Đào tạo phẫu thuật robot cho gần 200 bác sĩ

Gần 200 bác sĩ từ nhiều bệnh viện trên cả nước được huấn luyện ứng dụng phẫu thuật nội soi bằng robot Da Vinci Xi và theo dõi mổ qua truyền hình trực tiếp, tại BVĐK Tâm Anh TP HCM.

Chương trình diễn ra ngày 13/3, do Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cùng Tập đoàn công nghệ y tế Device Technologies và hãng Intuitive Surgical (Mỹ) - nhà phát triển hệ thống robot phẫu thuật Da Vinci Xi tổ chức. Giảng viên là các chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật robot trong lĩnh vực sản phụ khoa của Mỹ và Việt Nam.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó chủ tịch Hội Sàn chậu học TP HCM, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Hệ thống BVĐK Tâm Anh TP HCM trực tiếp mổ thị phạm tại phòng mổ của BVĐK Tâm Anh TP HCM. Các hình ảnh từ phòng mổ được truyền hình trực tiếp đến hội trường Viện Nghiên cứu Tâm Anh. Các bác sĩ được theo dõi từng bước thao tác của phẫu thuật viên, từ thiết lập hệ thống robot, tiếp cận tổn thương, bóc tách mô đến khâu phục hồi mỏm cắt âm đạo.

Gần 200 bác sĩ trực tiếp học mổ thị phạm robot được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ bệnh viện xuống hội trường Viện nghiên cứu Tâm Anh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo ban tổ chức, chương trình đào tạo nhằm giúp các bác sĩ tiếp cận bài bản với công nghệ phẫu thuật robot, từ lý thuyết đến thực hành lâm sàng, rút ngắn quá trình tự học và tích lũy kinh nghiệm. Bác sĩ muốn trở thành phẫu thuật viên robot phải trải qua nhiều bước đào tạo, từ học lý thuyết, thực hành trên mô hình mô phỏng 3D đến tham gia các ca mổ lâm sàng dưới sự giám sát của chuyên gia. Hiện số phẫu thuật viên có chứng chỉ phẫu thuật robot Da Vinci Xi trong lĩnh vực sản phụ khoa tại Việt Nam còn hạn chế. BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi là một trong những nữ chuyên gia đầu tiên được cấp chứng nhận này. "Đào tạo phẫu thuật robot cần thời gian dài và quy trình đánh giá nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho người bệnh", bác sĩ Mỹ Nhi nói.

Với ca mổ thị phạm trong khóa huấn luyện, bác sĩ Mỹ Nhi thực hiện trên bệnh nhân nữ 48 tuổi, phát hiện u xơ tử cung từ 8 năm trước. Gần đây, người bệnh bị rong huyết kéo dài, điều trị nội khoa không hiệu quả, được chỉ định phẫu thuật cắt tử cung để điều trị triệt để. Thay vì mổ hở với đường rạch khoảng 10 cm dưới rốn như phương pháp truyền thống, êkíp sử dụng hệ thống robot Da Vinci Xi thực hiện phẫu thuật nội soi ít xâm lấn. Hệ thống robot cho phép bác sĩ phẫu thuật quan sát hình ảnh 3D phóng đại, thao tác khâu và bóc tách mô chính xác, kiểm soát chảy máu tốt hơn so với kỹ thuật thông thường.

Trong ngày đào tạo, êkíp cũng thực hiện thêm một ca phẫu thuật robot cắt tử cung toàn phần cho bệnh nhân Việt kiều Canada, 49 tuổi. Người bệnh phát hiện u xơ tử cung dưới niêm mạc gây cường kinh và rong kinh kéo dài. Theo bác sĩ Mỹ Nhi, nhờ phẫu thuật robot, bệnh nhân ít mất máu, giảm đau sau mổ, có thể vận động sớm và dự kiến trở lại Canada sau khoảng một tuần.

Bên cạnh mổ thị phạm, bác sĩ BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi cùng PGS.TS.BS Nguyễn Quốc Trường Chinh (Đại học Texas - Chi nhánh Y khoa Galveston, Mỹ), BS Mireille Diem My Trương (Bệnh viện Đại học MedStar Georgetown, Mỹ) và BS Đỗ Hữu Triệu (Bệnh viện Đại học Y khoa Rush, Mỹ) trực tiếp chia sẻ kiến thức và trao đổi kinh nghiệm về phẫu thuật robot cùng các bác sĩ tham dự.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi hướng dẫn êkíp bác sĩ trước khi phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

PGS.TS.BS Nguyễn Quốc Trường Chinh chia sẻ kinh nghiệm xử lý các tình huống hiếm gặp trong buồng điều khiển robot, từ nhận diện sớm sự cố kỹ thuật đến các nguyên tắc đảm bảo an toàn khi phẫu thuật.

