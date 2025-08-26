Daniil Medvedev tính giải nghệ

Hạt giống số 13 Daniil Medvedev nảy sinh ý nghĩ giải nghệ khi đương đầu khó khăn và bị loại ở vòng một Mỹ Mở rộng 2025.

"Thật khó để biết nơi nào bạn muốn đến đó để kết thúc sự nghiệp", Medvedev nói trong cuộc họp báo sau khi thua 3-6, 5-7, 7-6 (5), 6-0, 4-6 trước Benjamin Bonzi ở trận ra quân Mỹ Mở rộng tối 24/8. "Khi thi đấu hôm nay, tôi đã nghĩ đây có thể là nơi rất đẹp để treo vợt".

Medvedev thua Bonzi sau năm set, sau khi nỗ lực thoát hiểm ở set ba. Đây cũng là đối thủ từng loại anh ở vòng một Wimbledon năm nay. Sau trận, anh đập nát vợt và ngồi khóc trên sân. Tay vợt 29 tuổi cũng ném sáu cây vợt lên khán đài cho những người đã hò reo cổ vũ anh cả trận.

Medvedev đập nát vợt sau khi thua Bonzi ở vòng một Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York tối 24/8. Ảnh: Reuters

Mỹ Mở rộng là Grand Slam duy nhất Medvedev vô địch từ đầu sự nghiệp, đánh bại Novak Djokovic ở chung kết năm 2021. Đây cũng là giải thành công nhất của anh với hai lần về nhì vào 2019 và 2023. Anh còn ba lần thua chung kết Australia Mở rộng và hai lần vào bán kết Wimbledon.

Phong độ của Medvedev hai năm gần đây đi xuống rõ rệt. Anh chưa vô địch ATP Tour kể từ Rome Masters năm 2023. Từ đó tới nay, tay vợt Nga thất bại sáu trận chung kết liên tiếp, bao gồm hai Grand Slam và một Masters 1000. Mùa này, Medvedev mới chỉ vào chung kết một lần tại giải ATP 500 ở Halle. Tổng cộng anh có 20 danh hiệu sau 39 trận chung kết ATP.

Cựu số một thế giới trình diễn phong độ nghèo nàn một phần do lối chơi bào mòn thể lực, dẫn tới các chấn thương ở lưng và vai. Với một tay vợt dựa nhiều vào giao bóng, đây là khó khăn lớn của Medvedev hai năm qua. Huyền thoại John McEnroe, người bình luận ở Mỹ Mở rộng năm nay, cho rằng lối đánh phòng ngự của Medvedev đã bị bắt bài, trong bối cảnh các tay vợt trẻ ngày càng nâng cấp cú quả và thể lực.

McEnroe cho rằng Medvedev đang khủng hoảng cả phong độ và tâm lý. Ông khuyên đàn em nên nghỉ ngơi tới hết mùa để hồi phục và tìm lại cảm hứng. Mùa này, Medvedev chỉ kiếm được hơn 300.000 USD tiền thưởng từ bốn Grand Slam.

Vy Anh