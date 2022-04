Đạo diễn 'Fast & Furious 10' từ chức

MỹNhà làm phim Đài Loan Justin Lin rút khỏi êkíp "Fast & Furious 10" sau một tuần làm việc, chưa rõ lý do.

Ngày 27/4, Justin Lin thông báo trên trang cá nhân: "Với sự hỗ trợ của hãng Universal, tôi đã đưa ra quyết định khó khăn để rời vị trí đạo diễn của Fast X nhưng vẫn tham gia dự án trong vai trò sản xuất. Qua 10 năm và năm bộ phim, chúng tôi đã được làm việc với những diễn viên, đóng thế và quay những cảnh rượt đuổi trên ôtô hấp dẫn nhất".

Vin Diesel và đạo diễn Justin Lin (phải) trên phim trường. Ảnh: CGV

Đạo diễn cảm ơn êkíp đã đồng hành và hỗ trợ ông suốt thời gian qua: "Một chú thích mang tính cá nhân: là một đứa trẻ châu Á nhập cư, tôi tự hào góp công xây dựng một thương hiệu phim đa dạng bậc nhất trong lịch sử điện ảnh. Tôi luôn biết ơn dàn diễn viên, đoàn phim và hãng đã chào đón tôi đến với gia đình Fast & Furious".

Phần 10 bắt đầu sản xuất hôm 20/4, với sự tái xuất của nhiều ngôi sao như Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Sung Kang hay Charlize Theron. Một số diễn viên mới tham gia phần này gồm: Michael Rooker, Jason Momoa, Daniela Melchior và Brie Larson. Sau tuần làm việc đầu tiên, nam chính Vin Diesel đăng trên trang cá nhân rằng cảm thấy dự án giống "một sự khởi đầu cho cái kết vĩ đại".

Ra đời từ năm 2001, Fast & Furious trở thành loạt bom tấn hái ra tiền nhất Hollywood hiện nay mà không dựa trên truyện tranh sẵn có. Loạt phim hiện thu hơn 6 tỷ USD, thuộc thể loại hành động, xoay quanh chủ đề đua xe đường phố, tội phạm. Justin Lin, sinh năm 1971, đạo diễn từ phần ba The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) cho đến Fast & Furious 6 (2013). Ông trở lại hợp tác Vin Diesel trong phần chín phát hành năm 2021, thu hơn 700 triệu USD tại phòng vé.

Thương hiệu dự kiến kết sau 11 phần, với ba phần cuối cùng do Justin Lin đạo diễn. "Tôi đã trò chuyện với Vin suốt 10 năm qua về cái kết của loạt phim... Phần chín là sự mở đầu của chương cuối Fast & Furious. Tôi rất vui mừng khi được khởi động chương cuối này với một phần phim nhiều nhân vật, giàu năng lượng và cảm xúc", đạo diễn gốc Đài Loan cho biết. Hãng Universal hiện không công bố người sẽ thay thế Lin hay tương lai hai phần cuối của thương hiệu.

Trailer 'Fast &Furious 9' Trailer "Fast & Furious 9". Video: CGV

Đạt Phan (theo Variety)