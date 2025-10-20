Đắp đê cứu lúa ở Đồng Tháp Mười mùa lũ

Nông dân ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Châu (thuộc huyện Tân Hưng, Long An cũ, nay thuộc Tây Ninh) đội mưa, dùng đèn pin kiểm tra các đoạn đê yếu. Mỗi đêm, họ thay phiên tuần tra bằng vỏ lãi (một loại thuyền máy) để kịp phát hiện sự cố và điều xáng ứng cứu.
Hơn một tuần qua, mưa lũ từ thượng nguồn kết hợp triều cường và mưa tại chỗ, nước ở vùng Đồng Tháp Mười dâng cao mỗi ngày. Tại các xã thượng nguồn, mực lũ cao hơn cùng kỳ năm ngoái 0,2-0,7 m, song vẫn thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2011 gần một mét và năm 2000 nửa mét.
"Giờ chỉ mong đừng mưa lớn, nước không lên nữa để nông dân đỡ vất vả", ông Trần Văn Chánh, trưởng ấp Vĩnh Bửu, nói khi cùng nông dân tuần tra đêm 19/10.
Ấp Vĩnh Bửu có 4 trạm bơm, 6 ô đê bao bảo vệ gần 1.000 ha lúa, với hơn 25 km đê xung yếu cần thường xuyên gia cố. Địa phương đã lập 3 đội bảo vệ đê, mỗi đội khoảng 30 người, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố.
“Lỡ leo lưng cọp rồi, phải ráng thôi”, ông Lê Văn Lộc, 58 tuổi, nói khi cùng người dân vác cây xuống xuồng gia cố đê.
Ông Lộc có 4 ha lúa 20 ngày tuổi, đã đầu tư hơn 60 triệu đồng cho giống, phân, thuốc. Riêng khu vực đê yếu ấp Vĩnh Bửu, nông dân đã bỏ hơn 15 tỷ đồng cho vụ lúa này. Tiếc của nên ai cũng cố gắng giữ đê, bảo vệ mùa màng.
Trưa 18/10, khu vực trạm bơm ấp Vĩnh Bửu xảy ra sự cố rò rỉ nước. Gần 20 người đến cưa cây, dùng bao đất gia cố giữ lúa.
Mỗi ngày từ 7h, các đội bảo vệ đê mang cơm theo, thay nhau đi dọc bờ sông cưa cây bạch đằng, chở đến các đoạn đê yếu để máy xúc gia cố, làm việc đến 17h mới nghỉ.
Cánh đồng lúa thu đông 2 ha của ông Nguyễn Văn Du, ấp Gò Cát, xã Vĩnh Hưng, bị ngập trong lũ hôm 18/10, khi sắp đến kỳ thu hoạch. Bộ đội và dân quân địa phương dầm mưa gặt lúa giúp ông Du, vớt vát phần nào vốn liếng sau nhiều tháng chăm sóc.
Nông dân xã Vĩnh Hưng dùng xuồng thu hoạch lúa ngập lũ hôm 18/10.
Thống kê sơ bộ có khoảng 20 ha lúa bị mất trắng do ngập lũ, 10 ha bị thiệt hại khoảng 50%, hàng nghìn ha lúa đang bị lũ uy hiếp. Ước tính mỗi ha lúa từ 30 đến 85 ngày tuổi, nông dân đã đầu tư chi phí 15-25 triệu đồng.
Hoàng Nam