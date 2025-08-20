Đạo diễn Mưa đỏ: 'Chúng tôi cố 200% sức làm phim'

Đạo diễn "Mưa đỏ" - phim về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị - nói dành 200% sức lực khi quay, do đó mãn nguyện với thành quả.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền nói về cảm xúc khi phim ra mắt tại TP HCM, chiều 20/8. Trước câu hỏi về những điều hối tiếc khi xem lại phim trên màn ảnh rộng, đạo diễn cho biết êkíp đã tận tâm để hoàn thành tác phẩm nên không tiếc nuối gì.

"Suốt quá trình quay, chúng tôi chưa bao giờ thấy nản, bởi xem đây không chỉ là một bộ phim mà còn là nén tâm nhang để tri ân các anh hùng liệt sĩ ngã xuống vì đất nước", chị nói.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền tiếp xúc kịch bản của nhà văn Chu Lai từ năm 2012. Chị ấp ủ suốt nhiều năm, trải qua nhiều lần chỉnh sửa trước khi được phê duyệt. Êkíp bắt đầu xây dựng bối cảnh, tuyển diễn viên, sau đó bấm máy vào tháng 11/2024. Địa điểm quay chính nằm ở phim trường rộng 50 ha bên bờ Thạch Hãn, nơi diễn ra 85% thời lượng.

Đại diện êkíp cho biết đoàn gặp nhiều khó khăn suốt gần ba tháng ghi hình. Một trong những phân đoạn thử thách nhất là các cảnh vượt sông. Lực lượng quân đội hỗ trợ đoàn phim, bố trí các phà công binh, vây chặn một khúc sông để giữ an toàn cho dàn diễn viên. Trước đó một năm, khu vực quay phim rộng mấy chục ha được rà soát để đảm bảo không còn bom mìn.

Nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn cho biết suốt thời gian quay, có thời điểm êkíp tưởng như bế tắc vì thời tiết. Nhiều ngày liền, trời mưa dầm dề, ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình. Có lúc, diễn viên chính Nhật Hoàng - vai chiến sĩ Cường - bị sốt, nhập viện bốn ngày, phải tạm nghỉ quay. Trí Viễn phải bàn với đạo diễn để quay trước một số cảnh không có vai chính, trong lúc chờ diễn viên hồi phục.

Theo Nguyễn Trí Viễn, các tác phẩm đề tài chiến tranh thường phải mất ít nhất một năm dựng phim. Mưa đỏ đến cuối tháng 1 mới đóng máy, do đó tổ hậu kỳ phải làm việc ngày đêm để kịp lịch phát hành dịp 2/9. "Bù lại, chúng tôi mãn nguyện khi xem thành quả trên màn ảnh rộng", anh nói.

Tác phẩm do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, lấy bối cảnh cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị từ ngày 28/6/1972 đến 16/9/1972. Phim dựa trên tác phẩm Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai - từng đoạt giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016, giải A Giải thưởng Bộ Quốc phòng. Khi dàn dựng, êkíp giữ tinh thần anh hùng của tiểu thuyết gốc nhưng tiết chế chất văn học, đưa yếu tố thực chiến vào nhiều hơn.

Nhân vật chính là Đặng Huy Cường - một sinh viên nhạc viện, có bố là cựu binh chống Pháp, anh trai là liệt sĩ. Được chọn ra nước ngoài học nhưng Cường tình nguyện ra chiến trường.

Trong những tháng ngày đi lính, anh gặp nhiều người như Tiểu đội trưởng Tạ, Sen - chiến sĩ lớn tuổi người Sài Gòn, Bình Vẩu - cựu sinh viên mỹ thuật quê Đông Hà, Hải Gù - công nhân điện nước quê Hà Tây, và người trẻ nhất là Tú, một chiến sĩ mới 16 tuổi. Họ đại diện cho nhiều tầng lớp trong xã hội, nhưng chung mục đích chiến đấu vì hòa bình. Hình tượng "mưa đỏ" ẩn dụ về những mất mát, hy sinh của thế hệ thanh niên yêu quê hương, đất nước như máu thịt.

Những năm gần đây, dòng phim chiến tranh được khán giả trong nước quan tâm, đón nhận hơn. Hồi tháng 2 năm ngoái, Đào, phở và piano của đạo diễn Phi Tiến Sơn tạo ra "cơn sốt" săn vé, thu về 21 tỷ đồng, hòa vốn sau ba tháng công chiếu. Theo Cục Điện ảnh, đây là hiện tượng "chưa từng có" với các phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng, chỉ phát hành ở một số rạp Nhà nước. Phim Địa đạo của Bùi Thạc Chuyên - xoay quanh những người lính ở "đất thép thành đồng" Củ Chi - ra mắt dịp 30/4, thu 172 tỷ đồng.

