẻo, dễ dàng đổ vỡ.

Cách ghi nhớ: Bạn liên tưởng đến trò chơi xếp nhà từ những là bài (cards) thường thấy ở trên phim. Khi xếp, người chơi phải cực kỳ cẩn thận nhưng chỉ cần một cơn gió thổi qua là bao công sức đổ bể. Vì vậy, khi nói một tổ chức hay một kế hoạch nào đó là "a house of cards" là đang nhấn mạnh chúng rất yếu và hoàn toàn có khả năng bị đổ vỡ bất cứ lúc nào.

Cụm này có thể được sử dụng trong một vài chủ đề của Speaking Part 1, ví dụ Work and Study khi được giám khảo dành cho câu hỏi như: "What do you plan to do after graduation?" (Bạn có kế hoạch làm gì sau khi tốt nghiệp?).

Ví dụ: Actually, I did have a plan to apply for a big firm after becoming a post -graduate. Unfortunately, it turned out to be a house of cards because I did not meet the requirements of the employer. (Thật ra, tôi đã có kế hoạch để nộp hồ sơ vào một công ty lớn sau khi tốt nghiệp. Không may là nó đổ vỡ vì tôi không đáp ứng được các yêu cầu của công ty).

House of correction: Nhà giam.

Cách ghi nhớ: Từ "correction" là danh từ của "correct (v), có nghĩa chữa lỗi sai. Dịch theo nghĩa đen, "house of correction" là ngôi nhà để có thể giúp người ta sửa chữa lỗi lầm của mình.

Với cụm từ này, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng một cách linh hoạt trong cả ba phần thi của kỹ năng Speaking, đặc biệt là Speaking Part 3, khi giám khảo có thể hỏi về chủ đề Crimes (tội phạm).

Ví dụ khi được giám khảo đặt câu hỏi: "Do you think that people in your country obey the law all the time?" (Bạn có nghĩ người dân ở đất nước bạn luôn tuân thủ luật pháp không?).

Ví dụ: No, certainly not. Many crimes are reported on newspapers and television. They appear very frequently. In fact, I see them every week. Bank robbery, sexual harassment and even murders have been on the news recently. Those law-breakers then will be sent to the house of correction.

(Không, chắc chắn không. Rất nhiều vụ phạm tội được báo chí và truyền hình đưa tin. Chúng nhan nhản hàng ngày. Thực tế tôi thấy chúng hàng tuần. Cướp ngân hàng, lạm dụng tình dục và thậm chí ám sát xuất hiện trên tin tức suốt. Những người phạm tội sau đó sẽ được đưa đến trại giam).

Basket house: Hát rong.

Cách ghi nhớ: Hát rong không phải là "Sing on the streets" như các bạn hay dùng. Hãy tưởng tượng người nghệ sĩ hát trên đường phố, hay thậm chí trong các quán bar và được khán giả thả tiền vào trong một chiếc mũ, hoặc chiếc giỏ (basket).

Bạn có thể áp dụng từ này trong Speaking Part 1 và Part 2, đặc biệt khi được hỏi về các chủ đề như Singing (ca hát), Music (âm nhạc) hay Hobbies (sở thích). Ví dụ khi giám khảo hỏi: "What do you often do in your free time?" (Bạn thường làm gì khi rảnh?).

Ví dụ: "Many of the most famous musicians began their careers eking out a living in basket houses around Bui Vien in HCM City. So I often head out there to enjoy the music". (Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bắt đầu sự nghiệp của họ bằng cách hát rong loanh quanh Bùi Viện ở TP HCM. Thế nên tôi thường ra đó để thưởng thức âm nhạc).

On the house: Miễn phí (thường là trong quán ăn).

Cách ghi nhớ: Bạn có thể dùng cụm từ trên với nghĩa miễn phí, trong Speaking Part 1 hoặc Part 2 khi nói về các chủ đề Hobbies (sở thích), Foods (thực phẩm), thậm chí Families (gia đình).

Speaking Part 2 trong những đề bài như: "Describe a meal that you love" (Miêu tả bữa ăn mà bạn thích).

Ví dụ: "I was flabbergasted because the meal was on the house last night!". (Tôi rất sửng sốt vì bữa ăn hôm qua hoàn toàn miễn phí".

Be home and dry: Hoàn thành một điều gì đó, thường là một dự án.

Cách ghi nhớ: Tưởng tượng bạn vừa học ở trường về thì trời bất ngờ đổ mưa. Vượt qua cơn mưa để về nhà thật khô ráo khiến bạn có cảm giác sung sướng như vừa vượt qua một thử thách gì đó thật kinh khủng. Các bạn có thể sử dụng cụm từ với nghĩa hoàn thành một điều gì đó, đặc biệt khi đề cập tới việc hoàn thành một dự án khó nhằn.

Cụm từ dùng được đa dạng trong cả ba phần của IELTS, dùng trong chủ đề "Work and Study" (Công việc và học tập) hay "Plans" (các kế hoạch).

Ví dụ: "I just need one more source for this essay and then I’ll be home and dry". (Tôi cần thêm một chút nguồn cho bài essay và rồi sẽ hoàn thành nó).

Nguyễn Như Ý