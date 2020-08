Đạo diễn gạo cội Alan Parker qua đời

AnhAlan Parker, hai lần được đề cử "Đạo diễn xuất sắc" tại Oscar, qua đời hôm 31/7 tại London, thọ 76 tuổi.

Theo NY Times, đại diện Viện Phim Anh (British Film Institute) cho biết ông mất vì một số bệnh không rõ nguyên nhân. Sức khỏe đạo diễn suy giảm những năm gần đây vì tuổi tác, bệnh tật. Ông qua đời trong vòng tay vợ Lisa Moran-Parker, năm con và bảy cháu.

Nhà soạn nhạc Andrew Lloyd Webber (The Phantom of the Opera, Cats...) tưởng nhớ đồng nghiệp trên mạng xã hội, cho biết Alan Parker là đạo diễn thực sự thấu hiểu tầm quan trọng của âm nhạc trên màn ảnh. Hai người từng hợp tác trong phim Evita (1996), phim của "nữ hoàng nhạc pop" Madonna.

Đạo diễn Alan Parker trên trường quay "Evita" năm 1996. Ảnh: Hollywood Picture.

Alan Parker sinh ngày 14/2/1944 tại quận Islington, London, Anh. Ông bắt đầu sự nghiệp viết và sản xuất phim quảng cáo từ thời trẻ, sau đó dần chuyển qua làm đạo diễn điện ảnh đầu thập niên 1970. Ông nổi tiếng với nhiều thể loại phim, từ âm nhạc (Bugsy Malone, Fame, Pink Floyd – The Wall, Evita...), chính kịch (Midnight Express, Mississippi Burning, Angela's Ashes...) cho đến kinh dị (Angel Heart, The Life of David Gale...).

Các phim của ông thắng 19 giải BAFTA, 10 Quả Cầu Vàng và sáu Oscar. Tác phẩm Birdy (1984) được Hội đồng Phê bình Phim Mỹ bình chọn là một trong 10 phim hay nhất năm và thắng giải "Grand Prix Spécial du Jury" tại LHP Cannes năm sau đó. Parker được Hoàng gia Anh trao danh hiệu hiệp sĩ năm 2002, vì những đóng góp cho nền điện ảnh. Năm 2013, ông nhận danh hiệu "Academy Fellowship Award", giải thưởng danh giá nhất của của BAFTA.

Trailer Birdy (1984) Trailer "Birdy". Video: Tri-star.

Đạt Phan (theo NY Times)