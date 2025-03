Đạo diễn 'Anora' mong khán giả ra rạp

Sean Baker - Đạo diễn xuất sắc Oscar 2025 với "Anora" - khuyến khích mọi người ra rạp xem phim, tận hưởng sự kết nối của điện ảnh.

Ngày 3/3, Sean Baker lập nên lịch sử Oscar khi là người đầu tiên nhận bốn tượng vàng cho cùng một tác phẩm. Ngoài khâu chỉ đạo, Sean Baker phải đảm nhận nhiều công đoạn như biên kịch, nhà sản xuất, biên tập lẫn tuyển diễn viên.

Trang The Wrap gọi chiến thắng của Anora là "sự trả thù cho phim độc lập" sau khi bom tấn của Christopher Nolan lên ngôi năm ngoái. Phim của ông không phải bom tấn như Oppenheimer mà chỉ có mức kinh phí sáu triệu USD.

Sean Baker nhận giải Đạo diễn xuất sắc Oscar 2025 Sean Baker nhận giải Đạo diễn xuất sắc Oscar 2025. Video: ABC

Trong đêm trao giải, Baker gây sốt khi sử dụng bài phát biểu nhận giải Đạo diễn xuất sắc để lan truyền tình yêu điện ảnh. Ban đầu, ông bất ngờ khi được xướng tên. Sau khi lên sân khấu, ông dành lời cảm ơn cho người trao giải - đạo diễn Quentin Tarantino - vì đã chọn Mikey Madison đóng Once Upon a Time in Hollywood (2019). Sau lần đó, Baker nhắm vai chính Anora cho Madison mà không cần cô thử vai.

Sau lời tri ân tiền bối, Baker đặt tượng vàng xuống sân khấu, mở một tờ giấy ghi chú: "Chúng ta đều có mặt ở đây tối nay vì điện ảnh. Vậy tình yêu đó đến từ đâu? Chính là tại rạp chiếu phim". Theo đạo diễn, rạp chiếu phim là nơi để mọi người quây quần, cùng cười, cùng khóc với các nhân vật. Đó là trải nghiệm không thể có ở bất kỳ đâu ngoài rạp chiếu. Tuy nhiên, trong đại dịch, Mỹ giảm gần 1.000 phòng chiếu và dự kiến con số này tiếp tục tăng.

Ông cổ vũ đồng nghiệp làm thêm dự án chiếu rạp, đồng thời cho biết sẽ thực hiện thêm các phim sau Anora. Baker mong các nhà phân phối phim tập trung vào việc phát hành tại rạp trước khi bán cho các nền tảng trực tuyến. Đạo diễn còn nhắn gửi các bậc phụ huynh hãy giúp con cái trở thành những người yêu điện ảnh. "Nếu có thể, hãy xem phim tại rạp để giữ gìn truyền thống tuyệt vời của trải nghiệm này", Baker cho biết.

Sau lời kêu gọi, đạo diễn dành lời tri ân đến mẹ vì dẫn ông đến rạp phim lúc 5 tuổi, giúp nuôi dưỡng tình yêu điện ảnh. Ông cũng không quên chúc mừng sinh nhật bà, cho biết trùng ngày diễn ra lễ trao giải Oscar.

Nhiều khán giả thích thú trước màn phát biểu nhận giải. Trên mạng xã hội X, người dùng Casey Ryback bình luận: "Rạp chiếu phim không thể bị thay thế bằng dịch vụ phát trực tuyến. Tôi mừng vì Sean đã nói về điều này". Người khác viết: "Ồ, người đàn ông này thật đáng yêu".

Tuy nhiên, một số người nói điều quan trọng khiến nhiều người ngại đến rạp xem phim là vì chi phí đắt. Tài khoản Lak Gill nói: "Cảm ơn tình cảm của bạn nhưng một vé xem phim có giá bằng một tháng đăng ký dịch vụ phát trực tuyến". Một khán giả ghi: "Các rạp chiếu phim đang thất bại vì họ cần phải tính toán lợi nhuận. Tôi xin lỗi, tôi không muốn chi 60 USD (hơn 1,5 triệu đồng) cho ba vé xem phim khi tôi có thể dùng một nửa số tiền đó để đưa con đến sở thú, bảo tàng hoặc khu trò chơi điện tử".

'Anora' nhận giải Phim xuất sắc Oscar 2025. Video: ABC Êkíp "Anora" nhận giải Phim xuất sắc Oscar 2025. Video: ABC

Trước đó khi nhận giải ở mục Kịch bản gốc xuất sắc, Baker dành tặng giải thưởng cho những người "lao động tình dục" vì đã chia sẻ câu chuyện, góc khuất cuộc sống để ông có thể làm nên bộ phim.

Đồng hành ông thực hiện dự án là nhà sản xuất Alex Coco và Samantha Quan. Lúc được vinh danh ở mục Phim hay nhất, họ lần lượt cảm ơn các đồng nghiệp, nhà phát hành và gia đình đã hỗ trợ, động viên suốt quá trình thực hiện dự án. Cả ba người cổ vũ nhà làm phim trẻ theo đuổi giấc mơ điện ảnh, thể hiện những câu chuyện họ muốn kể trên màn ảnh rộng.

Với lời kết "Phim độc lập muôn năm" cho đêm trao giải, Sean Baker truyền tải thông điệp về sự ủng hộ và tôn vinh những bộ phim không bị ràng buộc bởi áp lực doanh thu hay thỏa thuận từ hãng phim lớn, nơi những ý tưởng sáng tạo được tự do thể hiện.

Đạo diễn Sean Baker ở lễ trao giải Oscar lần thứ 97. Ảnh: AP

Sean Baker, 54 tuổi, là nhà làm phim người Mỹ. Các tác phẩm của ông thường nói về cuộc sống của những người yếu thế, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Một số dự án nổi bật của ông là Take Out (2004), Starlet (2012), Tangerine (2015), The Florida Project (2017) và Red Rocket (2021). Anora là bộ phim thứ tám của Baker, lần thứ hai ông được Viện Hàn lâm công nhận sau khi dẫn dắt Willem Dafoe đến đề cử Nam diễn viên phụ trong The Florida Project.

Quế Chi (theo Variety, Hollywood Reporter)