Đào bới hàng nghìn m3 đất đá tìm người mất tích ở đèo Khánh Sơn

Chiều 18/11, nhiều xe xúc, cẩu tập trung ở đèo Khánh Sơn, tỉnh lộ 9 (trước là DT 654), xã Cam An, để tìm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tối 16/11.

Cách đây hơn hai ngày, mưa lớn làm đất đá trên núi tràn xuống, vùi lấp lán trại đang có 10 người trú, 7 người kịp thoát thân, ba nạn nhân còn lại bị vùi lấp. Lực lượng cứu hộ tìm thấy một người tử vong, một người chấn thương. Nạn nhân còn lại hiện chưa tìm ra.