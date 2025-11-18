Đào bới hàng nghìn m3 đất đá tìm người mất tích ở đèo Khánh Sơn

Chiều 18/11, nhiều xe xúc, cẩu tập trung ở đèo Khánh Sơn, tỉnh lộ 9 (trước là DT 654), xã Cam An, để tìm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tối 16/11.
Cách đây hơn hai ngày, mưa lớn làm đất đá trên núi tràn xuống, vùi lấp lán trại đang có 10 người trú, 7 người kịp thoát thân, ba nạn nhân còn lại bị vùi lấp. Lực lượng cứu hộ tìm thấy một người tử vong, một người chấn thương. Nạn nhân còn lại hiện chưa tìm ra.
Chiều 18/11, nhiều xe xúc, cẩu tập trung ở đèo Khánh Sơn, tỉnh lộ 9 (trước là DT 654), xã Cam An, để tìm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tối 16/11.
Cách đây hơn hai ngày, mưa lớn làm đất đá trên núi tràn xuống, vùi lấp lán trại đang có 10 người trú, 7 người kịp thoát thân, ba nạn nhân còn lại bị vùi lấp. Lực lượng cứu hộ tìm thấy một người tử vong, một người chấn thương. Nạn nhân còn lại hiện chưa tìm ra.
Ông Chamaléa Nhát, một trong 7 người thoát nạn kể, nhóm có 10 người, đều là đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Công Hải, cách xã Cam An 30 km, làm nghề phát dọn rừng thuê. Tối 16/11, cả nhóm dựng lán phủ bạt, làm bằng các gốc tre ở khu vực ven suối Tường Vy để nghỉ đêm.
Khi chuẩn bị ngủ, họ nghe tiếng ầm ầm đất đá từ trên cao đổ xuống. Ông Nhát và một số người bị lùa ra gần đường. Bản thân ông bị vùi lấp nhẹ và xây xát, sau đó chạy xuống lán công nhân gần đó kêu cứu.
Ông Chamaléa Nhát, một trong 7 người thoát nạn kể, nhóm có 10 người, đều là đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Công Hải, cách xã Cam An 30 km, làm nghề phát dọn rừng thuê. Tối 16/11, cả nhóm dựng lán phủ bạt, làm bằng các gốc tre ở khu vực ven suối Tường Vy để nghỉ đêm.
Khi chuẩn bị ngủ, họ nghe tiếng ầm ầm đất đá từ trên cao đổ xuống. Ông Nhát và một số người bị lùa ra gần đường. Bản thân ông bị vùi lấp nhẹ và xây xát, sau đó chạy xuống lán công nhân gần đó kêu cứu.
Mặt đường, lan can đèo Khánh Sơn hư hỏng nặng sau vụ sạt lở.
Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, mưa kéo dài làm nhiều tuyến đường bị sạt lở như tỉnh lộ 9 (gồm đèo Khánh Sơn), quốc lộ 27B, quốc lộ 27, tỉnh lộ 8, tỉnh lộ 5, đường Phạm Văn Đồng, cầu Yang Bay, tỉnh lộ 8B…), thiệt hại ước tính 80 tỷ đồng.
Tổn thất nặng nề nhất là đất đá trên đèo Khánh Lê, quốc lộ 27C, xuống đè ôtô khách từ Đà Lạt đi Nha Trang, khiến 6 người chết, 19 nạn nhân bị thương; nhiều người mắc kẹt.
Mặt đường, lan can đèo Khánh Sơn hư hỏng nặng sau vụ sạt lở.
Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, mưa kéo dài làm nhiều tuyến đường bị sạt lở như tỉnh lộ 9 (gồm đèo Khánh Sơn), quốc lộ 27B, quốc lộ 27, tỉnh lộ 8, tỉnh lộ 5, đường Phạm Văn Đồng, cầu Yang Bay, tỉnh lộ 8B…), thiệt hại ước tính 80 tỷ đồng.
Tổn thất nặng nề nhất là đất đá trên đèo Khánh Lê, quốc lộ 27C, xuống đè ôtô khách từ Đà Lạt đi Nha Trang, khiến 6 người chết, 19 nạn nhân bị thương; nhiều người mắc kẹt.
Hơn chục xe cứu hộ, xe tải túc trực trên đèo để chờ cứu hộ, mở đường.
Đèo Khánh Sơn dài hơn 56 km, ở vùng giáp ranh xã Khánh Sơn và xã Cam An, kết nối quốc lộ 1 ở xã Cam Lâm. Đoạn qua đèo có nhiều khúc cua gấp, đỉnh đèo cao khoảng 600 m, hay sạt lở, nguy cơ mất an toàn khi thời tiết xấu.
Hơn chục xe cứu hộ, xe tải túc trực trên đèo để chờ cứu hộ, mở đường.
Đèo Khánh Sơn dài hơn 56 km, ở vùng giáp ranh xã Khánh Sơn và xã Cam An, kết nối quốc lộ 1 ở xã Cam Lâm. Đoạn qua đèo có nhiều khúc cua gấp, đỉnh đèo cao khoảng 600 m, hay sạt lở, nguy cơ mất an toàn khi thời tiết xấu.
Vị trí đèo sạt lở. Đồ họa: Hoàng Thanh
Vị trí đèo sạt lở. Đồ họa: Hoàng Thanh
Bùi Toàn - Trần Hóa