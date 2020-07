Ryan Gosling, Chris Evans đóng bom tấn 200 triệu USD

Hai tài tử Ryan Gosling và Chris Evans góp mặt trong phim thể loại giật gân "The Gray Man", ngân sách ban đầu khoảng 200 triệu USD.

Ngày 17/7, tờ Deadline cho biết Gosling cùng Evans đã nhận lời tham gia dự án của anh em đạo diễn Joe và Anthony Russo. Công ty AGBO - thuộc sở hữu của nhà Russo - chịu trách nhiệm sản xuất dự án. Joe Russo hợp tác cùng hai đồng nghiệp Christopher Markus và Stephen McFeely - từng làm chung Avengers: Endgame - viết kịch bản.

Ryan Gosling (trái) và Chris Evans góp mặt trong dự án "The Gray Man". Ảnh: Invasion.

Bộ phim dựa trên tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nhà văn người Mỹ Mark Greaney. Nội dung xoay quanh một cựu điệp viên CIA Court Gentry (Gosling đóng), trở thành sát thủ chuyên nghiệp để kiếm tiền. Anh bị đồng nghiệp cũ tại CIA Lloyd Hansen (Evans) truy đuổi.

Anh em đạo diễn Russo cho rằng kịch bản mang nhiều nét tương đồng với loạt phim Bourne, hy vọng xây dựng một thương hiệu điện ảnh mới xung quanh nhân vật của Ryan Gosling. "Mục tiêu là một vũ trụ điện ảnh. Cả êkíp đang tập trung cho bộ phim đầu tiên. Sẽ thật tuyệt nếu được tiếp tục thực hiện các tập tiếp của dự án này", Joe Russo nói với Deadline.

Ryan Gosling, sinh năm 1980, là tài tử người Canada. Anh nổi tiếng với các phim như The Notebook, La La Land, Blade Runner 2049. Chris Evans, sinh năm 1981, nổi lên sau vai Captain America trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Gần đây, anh tham gia một số dự án như Knives Out, series Defending Jacob và nhận nhiều lời khen. Tài tử từng hợp tác anh em đạo diễn Russo trong Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Endgame...

Trailer nhiều cảnh hôn giữa Emma Stone và Ryan Gosling của phim 'La La Land' Ryan Gosling trong "La La Land". Video: Summit Entertainment.

Đạt Phan (theo Deadline)