Đắp đê cứu lúa ở Đồng Tháp Mười mùa lũ

Nông dân ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Châu (thuộc huyện Tân Hưng, Long An cũ, nay thuộc Tây Ninh) đội mưa, dùng đèn pin kiểm tra các đoạn đê yếu. Mỗi đêm, họ thay phiên tuần tra bằng vỏ lãi (một loại thuyền máy) để kịp phát hiện sự cố và điều xáng ứng cứu.

Hơn một tuần qua, mưa lũ từ thượng nguồn kết hợp triều cường và mưa tại chỗ, nước ở vùng Đồng Tháp Mười dâng cao mỗi ngày. Tại các xã thượng nguồn, mực lũ cao hơn cùng kỳ năm ngoái 0,2-0,7 m, song vẫn thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2011 gần một mét và năm 2000 nửa mét.