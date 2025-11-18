11 người mắc kẹt trong sạt lở đèo Khánh Lê

Lâm Đồng11 người đi trên 8 ôtô kẹt trên đèo Khánh Lê đã được CSGT tiếp cận và hỗ trợ sau gần hai ngày quốc lộ 27C sạt lở, chia cắt hoàn toàn.

Khoảng 16h30 ngày 18/11, tổ CSGT Công an Lâm Đồng vượt qua nhiều điểm sạt lở để tiếp cận nhóm người bị cô lập trên đèo Khánh Lê, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) và hỗ trợ thức ăn, nước uống.

Một xe du lịch với 5 người đàn ông mắc kẹt giữa điểm sạt lở. Ảnh: CSGT Công an Lâm Đồng

Trước đó vào đêm 16/11, mưa lớn gây sạt lở hàng loạt vị trí trên đèo. Lúc tìm cách quay đầu về Đà Lạt, 5 xe tải và 3 ôtô du lịch bị chặn lại bởi hơn 10 điểm sạt lở. Họ rơi vào tình trạng cô lập, không thể di chuyển hay tiếp cận nhu yếu phẩm.

Cùng thời điểm này, đất đá từ trên đèo tràn xuống xe khách, khiến 6 người chết, 19 người bị thương, tuyến đường 27C tê liệt.

Từ chiều qua, CSGT huy động xe cơ giới xuyên đêm san gạt, giải phóng các điểm sạt lở. Hiện đường đã mở tới cách khu vực ôtô khách bị đá đè khoảng 6 km.

Những tài xế mắc kẹt được CSGT tiếp cận hỗ trợ. Ảnh: CSGT Công an Lâm Đồng cung cấp

Đại diện phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết các chiến sĩ phải lội bộ qua nhiều điểm sạt lở để tiếp tế, hỗ trợ người mắc kẹt. Dự kiến sáng mai, quốc lộ 27C phía Lâm Đồng thể thông trở lại, giúp người dân quay trở về Đà Lạt.

Ở địa phận Khánh Hoà, nhiều khối đá lớn vẫn còn chắn mặt đường. Lực lượng chức năng không thể di dời bằng máy xúc hay cẩu, đang có phương án phối hợp Bộ Quốc phòng cho nổ mìn phá nhỏ từng khối đá để giải tỏa.

Quốc lộ 27C dài 121 km, là tuyến huyết mạch nối Đà Lạt – Nha Trang, rút ngắn quãng đường ít nhất 50 km so với các hướng khác nên được nhiều tài xế lựa chọn. Tuy nhiên, tuyến đường đèo thường sạt lở vào mùa mưa.

Khu vực xảy ra sạt lở. Đồ họa: Tâm Thảo

Trường Hà - Khánh Hương