BS Mireille Diem My Trương chia sẻ phương pháp phẫu thuật robot điều trị các bệnh phụ khoa lành tính phức tạp như lạc nội mạc tử cung xâm lấn sâu, u xơ tử cung kích thước lớn hoặc vùng chậu dính sau nhiều lần phẫu thuật.

Công nghệ robot còn được ứng dụng trong các phẫu thuật tái tạo sàn chậu, điều trị các rối loạn như sa tạng chậu hoặc tiểu không kiểm soát. BS Đỗ Hữu Triệu đã giới thiệu nhiều kỹ thuật tái tạo vùng chậu bằng robot, mở ra thêm lựa chọn điều trị hiệu quả cho nhóm bệnh lý này.

PGS.TS.BS Nguyễn Quốc Trường Chinh cho rằng sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại, đào tạo bài bản và hợp tác quốc tế sẽ góp phần thúc đẩy phẫu thuật robot trong điều trị bệnh phụ khoa tại Việt Nam.

"Trong tương lai, nhiều bệnh viện có thể phẫu thuật robot điều trị bệnh phụ khoa ngay trong nước, giúp phụ nữ không cần ra nước ngoài chữa bệnh", PGS Chinh nói.

Phẫu thuật robot đang trở thành xu hướng điều trị ít xâm lấn trong nhiều lĩnh vực. Nhờ hệ thống camera ba chiều độ phân giải cao và các cánh tay robot có khả năng xoay linh hoạt, phẫu thuật viên có thể thao tác chính xác trong không gian hẹp của vùng chậu. Điều này giúp giảm sang chấn mô, hạn chế mất máu và hỗ trợ bảo tồn chức năng sinh lý cho người bệnh. Tuy nhiên, việc triển khai rộng rãi phẫu thuật robot đòi hỏi đội ngũ phẫu thuật viên được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế.

BS.CKII Lê Ngọc Diệp trao đổi cùng các chuyên gia về kỹ thuật mổ robot trong điều trị các bệnh phụ khoa. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tham gia buổi đào tạo, BS.CKII Lê Ngọc Diệp (Bệnh viện Từ Dũ) cho biết phẫu thuật robot không còn mới trên thế giới nhưng tại Việt Nam số bác sĩ được tiếp cận còn hạn chế do chi phí cao, không nhiều bệnh viện đầu tư hệ thống robot và cơ hội được đào tạo chưa nhiều. "Những khóa huấn luyện này giúp cộng đồng y khoa trong nước có thêm cơ hội tiếp cận, học hỏi kỹ thuật mới, từ đó từng bước mở rộng ứng dụng phẫu thuật robot điều trị hiệu quả cho người bệnh", bác sĩ Diệp nói.

Phẫu thuật robot Da Vinci được ứng dụng tại Việt Nam gần một thập kỷ, chủ yếu trong các lĩnh vực ngoại khoa như tiết niệu, tiêu hóa và lồng ngực. Những năm gần đây, công nghệ này bắt đầu mở rộng sang sản phụ khoa, đặc biệt với các bệnh lý vùng chậu phức tạp. BVĐK Tâm Anh TP HCM, sau 10 tháng triển khai hệ thống Da Vinci Xi, đã thực hiện thành công gần 300 ca phẫu thuật robot trong nhiều chuyên khoa như tiết niệu, tiêu hóa, lồng ngực, trong đó có hàng chục ca thuộc lĩnh vực phụ khoa.

Trước đó, BVĐK Tâm Anh TP HCM đã được Tập đoàn Device Technologies trao chứng nhận đơn vị tiên phong đạt kỷ lục số ca mổ bằng robot Da Vinci Xi tại Việt Nam và danh hiệu trung tâm phẫu thuật xuất sắc vào tháng 12/2025.

Đào tạo phẫu thuật robot cho gần 200 bác sĩ Video về phẫu thuật robot Da Vinci Xi trong điều trị bệnh phụ khoa tại Trung tâm Sản Phụ khoa, BVĐK Tâm Anh TP HCM.

Tuệ Diễm