Đạo diễn Nhật gạo cội qua đời

Nobuhiko Obayashi, đạo diễn Nhật nổi tiếng với các phim mang tính thử nghiệm, qua đời ở Tokyo, thọ 82 tuổi.

Ông mất ngày 10/4 do ung thư phổi, được gia đình tổ chức tang lễ ở chùa. Obayashi sinh ngày 9/1/1938, có sự nghiệp trải dài 60 năm. Đạo diễn nổi tiếng trong các phim thể nghiệm, tiêu biểu như House (1977) - tác phẩm về những học sinh đối mặt các thực thể ma quái vốn là đồ nội thất.

Một cảnh được khán giả nhớ đến trong phim "House". Ảnh: Toho.

Năm 1965, ấn tượng với Jaws của Steven Spielberg, hãng Toho muốn Obayashi phát triển một phim kinh dị, Ông viết kịch bản từ một số ý tưởng của con gái, sau đó hai năm đạo diễn dự án. Khi chiếu ở Nhật, tác phẩm không được đón nhận tích cực. Nhưng đến cuối thập niên 2000, khi ra mắt ở Âu Mỹ, phim được yêu thích vì sự độc đáo, quy tụ một lượng lớn fan cuồng nhiệt (cult following). 90% giới phê bình khen phim trên Rotten Tomatoes.

Nobuhiko Obayashi ở LHP Quốc tế Tokyo 2019. Ảnh: TIFF.

Ngoài ra, Obayashi gây ấn tượng nhờ chất siêu thực và lồng ghép chủ đề phản chiến, như trong Casting Blossoms to the Sky (2012), Seven Weeks (2014) và Hanagatami (2017). Theo Tokyo Weekender, ông theo đuổi phong cách làm phim ngẫu hứng, dựa trên ứng biến trong lúc quay nhiều hơn bám sát kịch bản.

Obayashi có hơn 40 tác phẩm trong sự nghiệp. Ông tiếp tục công việc lúc cuối đời, ngay cả sau khi bị chẩn đoán ung thư năm 2016. Tác phẩm cuối cùng của ông - Labyrinth of Cinema - ra mắt ở LHP Quốc tế Tokyo (Nhật) năm 2019. Tại đây, ông được trao giải thành tựu trọn đời.

Ân Nguyễn (Theo New York Times)