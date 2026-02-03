Đạo diễn Bảo Nguyễn làm phim tài liệu về nhóm nhạc BTS

Đạo diễn gốc Việt Bảo Nguyễn ghi lại quá trình nhóm nhạc Hàn Quốc tái xuất sau bốn năm trong phim "BTS: The Return", sẽ phát sóng ngày 27/3.

Theo Tudum ngày 3/2, tác phẩm mang đến những thước phim hậu trường về quá trình BTS tái hợp tại Los Angeles (Mỹ), sau thời gian gián đoạn để hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Song song live concert trực tiếp trên nền tảng Netflix, dự án đánh dấu cột mốc quan trọng trong chặng đường sáng tạo của nhóm nhạc hàng đầu Kpop.

Đạo diễn Bảo Nguyễn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đạo diễn cho biết bộ phim có quy mô lớn, triển khai trong điều kiện sản xuất phức tạp và chịu nhiều áp lực về thời gian lẫn hậu cần. Việc theo sát quá trình tái hợp của BTS, ghi hình tại nhiều không gian và đảm bảo tính riêng tư cho các nghệ sĩ khiến dự án nhiều lúc rơi vào trạng thái bế tắc, tưởng chừng không thể hoàn thành.

"Sự tin tưởng và sát cánh của các thành viên BTS cùng êkíp đã giúp bộ phim thành hình. Tôi vô cùng biết ơn những ai đã góp phần tạo nên tác phẩm này", đạo diễn nói.

Bảo Nguyễn là nhà làm phim người Mỹ gốc Việt, ghi dấu ấn với các tác phẩm chủ đề bản sắc, văn hóa, từng công chiếu tại các liên hoan lớn như Sundance, Tribeca và phát sóng trên HBO, PBS, ESPN và Netflix. Phim tài liệu đầu tay Live from New York! (2015) về lịch sử chương trình Saturday Night Live công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Tribeca. Dự án về Lý Tiểu Long Be Water (2020) nhận đề cử hạng mục Thành tựu nghiên cứu: Phim tài liệu tại Emmy 2021.

Tháng 7/2024, The Greatest Night in Pop của anh được ba đề cử Emmy, trong đó có Phim tài liệu xuất sắc. Năm ngoái, The Stringer - xoay quanh theo cuộc điều tra tác quyền bức ảnh Em bé Napalm - của Bảo Nguyễn công chiếu tại Liên hoan phim Sundance, nhận đánh giá tích cực từ giới chuyên môn.

BTS: The Return nằm trong kế hoạch trở lại quy mô lớn của BTS. Bên cạnh bộ phim tài liệu, nhóm thực hiện tour diễn toàn cầu giai đoạn 2026-2027, với 79 buổi diễn tại 34 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tour sẽ khởi động bằng ba đêm diễn tại Goyang (Hàn Quốc) ngày 9 và 11-12/4, tiếp đó là chuỗi concert tại Tokyo trước khi mở rộng sang Bắc Mỹ.

MV "Dynamite" của BTS MV "Dynamite" của BTS. Video: HYBE

Album mới Arirang, gồm 14 ca khúc, phát hành vào ngày 20/3. Đêm nhạc BTS The Comeback Live: Arirang sẽ diễn ra tại quảng trường Gwanghwamun (Seoul, Hàn Quốc) và được Netflix phát sóng vào 21/3. Đây là sự kiện âm nhạc đầu tiên được livestream toàn cầu từ Hàn Quốc, dưới sự chỉ đạo của Hamish Hamilton, đạo diễn gắn liền các màn trình diễn Super Bowl Halftime Show suốt hơn một thập niên qua.

BTS (viết tắt của Bangtan Sonyeondan) ra mắt năm 2013, gồm bảy thành viên: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V và Jungkook. Ca khúc của nhóm thuộc các thể loại như hip-hop, R&B, thường xoay quanh vấn đề xã hội, đấu tranh nội tâm, tình yêu đôi lứa, sự yêu thương bản thân, tạo đồng cảm với khán giả trẻ.

Nhóm được giới chuyên môn đánh giá là nhân tố quan trọng trong ngành công nghiệp giải trí, đóng góp tỷ USD cho kinh tế Hàn. Các sản phẩm âm nhạc của họ gây sốt toàn cầu, liên tục xô đổ các kỷ lục về doanh số và lượt nghe trực tuyến. Vài năm gần đây, BTS trở thành "con cưng" của truyền thông Âu Mỹ, thường xuyên xuất hiện ở các lễ trao giải lớn.

Nhóm trưởng RM (BTS) phát biểu ở Liên Hợp Quốc năm 2018 Nhóm trưởng RM của BTS phát biểu ở Liên Hợp Quốc năm 2018. Video: Washington Post/Pasal English

Bên cạnh âm nhạc, BTS được ghi nhận trong các hoạt động xã hội và nhân đạo. Nhóm từng hợp tác UNICEF trong chiến dịch Love Myself, kêu gọi chấm dứt bạo lực đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Thành viên RM từng có bài phát biểu tại phiên họp lần thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2018, khuyến khích thế hệ trẻ thể hiện bản thân. Cộng đồng người hâm mộ ARMY hưởng ứng thông điệp này thông qua các hoạt động quyên góp, thiện nguyện quy mô toàn cầu.

Cát Tiên (theo Tudum, Variety)