Đạo diễn hàng đầu Anh muốn ngừng làm phim ở tuổi 87

Đạo diễn 87 tuổi từng đoạt hai Cành Cọ Vàng - Ken Loach - nói tác phẩm "The Old Oak" có thể là bộ phim cuối cùng của ông.

Tác phẩm mới nhất của đạo diễn người Anh tranh giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes 2023. Trong cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter, Loach cho biết ông gặp khó khăn trong việc làm phim, khi đã gần 90 tuổi.

Bối cảnh trong phim "The Old Oak". Ảnh: StudioCanal

Loach nói tác phẩm gặp một số trục trặc vì ông phải làm việc trong khoảng thời gian dài, quá trình sản xuất trở nên phức tạp khiến cơ thể khó thích nghi. "Các bộ phim thường mất vài năm để thực hiện. Cơ thể của tôi dần suy giảm, trí nhớ ngắn hạn và thị lực đang khá tệ", đạo diễn cho biết.

Tuy vậy, biên kịch Paul Laverty tin Ken Loach có thể chuẩn bị thực hiện một dự án phim tài liệu. "Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Loach không làm gì. Làm phim là đam mê của anh ấy, Loach vẫn còn nhiều điều để kể với khán giả", Laverty nói.

Trước đó, ông nhiều lần tuyên bố nghỉ làm phim nhưng vẫn tiếp tục thực hiện. Năm 2013, nhà sản xuất Rebecca O'Brien từng nói Jimmy's Hall là tác phẩm cuối trong sự nghiệp Loach. Năm 2015, cuộc bầu cử của Đảng Bảo thủ diễn ra, dẫn đến việc cắt giảm trợ cấp chăm sóc xã hội đã thôi thúc Loach thực hiện I, Daniel Blake (2016). Tác phẩm mang về giải Cành Cọ Vàng thứ hai trong sự nghiệp điện ảnh, sau The Wind That Shakes the Barley năm 2006. Guardian nhận định phim đã trở thành lời kêu gọi sự công bằng xã hội trên khắp thế giới.

Với Sorry We Missed You (2019), Loach lên án gig economy (xu hướng thuê lao động tự do thay cho nhân công dài hạn), thông qua câu chuyện về người đàn ông làm việc cho một công ty giao hàng. Khi tác phẩm ra mắt tại Cannes, Loach cũng nói đây sẽ là bộ phim cuối của ông.

Đạo diễn Ken Loach tại Liên hoan phim Cannes 2019. Ảnh: Reuters

Ken Loach sinh ngày 17/6/1936 tại Warwickshire, Anh. Sự nghiệp đạo diễn của ông kéo dài gần 60 năm. Năm 1967, ông ra mắt phim điện ảnh đầu tay Poor Cow. Một số tác phẩm nổi tiếng thuộc trào lưu hiện thực xã hội của nghệ sĩ gồm Kes (1969), Land and Freedom (1995), Raining Stones (1993), My Name Is Joe (1998), Sweet Sixteen (2002)...

Ngoài hai giải Cành Cọ Vàng, đạo diễn từng ba lần giành giải thưởng của Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes, ba lần đoạt giải FIPRESCI từ Hiệp hội phê bình phim quốc tế, cùng nhiều giải BAFTA (Anh), Cesar (Pháp). Kes được Viện phim Anh vinh danh là phim hay nhất thế kỷ 20 của nước này.

Hollywood Reporter nhận xét Ken Loach là đạo diễn có lòng nhân ái, các phim của ông thường tập trung vào những cuộc đấu tranh của tầng lớp lao động. Điều này đã khiến Loach trở thành một trong những nhà làm phim nổi tiếng và tiêu biểu nhất lịch sử điện ảnh.

Từ trái qua: Nhà sản xuất Rebecca O'Brien, đạo diễn Ken Loach và biên kịch Paul Laverty, trên phim trường "The Old Oak". Ảnh ChronicleLive

The Old Oak là tác phẩm thứ 15 của đạo diễn tranh giải tại liên hoan phim Cannes. Phim có sự tham gia của Debbie Honeywood, Dave Turner và Ebla Mari, do Paul Laverty biên kịch. Nội dung xoay quanh quán rượu ở một ngôi làng nhỏ tại Anh. Người dân địa phương chủ yếu sống bằng nghề khai thác mỏ nhưng đã rời đi nhằm tìm công việc mới sau khi các hầm mỏ đóng cửa. Những ngôi nhà cũ tại đây trở thành địa điểm lý tưởng cho người tị nạn Syria.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 diễn ra từ ngày 16 đến 27/5, Iris Knobloch là nữ chủ tịch đầu tiên. Đạo diễn Ruben Östlund - thắng giải Cành Cọ Vàng năm ngoái với tác phẩm Triangle of Sadness - là chủ tịch ban giám khảo.

Quế Chi